Radu Marinescu, ministrul Justiției, a declarat la Digi24 că Registrul Comerțului, aflat în subordinea ministerului său, nu poate să facă verificări în cazul firmelor fantomă, aceste anchete intrând în sarcina poliției și procuraturii. „Nu se pune problema să desființăm cu ușurință instituții”, a mai spus.

În urmă cu câteva zile, o anchetă Recorder arăta că o astfel de firmă-fantomă, cu sedii declarate în locații fictive, inclusiv într-o toaletă publică din București, a reușit să raporteze venituri de peste 3,6 miliarde de lei și să fie validată de ANAF.

„Nu se pune problema să desființăm cu ușurință instituții”, a răspuns Marinescu, întrebat dacă Registrul Comerțului ar putea fi desființat, așa cum sugera Kelemen Hunor în urmă cu câteva zile.

„Este întotdeauna necesar să luăm măsuri pentru a corecta greșelile care intervin în activitatea lor. Imediat ce am aflat despre această situație, am solicitat explicații conducerii ONRC și recent am avut și o întâlnire cu domnul ministru de Finanțe pentru ca împreună, într-o formulă de lucru, să aducem acele modificări necesare pentru legislație, ca să facem instituțiile, atât a noastră cât și ONRC, mai pregătite să lupte cu astfel de fenomene de infracționalitate.

Ministrul a precizat că ONRC este o instituție de tip registru și că verificările se fac pe bază documentară, adică pe baza acelor elemente care sunt prezentate de către cei care le depun la Oficiul Registrului Comerțului. Funcționarii de la Registrul Comerțului nu fac verificări în teren și nu au capacitatea organelor de urmărire penală de a depista eventuale situații de fals.

„Imediat ce s-a sesizat către ONRC faptul că o firmă este furată”, a spus ministrul, conducerea instituției a informat organele de urmărire penală, adică a transmis la instituția din statul român care este competentă să descopere infracțiunile.

„ONRC face verificări în limitele sale de competență. Când se realizează o înregistrare, se face pe baza anumitor documente, care pot să aibă caracter notarial, care nu pot fi verificate pentru elemente de atestare nereală decât de organele de urmărire penală. Pentru că așa este legea”.

„Ce dorim să facem în continuare este însă să întărim capacitatea de reacție instituțională sau pluri-instituțională a statului român. Adică, atunci când o firmă se înregistrează, ONRC-ul să își facă datoria sa. Dar să fie interconectare și cu ANAF și cu alte instituții, ca răspunsul statului român să fie mai prompt”.

