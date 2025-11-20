Vestea că ar putea pierde din nou din salariu s-a răspândit ca un fulger printre profesori și personalul din învățământ. Câțiva dascăli s-au strâns în fața Ministerului Educației, informează Digi24.

„Inițial s-a spus că educația și-a dat tributu, că nu vor mai exista tăieri. Domnul prim-ministru Bojan spune că nu vor exista excepții. Pe de o parte, recunoaște că educația a dat acest tribut și că nu mai pot fi făcute tăieri. Pe de altă parte spune că nu admite excepții”, spune unul dintre protestatarii din fața ministerului.

„E un a hos total în sistem. Sunt profesori care renunță la plata cu ora pentru că e o bătaie de joc 22 lei la oră la oră predată, deși în spatele fiecărei ore predate sunt câteva ore de pregătire. Dar domnul ministru se pare că nu înțelege sau se face că nu înțelege. Și vă dați seama că haosul acesta se va vedea în câțiva ani. Viitorul țării în joc, pentru că în momentul în care avem o societate în care care nu investește în învățământ, asta se va vedea în timp”.

Mai mulți profesori s-au strâns și ieri în fața Ministerului Educației, de teamă că le vor fi tăiate veniturile. Câteva ore mai târziu, premierul Ilie Bolojan i-a liniștit: își vor păstra salariile, deoarece pe partea de educație măsurile de austeritate au fost deja luate. Acest lucru a fost confirmat la Digi24 și de ministrul Educației, Daniel David, care spune că educația nu este favorizată față de alte domenii, deoarece aici tăierile s-au făcut înainte de începerea anului școlar.







Editor : Sebastian Eduard