Live TV

Video Cea mai mare firmă-fantomă din România, validată de ANAF. Sediul principal, o toaletă publică din Capitală

Data actualizării: Data publicării:
photo-collage.png - 2025-09-04T190457.404
Cea mai mare firmă-fantomă din România, validată de ANAF. Sediul principal, o toaletă publică din Capitală. Foto: captură Google Maps

În plin val de austeritate și cu un deficit bugetar uriaș, statul pierde bani prin fisuri majore ale sistemului fiscal. O investigație Recorder arată cum o firmă-fantomă, cu sedii declarate în locații fictive, inclusiv într-o toaletă publică din București, a reușit să raporteze venituri de peste 3,6 miliarde de lei și să fie validată de ANAF.

Compania are ca obiect de activitate construcția de drumuri și autostrăzi și figurează în bilanțurile ultimilor ani cu venituri cumulate de 3,6 miliarde de lei, echivalentul a peste 700 de milioane de euro. Pe domeniul declarat, aceasta este prima din România.

Jurnaliștii Recorder au verificat adresele oficiale înscrise de companie și au constatat nereguli și falsuri în acte. Sediul social principal, declarat pe Bulevardul Charles de Gaulle nr. 16 din București, este de fapt o toaletă publică.

Potrivit investigației, firma i-a fost furată unui cetățean român printr-o semnătură falsă depusă la Registrul Comerțului. Acesta s-a trezit că altcineva a preluat compania în numele său și a trecut-o pe numele propriu, după care a început întreaga schemă.

În acte, bărbatul a figurat ca patron, dar compania a fost vândută ulterior unor firme străine pentru suma declarată de 26 de milioane de euro, fără să fie clar dacă aceste companii există în realitate.

Mai multe sesizări au ajuns în ultimele luni la ANAF, însă fără efecte vizibile. Noul președinte al instituției, Adrian Nica, a precizat că instituția face verificări asupra „unui lanț de firme”, inclusiv în acest caz, iar rezultatele vor fi comunicate la finalul investigațiilor.

