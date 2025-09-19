Live TV

Video Procurorii au contestat pedeapsa lui Mario Iorgulescu. Instanța supremă va analiza cazul în noiembrie

mario iorgulescu pe o barca
Mario Iorgulescu. Foto: Facebook

Procurorii au contestat condamnarea lui Mario Iorgulescu, iar dosarul va ajunge în noiembrie pe masa judecătorilor de la Înalta Curte de Casație și Justiție.

Nu este pentru prima dată când dosarul ajunge în atenția Înaltei Curți. Printr-o solicitare similară, judecătorii au anulat prima pedeapsă primită de Mario Iorgulescu, 13 ani de închisoare pentru omor. Ulterior, el a fost condamnat la 8 ani de închisoare pentru ucidere din culpă.

Dosarul vizează accidentul din septembrie 2019, când Mario Iorgulescu s-a urcat băut și drogat la volan. El a intrat pe contrasens și a lovit violent o altă mașină. Șoferul acelui vehicul a murit pe loc.

După accident, Iorgulescu a plecat în Italia. Autoritățile române nu au reușit nici până acum să îl aducă în țară pentru a-și ispăși pedeapsa.

