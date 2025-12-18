Live TV

Protest la Palatul Cotroceni. Sindicaliști din patru confederații cer medierea Președinției, în contextul politicilor de austeritate

Data publicării:
BUCURESTI - PROTEST CARTEL ALFA - 20 OCT 2022
Foto: Inquam Photos / George Călin

Sindicalişti din patru confederaţii protestează, joi, începând cu ora 11:00, la Palatul Cotroceni, cerând Preşedinţiei să iniţieze o mediere între Guvern şi partenerii sociali, în contextul nemulţumirilor legate de politicile de austeritate şi de salariul minim pe economie.

Confederaţia Naţională Sindicală „Cartel ALFA”, Confederaţia Naţională a Sindicatelor Libere din România - Frăţia, Confederaţia Sindicatelor Democratice din România (CSDR) şi Confederaţia Sindicală Naţională MERIDIAN atrag atenţia asupra nemulţumirilor legate de politicile de austeritate, îngheţarea salariilor, reducerea personalului din sectorul public şi refuzul Executivului de a majora salariul minim pe economie.

Protestăm împotriva faptului că Administraţia Prezidenţială, preşedintele României, nu porneşte procedura de declanşare a medierii între societate şi puterea politică, între partidele din Coaliţie şi Guvernul României. La ora actuală nu există un dialog între Guvern şi partenerii sociali, de aici sunt şi conflictele nenumărate care sunt în România la ora actuală. Dorim o mediere conform prevederilor constituţionale. (...) Vom depune o solicitare către preşedintele României şi o să aşteptăm până sâmbătă, luni ca să avem răspunsul. Am înţeles că abia vineri seara se întoarce (de la Helsinki, n.r.), ca să aibă timp să ia la cunoştinţă.

Am mai făcut solicitări, dar de data asta, în urma mitingului, mai depunem o solicitare reamintindu-i obligaţiile constituţionale pe care preşedintele României le are. E o obligaţie constituţională, nu o chestiune opţională. Pentru început, nu ţinem să-l vedem pe preşedinte, pentru că el nu are competenţe în domeniul deciziilor administrativ-economice, dar ţinem ca acesta să pună la aceeaşi masă Guvernul, partenerii sociali şi partidele din Coaliţia de guvernare deoarece constatăm o lipsă de coerenţă între măsurile respective. Aparent, la ora actuală, fiecare partid din Coaliţie propune măsuri care să rezolve problemele bazinului său electoral, nu măsuri de redresare în economia românească şi în piaţa românească”, a declarat, pentru Agerpres, preşedintele Confederaţiei Sindicale Cartel Alfa, Bogdan Hossu.

Potrivit acestuia, la acţiunea de protest sunt aşteptaţi în jur de 4.000 de participanţi.

Citește și:

Coaliția a stabilit cât va fi salariul minim de la 1 iulie 2026

Liderul Cartel Alfa a mai făcut referire la problema salariului minim şi la măsurile de austeritate luate de autorităţi.

Revendicările sunt legate de problema salariului minim, dar şi de măsurile de austeritate luate, care sunt contradictorii. Ca să vă dau un exemplu clar: s-au îngheţat salarii, s-au tăiat din veniturile salariale - şi se face o reducere de personal cu scopul de a reduce cheltuiala salarială dar, în acelaşi timp, nu s-a făcut o reducere a cheltuielilor diverse sau de achiziţii de servicii şi produse a instituţiilor publice. Dacă ne uităm în mass-media, în fiecare zi vedem câte o entitate publică care achiziţionează maşini de lux sau servicii de pază sau alte minuni de genul acesta, care în conjunctura actuală de criză nu se justifică”, a mai spus Hossu.

În ceea ce priveşte salariul minim, sindicaliştii solicită o majorare de 8%, arătând că măsura este necesară atât pentru protejarea puterii de cumpărare a angajaţilor cu venituri mici, cât şi pentru combaterea evaziunii fiscale.