Editor : Ș.A.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Adrian Năstase și Viorica Dăncilă s-au fotografiat alături de dictatorii lumii: Xi Jinping, Vladimir Putin și Kim Jong Un
1
Adrian Năstase și Viorica Dăncilă s-au fotografiat alături de dictatorii lumii: Xi...
nastase profimedia
2
Ce scrie presa occidentală despre imaginile de la parada dictatorilor, unde a aparut și...
viorica dancila
3
Cum explică Viorica Dăncilă prezența ei la parada militară de la Beijing. Răspunsul...
adrian nastase la beijing
4
Prima reacție a lui Adrian Năstase după ce s-a pozat, la Beijing, cu dictatorii lumii
Roman Abramovich's yacht, Eclipse, Marmaris, Turkey - 14 Jan 2025
5
Unde își ține un oligarh rus iahtul de 700 de milioane de dolari, dotat cu sistem...
De nicăieri: a aflat că moștenește aproape un miliard de euro, de la un bărbat pe care nu l-a văzut niciodată!
Digi Sport
De nicăieri: a aflat că moștenește aproape un miliard de euro, de la un bărbat pe care nu l-a văzut niciodată!
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
zelenski_coalitie_vointa
Concluziile Coaliției de Voință: 26 de țări gata să furnizeze...
nicusor dan face declaratii
Cum își evaluează Nicușor Dan primele 100 de zile de mandat și ce...
Colaj foto: Volodimir Zelenski și Vladimir Putin
Volodimir Zelenski îi răspunde lui Putin: „Cel mai bun mod de a face...
sigla Direcției Naționale Anticorupție
Cum funcționa rețeaua pe care DNA o acuză că a prejudiciat statul cu...
Ultimele știri
Poliţist reţinut, după ce a bătut o femeie pe care o plătise pentru sex şi i-a sustras banii. El a mai fost cercetat penal în trecut
Focar de antrax la o fermă din Vrancea. Proprietarul a ajuns la spital după ce a fost diagnosticat cu boala
Donald Trump găzduieşte la Casa Albă o cină cu cei mai importanți lideri din tehnologie. Elon Musk, marele absent
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
INSTANT_ALEXANDRU_NAZARE_007_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Ministrul Finanțelor, acuzat că are o firmă cu datorii de 1,7 milioane de lei. Cum se apără Alexandru Nazare
bancnote de 100 de lei pe o masa
Cât vor plăti românii contribuția la sănătate pentru persoanele pe care le au în întreținere. ANAF anunță modificări fiscale
INSTANT_ALEXANDRU_NAZARE_003_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Ministrul Finanțelor: Pachetul 2 de măsuri fiscale corectează problemele ANAF, colectarea veniturilor și insolvențele
Cum-au-fost-surprinsi-Carmen-si-Klaus-Iohannis-in-timpul-liber.-Cei-doi-stiu-sa-se-relaxeze.-Foto
ANAF le cere soților Iohannis să plătească în mod voluntar banii datorați, cu referire la imobilul din Strada N. Bălcescu din Sibiu
anaf-1-1536x1024
Operaţiune ANAF împotriva evaziunii din comerţul online. Sunt vizate 200 de firme vizate și bunuri vândute de 200 de milioane de lei
Partenerii noștri
Pe Roz
Giorgio Armani a murit la 91 de ani. Povestea designerului cu o avere de peste 10 miliarde $, care și-a fi...
Cancan
Maria, tânăra torturată în Dubai, ar putea ajunge după gratii 😲 Ce s-a întâmplat după interviul în care a...
Fanatik.ro
Ce studii are, de fapt, soția lui Edi Iordănescu. Fostul selecționer al României are de ce să fie mândru de...
editiadedimineata.ro
Carnea ar putea proteja împotriva cancerului
Fanatik.ro
Statul român îi va plăti despăgubiri uriașe fostului adjunct de la APIA, eliberat după o condamnare pentru...
Adevărul
Un medicament comun pentru inimă, luat de milioane de oameni, ar putea crește riscul de deces
Playtech
Cât de mult a avansat boala Regelui Charles și ce face pentru a-și alina durerile în timpul deplasărilor
Digi FM
Giorgio Armani a murit. Ce se va întâmpla cu brandul lui, având în vedere că designerul nu avea copii
Digi Sport
Surpriză de proporții: l-ar fi părăsit pe Lamine Yamal după doar 13 zile pentru marele rival!
Pro FM
Nunta lui Sean Penn și Madonna, la 40 de ani. Detalii inedite despre petrecerea din Malibu, invitații celebri...
Film Now
Soția lui Bruce Willis, despre impactul diagnosticului asupra căsniciei: „E greu să știi unde se termină...
Adevarul
Rusia creează regimente HIV: „prima armată a lumii” trimite pe front, în masă, bolnavi incurabili
Newsweek
Pensionarii păcăliți de Casa de Pensii că le mărește pensia la Mica Recalculare. Când vor primi bani
Digi FM
Prinţesa Leonor a Spaniei, în salopeta de zbor, la Academia Forţelor Aeriene: „Sunt dornică să învăţ”. A...
Digi World
Cum vor arăta creatorii de conținut peste 25 de ani și cu ce probleme de sănătate s-ar putea confrunta...
Digi Animal World
Ce a descoperit o femeie în cutia de jucării a fiicei sale de 3 ani. Mama a crezut inițial că este o farsă
Film Now
Rebecca Ferguson și soțul ei, magnetici la Veneția. Sunt căsătoriți de șapte ani, dar abia acum au pășit...
UTV
Salma Hayek, apariție spectaculoasă la 59 de ani. Actrița și-a sărbătorit ziua în costum de baie roșu, pe un...