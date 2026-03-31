Radu Miruţă: Avem capacitatea de a demonstra faptul că atacarea unui teritoriu NATO nu reprezintă o opţiune viabilă

Radu Miruță, ministrul român al Apărării. Foto: Profimedia

Ministrul Apărării, Radu Miruţă, spune că Alianţa Nord-Atlantică are capacitatea de a demonstra faptul că atacarea unui teritoriu NATO „nu reprezintă o opţiune viabilă”. El spune că asigurarea siguranţei teritoriale este esenţială pentru dezvoltarea economică.

„Nu putem vorbi despre un mediu sigur de afaceri fără să garantăm că investiţiile nu vor fi afectate de ceea ce se întâmplă în Ucraina ori Iran”, a spus Rau Miruţă, potrivit News.ro.

Vicepremeirul a subliniat, la Economist Romania Government Roundtable 2026, organizată la Bucureşti de grupul editorial The Economist, că România contribuie la consolidarea flancului de est al NATO, alocând un buget considerabil pentru apărare şi colaborând strâns cu aliaţii săi.

„Discutăm despre o Europă unită, dar în ceea ce priveşte achiziţiile pentru fiecare minister al apărării sunt fragmentate. Nu putem discuta despre 27 de soluţii individuale pentru o singură problemă militară. Din această perspectivă avem o provocare imensă pentru ţările europene în ceea ce priveşte aceste achiziţii, pentru că trebuie să înţelegem ceea ce trebuie să facem individual pentru a putea contribui per ansamblu la consolidarea flancului de est. Este o discuţie în curs. Partea bună este că avem capacitatea de a demonstra faptul că atacarea unui teritoriu NATO nu reprezintă o opţiune viabilă”, a adăugat Miruţă.

El a vorbit despre importanţa descurajării în ceea ce priveşte eventualele conflicte militare.

„Capacitatea de a descuraja posibilii atacatori reprezintă cel mai important lucru la care lucrăm şi putem face asta prin creşterea investiţiilor, prin a avea achiziţii comune şi printr-un dialog la nivelul Ministerelor Apărării. La acest lucru lucrăm şi din această perspectivă teritoriul NATO, teritoriile europene şi teritoriul românesc, toate acestea sunt sută la sută teritorii sigure”, a subliniat ministrul.

Editor : M.B.

