În plin val de austeritate și cu un deficit bugetar uriaș, statul pierde bani prin fisuri majore ale sistemului fiscal. O investigație Recorder arată cum o firmă-fantomă, cu sedii declarate în locații fictive, inclusiv într-o toaletă publică din București, a reușit să raporteze venituri de peste 3,6 miliarde de lei și să fie validată de ANAF.

Compania are ca obiect de activitate construcția de drumuri și autostrăzi și figurează în bilanțurile ultimilor ani cu venituri cumulate de 3,6 miliarde de lei, echivalentul a peste 700 de milioane de euro. Pe domeniul declarat, aceasta este prima din România.

Jurnaliștii Recorder au verificat adresele oficiale înscrise de companie și au constatat nereguli și falsuri în acte. Sediul social principal, declarat pe Bulevardul Charles de Gaulle nr. 16 din București, este de fapt o toaletă publică.

Potrivit investigației, firma i-a fost furată unui cetățean român printr-o semnătură falsă depusă la Registrul Comerțului. Acesta s-a trezit că altcineva a preluat compania în numele său și a trecut-o pe numele propriu, după care a început întreaga schemă.

În acte, bărbatul a figurat ca patron, dar compania a fost vândută ulterior unor firme străine pentru suma declarată de 26 de milioane de euro, fără să fie clar dacă aceste companii există în realitate.

Mai multe sesizări au ajuns în ultimele luni la ANAF, însă fără efecte vizibile. Noul președinte al instituției, Adrian Nica, a precizat că instituția face verificări asupra „unui lanț de firme”, inclusiv în acest caz, iar rezultatele vor fi comunicate la finalul investigațiilor.

Editor : Ș.A.