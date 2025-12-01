Live TV

Primarul din Alba Iulia, după huiduielile de 1 Decembrie: „Nu sunt localnici, au fost aduşi. Organizatorii nu vor mai primi aprobare”

N17 plecare bolojan alba iulia VO 011225_00005
Premierul Ilie Bolojan a fost huiduit la Alba Iulia.
Fără avize pentru organizatorii care au provocat incidente

Primarul municipiului Alba Iulia, Gabriel Pleșa, a reacționat după incidentele de luni, 1 decembrie, când premierul Ilie Bolojan și președintele Nicușor Dan au fost huiduiți în timpul ceremoniei oficiale dedicate Zilei Naționale. Edilul a afirmat că cei care au provocat aceste momente tensionate nu sunt localnici, ci persoane „aduse” special, și anunță măsuri ferme pentru anii următori, potrivit News.ro.

„Sunt convins că nu sunt din Alba Iulia sau din împrejurimi, pentru că cei de la Alba Iulia întotdeauna au făcut Ziua Națională cu decență, cu unitate, cu empatie față de ceilalți”, a declarat Gabriel Pleșa pentru Ziarul Unirea.

Primarul a transmis că anumite „elemente venite din afara orașului, aduse, și vom vedea de către cine” au perturbat un ceremonial pe care îl consideră „impecabil” din punct de vedere organizatoric, în special în ceea ce privește parada militară.

Edilul liberal a anunțat și consecințe: organizatorii manifestațiilor care au generat tensiuni nu vor mai primi aprobare pentru evenimente desfășurate de Ziua Națională la Alba Iulia.

„Am promis și mă voi ține de cuvânt: cei care nu au respectat ceea ce noi le-am spus prin Legea 60 (...) nu vor mai primi aprobare să facă manifestări chiar de Ziua Națională, pentru că e păcat de atâta lume frumoasă ca să auzim un cor de huiduieli de la o minoritate”, a spus Pleșa, subliniind că susține libertatea de exprimare, dar „trebuie să existe o decență”.

Luni, 1 decembrie, în Alba Iulia au avut loc mai multe evenimente publice, la care au participat susținători ai AUR, simpatizanți ai SOS România și grupuri de fani ai lui Călin Georgescu. Deși împărtășesc mesaje suveraniste, aceștia au organizat manifestații separate, evitând să se intersecteze.

Premierul Ilie Bolojan a fost huiduit îndelung în timpul discursului și al prezenței sale la ceremonii. Manifestări similare s-au înregistrat și în momentul depunerii coroanei de flori din partea președintelui Nicușor Dan la Monumentul Unirii. O parte dintre huiduieli s-au auzit chiar în timpul intonării Imnului Național.

Primăria Alba Iulia a anunțat că va analiza, în perioada următoare, cine sunt organizatorii și participanții considerați responsabili pentru incidente, în vederea limitării accesului acestora la viitoarele manifestări oficiale de 1 Decembrie.

CITEȘTE ȘI: VIDEO Ilie Bolojan, huiduit pe Imnul Național. Mulțimea i-a cerut demisia la ceremonia de Ziua României de la Alba Iulia