Majorarea salariului minim este o măsură care creează un echilibru pentru lucrătorii din sectorul economic dar, în acelaşi timp, şi una de combatere a evaziunii fiscale pe care angajatorii o fac astăzi datorită formei de salariu minim care este acordată. S-a ajuns la demotivarea muncii. Dacă un salariat, la salariul minim, doreşte să muncească 2-3 ore în plus, în momentul respectiv el va avea pe brut mai mult, dar pe net va lua mai puţin decât dacă nu munceşte, pentru că va pierde deductibilitatea. Noi am cerut creşterea salariului minim cu 8%, ce înseamnă 300 de lei în plus pe structura actuală a salariului minim pe brut, iar pe net se va vedea undeva la 170 de lei. În acelaşi timp, vrem crearea unei politici salariale adecvate, pentru că este complet anormal ca un salariat care are pe brut cu 300-400 de lei mai mult decât cel care e la salariul minim, pe net, să ia mai puţin. E plătit pe brut mai mult deoarece înseamnă că, în momentul respectiv, are calificare superioară, competenţe mai bune, ştie mai multe lucruri”, a adăugat liderul sindical.

Potrivit acestuia, Guvernul pregăteşte încă o ordonanţă de tip „trenuleţ”, care va avea un efect „distrugător asupra nivelului de trai al majorităţii populaţiei”.

Din informaţii neoficiale, în continuare, segmentul de susţinători politici sau desemnaţi politic în diferite funcţii la companii cu capital majoritar sau integral de stat sunt protejaţi în continuare, precum şi parlamentarii şi partidele politice. Aceştia nu contribuie cu nimic la efortul naţional de redresare economică şi de reducere a deficitului excesiv. Din contră, rămân în continuare cu acelaşi nivel de cheltuieli care afectează marea majoritate a populaţiei cu un nivel mult mai scăzut de trai. Faptul că i se aplică măsuri de austeritate suplimentară, nu face decât să nemulţumească constatând că, asemenea situaţiei descrise în Ferma animalelor de George Orwell, legea nu este aplicată în mod egal pentru toţi”, a explicat liderul sindical.

La rândul său, Leonard Bărăscu, preşedintele CNSLR - Frăţia, a afirmat că salariu minim ar trebui să fie decent, aşa cum este în cazul ceilalţi europeni, iar greva nu este o soluţie, în condiţiile economice actuale.

Colegii mei sunt dispuşi să meargă până la grevă, dar nu este o soluţie bună având în vedere că suntem într-un declin economic, financiar şi foarte apropiaţi de zonele negre economice”, a adăugat Leonard Bărăscu.

Citește și:

Acord în coaliție privind salariul minim și tăierile din administrație. Ce au convenit partidele de guvernare

