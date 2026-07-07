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Radu Miruţă: România are şansa de a deveni un actor important în noua arhitectură industrială de apărare a NATO

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Radu Miruță.
Radu Miruță. Foto: Inquam Photos / George Călin
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Ministrul interimar al Apărării, Radu Miruţă, a spus că România are şansa de a deveni un actor important în noua arhitectură industrială de apărare a NATO. El a amintit că România a început să reconstruiască capacitatea internă de producţie de armament.

„România este astăzi un partener credibil şi respectat în cadrul NATO. Dincolo de angajamentul de a aloca până la 5% din PIB pentru apărare, anul acesta am făcut un pas pe care România îl amâna de prea mult timp, dar care este foarte apreciat la nivel aliat: am început să repornim producţia militară în fabricile din ţară. În contractele semnate în acest an am introdus o condiţie esenţială, ignorată zeci de ani: cine livrează echipamente pentru Armata Română trebuie să producă, în cea mai mare măsură posibilă, în România”, a scris ministrul pe Facebook.

Miruţă arată că, în acest fel, am început să repornim fabrici din industria naţională de apărare şi să reconstruim capacitatea de producţie de care România are nevoie.

„Nu este doar o investiţie în economie, ci şi o investiţie în securitatea naţională. Tehnica militară modernă este esenţială pentru capacitatea NATO de descurajare. Dar la fel de importantă este capacitatea de a o produce rapid, de a avea lanţuri de aprovizionare reziliente şi o industrie capabilă să răspundă fără întârzieri provocărilor de securitate", subliniază ministrul, potrivit News.ro.

Miruţă mai declară că aceasta este şi direcţia susţinută de Secretarul General al NATO, Mark Rutte.

„De aceea, în marja Summitului NATO de la Ankara, în cadrul NATO Defence Industry Forum, ne-am concentrat pe consolidarea parteneriatelor, dezvoltarea programelor comune de achiziţii şi extinderea capacităţilor de producţie în statele aliate. Forţa NATO nu se măsoară doar în efective şi echipamente. Se măsoară şi în capacitatea de a produce, de a inova şi de a livra atunci când situaţia o cere”, a mai spus Miruță.

Radu Miruţă consideră că „România are şansa de a deveni un actor important în această nouă arhitectură industrială de apărare".

„Depinde de noi să valorificăm această oportunitate şi să transformăm industria românească de apărare într-un pilon al securităţii naţionale şi al Alianţei", a conchis el.

Editor : M.B.

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