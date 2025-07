Radu Burnete: „România traversează o criză existențială. Avem nevoie de un nou contract între stat și cetățeni în privința taxării”

Consilierul prezidențial Radu Burnete consideră că „România traversează o criză existențială” și ar fi nevoie de un nou contract între stat și cetățeni în privința taxării. „Trebuie să închidem cu evaziunea și economia neagră”, mai spune el și subliniază că este necesar ca statul să ofere servicii de calitate.

„Prima zi oficială la Palatul Cotroceni. Este o onoare și o mare responsabilitate. Trăim vremuri dificile pe care va trebui să le navigăm împreună ca națiune și comunitate chiar dacă ne despart diferențe mari de opinie. În scurta perioadă de tranziție pe care am avut-o am fost rezervat în declarații însă asta se va schimba. Voi fi prezent în dezbateri și în societate cu limitele impuse de instituția pentru care lucrez și de președintele pe care îl reprezint căruia îi mulțumesc pentru încrederea pe care mi-a acordat-o. Publicul este bineînțeles interesat de ideile mele și felul în care gândesc. Nu am cum să le redau într-o postare. Vor deveni evidente în timp pentru cei care mă cunosc mai puțin. Punctez câteva lucruri la început de mandat”, a scris Radu Burnete, marți pe Facebook.

El a vorbit și despre problemele actuale ale României, oferind câteva soluții la unele dintre ele și consideră că este esențială inițiativ„ privată și „să creștem rata de participare la forța de muncă”.

„Statul este un instrument extraordinar câtă vreme este îngrădit de un cadru constituțional, democratic și liberal. Nu putem avea drepturi și libertăți și nu ne putem dezvolta ca ființe complete în afara sa. În același timp statul poate fi și cel mai mare pericol la adresa libertății noastre, istoria abundă de exemple și nu doar istoria pentru că vedem multe state și astăzi, prea multe, care nu pun preț pe viețile cetățenilor lor. Statul trebuie să aibă o amprentă limitată. În interiorul securității și drepturilor pe care un stat liberal și democratic le garantează trebuie lăsat cât mai mult loc inițiativei și vieții private pentru că acolo se manifestă pe deplin creativitatea umană. Cât de limitată să fie această amprentă? Răspunsul diferă de la epocă, cultură și societate la alta. România nu trebuie să copieze orbește, ci trebuie să se inspire și să înțeleagă. Răspunsul e bine să fie în acord cu cine suntem noi. Nu-mi plac extremele. Lumea este complicată și are multe nuanțe. Nu cred în soluții simple pentru probleme complicate. Aproape orice soluție simplistă trâmbițată în tonuri grave și livrată fără îndoieli se va dovedi greșită. Problemele vieții și deci ale guvernării sunt prea complexe pentru a fi rezolvate în câteva paragrafe. Asta nu înseamnă că nu trebuie să scriem și să dezbatem, ci că trebuie să avem o doză sănătoasă de scepticism, de curiozitate. Să fim conștienți că nu le știm pe toate. Nu-mi plac generalizările lipsite de o analiză riguroasă. Toți bugetarii sunt răi și puturoși. În mediul privat nu există risipă. Toți politicienii sunt corupți și toți oamenii de afaceri sunt de ispravă. Sindicatele sunt rele. Patronatele sunt bune. Cercetarea românească nu produce nimic. Particularul este la fel de important ca generalul. Trebuie să înțelegi când e rostul unuia și când al celuilalt. Trebuie să înțelegi ce problemă vrei să rezolvi și de ce, ce principii generale guvernează spațiul în care ai identificat problema, dar și ce particularități. România traversează o criză existențială. Modelul nostru social, economic și politic de după căderea comunismului și-a epuizat resursele din motive interne și externe. Nu intru acum în detalii. Sunt dezbateri pe care le avem de ani de zile. Oricât de greu ar fi trebuie să ne încordăm și să redesenăm niște lucruri. Este nevoie de o reformă administrativă și teritorială la pachet cu una a partidelor politice. Avem nevoie de un nou contract între stat și cetățeni în privința taxării. Unele reașezări sunt deja inevitabile însă trebuie să închidem cu evaziunea și economia neagră. Dacă vrem taxare la un nivel moderat și un stat care să ne ofere servicii publice de calitate toată lumea trebuie să plătească, iar statul trebuie să livreze. Avem nevoie de mai multă inițiativă privată și să creștem rata de participare la forța de muncă. Nu puteam rata revoluțiile aduse de inteligența artificială, orice ar însemna ele și asta înseamnă că trebuie să investim în educație și cercetare. Avem disparități regionale prea mari, trebuie să le reducem. Trebuie să ne jucăm rolul în UE fără pompă și naționalism ieftin. Trebuie să rămânem o economie deschisă, dar să devenim mai competitivi. Trebuie să reducem deficitele gemene fiindcă acționează ca niște piedici. Trebuie să reducem gradul de polarizare din societate și să creștem coeziunea. Completați dumneavoastră această listă care poate fi destul de lungă. Majoritatea acestor lucruri se pot face. Nu toate și nu perfect însă ce este perfect pe lume?”, a mai spus Burnete.

Consilierul prezidențial a încheiat spunând că va încerca să acționeze astfel încât lucrurile să meargă într-o direcție bună.

„Cam atât pentru prima zi. Voi încerca să fac tot ce ține de mine ca lucrurile să meargă într-o direcție mai bună. Nu mă voi supăra când sunt criticat. Într-o democrație demnitarii își asumă că ochii critici și neiertători ai publicului sunt ațintiți asupra lor”, a conchis el.

