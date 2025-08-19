Programul Rabla va fi relansat în luna septembrie, anunță Ministerul Mediului. Valoarea voucherelor va fi redusă

Ministerul Mediului anunţă că programul Rabla va fi relansat în luna septembrie, cu o alocare de 200 de milioane de lei, iar ghidul actualizat va fi pus în dezbatere publică până la finalul acestei săptămâni. Valoarea voucherelor va fi redusă.

„În şedinţa de Guvern de astăzi (marţi - n.r.), la propunerea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor (MMAP), a fost adopată Ordonanţa de Urgenţă prin care Guvernul urmăreşte reducerea presiunii asupra bugetului şi direcţionarea fondurilor Administraţia Fondului pentru Mediu (AFM) către programe de mediu care pot fi finalizate la termen şi care aduc un impact direct, rapid şi măsurabil în reducerea emisiilor şi protecţia mediului”, a anunţat Ministerul Mediului, conform News.ro.

Potrivit sursei citate, unul dintre acestea este programul Rabla, care va fi relansat în luna septembrie, cu o alocare de 200 de milioane de lei, şi care va funcţiona pe baza unui ghid actualizat, care va fi postat în consultare publică până la finalul săptămânii.

Valoarea voucherelor va fi redusă pentru a răspunde situaţiei economice actuale.

Ministerul arată că Rabla rămâne un program de mediu, care are şi un rol esenţial în sprijinirea industriei auto româneşti şi în accelerarea tranziţiei către o mobilitate mai curată. România şi-a îndeplinit deja ţinta din PNRR privind casarea a 250.000 de autoturisme poluante, iar în cei 20 de ani de implementare, programul a dus la scoaterea din circulaţie a peste un milion de maşini vechi.

„Într-un an cu constrângeri bugetare, am ales să finanţăm doar acele programe care aduc beneficii clare: mai puţină poluare în oraşe, mai puţine conflicte cu fauna sălbatică şi mai multă siguranţă pentru oameni. Această ordonanţă nu închide definitiv programele AFM. Guvernul îşi păstrează opţiunea de a aproba, prin memorandum, şi alte proiecte până la finalul anului. Ne asigurăm astfel că fiecare leu din Fondul pentru Mediu este folosit eficient pentru proiecte realizabile într-un timp scurt, cu efecte directe şi vizibile pentru oameni şi pentru mediu”, a declarat ministrul Mediului, Diana Buzoianu.

Ministerul Mediului adaugă că va prezenta lista actualizată a programelor AFM şi calendarul relansării acestora, în funcţie de deciziile guvernamentale şi de disponibilitatea fondurilor europene şi naţionale.

Editor : C.S.