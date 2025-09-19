Nu este pentru prima dată când dosarul ajunge în atenția Înaltei Curți. Printr-o solicitare similară, judecătorii au anulat prima pedeapsă primită de Mario Iorgulescu, 13 ani de închisoare pentru omor. Ulterior, el a fost condamnat la 8 ani de închisoare pentru ucidere din culpă.
Dosarul vizează accidentul din septembrie 2019, când Mario Iorgulescu s-a urcat băut și drogat la volan. El a intrat pe contrasens și a lovit violent o altă mașină. Șoferul acelui vehicul a murit pe loc.
După accident, Iorgulescu a plecat în Italia. Autoritățile române nu au reușit nici până acum să îl aducă în țară pentru a-și ispăși pedeapsa.