Editor : Ș.R.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Dmitri Peskov
1
Schimbare de ton. Kremlinul spune că poziția Rusiei privind trupele europene în Ucraina e...
victor negrescu
2
Victor Negrescu, despre tăierea pensiilor magistraților: „Dacă pică la CCR, trebuie să...
nicolas maduro
3
„Ușile sunt deschise”. Cel mai vechi dictator din Europa susține că Nicolas Maduro este...
ilie bolojan catalin predoiu pnl
4
Bolojan, despre o demisie a lui Cătălin Predoiu: „Ca să ai rezultate, trebuie...
President Donald Trump Awards Mexican Border Defense Medal in Oval Office
5
Administrația Trump presează Europa să renunțe la planul de finanțare a Ucrainei din...
O jurnalistă și soțul ei, găsiți împușcați în casă. Ce s-a întâmplat cu fiul lor de 3 ani, martor la tragedie
Digi Sport
O jurnalistă și soțul ei, găsiți împușcați în casă. Ce s-a întâmplat cu fiul lor de 3 ani, martor la tragedie
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
PARLAMENT_ASUMARE_5_PACHETE_BOLOJAN_005_INQUAM_Photos_Octav_Ganea-scaled
Sindicatele îi cer lui Bolojan majorarea salariului minim cu 300 de lei. „România, un paradis fiscal, cu o politică salarială aberantă”
ilie bolojan in parlament
Bolojan: Până la Crăciun va fi luată o decizie cu privire la salariul minim. Cartel Alfa: Percepția e că premierul urăște angajații
familie la munte de Craciun
Efectele austerității în turism. Soluția de compromis găsită de hotelieri și agreată tacit de clienți: „E cea mai bună variantă”
sindicalisti bns protesteaza in pta victoriei
Sindicaliştii BNS au protestat în stradă față de măsurile de austeritate. Ce promisiune au primit
lacat pe poarta
Austeritatea lovește dur cultura. Orașul din România unde trei dintre muzee pot fi vizitate doar cu programare: „Descurajează turismul”
Recomandările redacţiei
Ursula von der Leyen / Donald Trump
Arma secretă în lupta cu SUA: Cele două „gloanțe” cu care UE poate...
pompierii cara saci cu nisip la inundatii
Despăgubiri cerute ilegal după inundații. Rudele unui primar din...
Donald J Trump Delivers Prime-Time Address From The White House - 17 Dec 2025
Donald Trump, discurs în fața națiunii: a declarat triumf în...
mancare pentru elevi
Guvernul vrea să aloce 1,5 lei în plus la masa zilnică a elevilor: „E...
Ultimele știri
Negocieri Rusia - SUA la Miami. Kirill Dmitriev se întâlnește cu Steve Witkoff și Jared Kushner în weekend
Accident în Botoșani, între un autocar cu 40 de elevi şi un microbuz
Nicușor Dan participă la Consiliul European. Care sunt mizele discuțiilor de la Bruxelles
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Angelina Jolie rupe tăcerea despre cicatricile lăsate de mastectomie: „Nu le ascund. Nu mi-e rușine de ele”
Cancan
Scenă incredibilă la INML! Iubitul Rodicăi Stănoiu, refuzat categoric de medicii legiști
Fanatik.ro
Controversatul Andrew Tate se implică în lupta anului! Influencerul a dat o nouă declarație șocantă
editiadedimineata.ro
Când algoritmul vorbește prea mult: Podcastul AI al Washington Post, criticat pentru informații greșite și...
Fanatik.ro
Câți bani a obținut statul din amenzi și sancțiuni. Cum a adus ANAF-ul sute de milioane în plus la buget
Adevărul
Va reuși UE să finanțeze Ucraina cu banii Moscovei? Ce spun eurodeputații români
Playtech
Ce este divorţul gri: fenomentul, din ce în ce mai întâlnit în România
Digi FM
Ce avere avea Rodica Stănoiu. Fosta ministră a Justiției încasa două pensii și deținea mai multe proprietăți
Digi Sport
A stat zi de zi lângă Moroșanu și a spus tot: ”Mințea foarte mult, doar să mai ciugulească un salariu”
Pro FM
Loredana Groza, moment emoționant la concert. A cântat alături de fiica ei, Elena: „S-a trezit cu mine pe...
Film Now
Sydney Sweeney, apariție à la Marilyn Monroe, într-o rochie albă cu decolteu "periculos". Ruj roșu, siluetă...
Adevarul
„Cea mai periculoasă femeie din America”. Povestea Emmei Goldman, evreica lituaniancă ce a sfidat tabuurile...
Newsweek
EXCLUSIV Ce articole din legea pensiilor au contestat pensionarii la CCR? Sunt sute de cazuri. Care e stadiul?
Digi FM
Tulburător. Cu doar trei luni înainte de a fi ucis, Rob Reiner spunea că fiul lui nu mai consumase droguri de...
Digi World
Cauza morții lui Ludovic al XIV-lea, dezvăluită după 310 ani. ADN-ul din inima mumificată schimbă complet...
Digi Animal World
Panică într-un magazin de Crăciun. Un cerb a făcut ravagii printre rafturi și a rămas blocat într-un scaun...
Film Now
Și-a refăcut viața la 69 de ani. Kim Cattrall și soțul ei mult mai tânăr, lună de miere în Maldive. Actrița...
UTV
Antonia rupe tăcerea după un coșmar medical. O procedură de mărire a feselor făcută acum opt ani a dus la...