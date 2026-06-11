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Radu Miruță vrea să le ceară ucrainenilor ca dronele marine să se autodetoneze înainte de a intra în apele teritoriale ale României

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Radu Miruță. Inquam Photos / Octav Ganea

Ministrul interimar al Apărării, Radu Miruță a declarat că a propus să fie solicitat părții ucrainene ca dronele maritime să fie programate în așa fel încât dacă se pierde controlul asupra lor, coordonatele dronei să nu permită intrarea în apele teritoriale românești și să se autodetoneze la 12 mile maritime distanță, potrivit TVRinfo.


„M-am mai gândit să mai cerem un lucru și l-am analizat astăzi cu voce tare alături de colegii militari din minister. E un lucru care se poate face și pe care o să-l propun, anume că aceste drone au foarte multe componente electronice pe ele iar în analiza rezultatelor acestor componente electronice, pot să știe producătorii lor sau cine controlează dronele unde sunt ele.


Dacă se întâmplă să le pierzi în Marea Neagră, atunci când se apropie de apele teritoriale ale României, la 12 mile marine, controller-ul care gestionează această dronă să programeze să se autodetoneze automat, fără să umble nimeni după ele”, a declarat oficialul.

Ministrul a mai adăugat: „Dacă dronele ajung din greșeală la această linie, decizia autonomă a dronei să fie să se autodetoneze. Dacă din diverse greșeli se ajunge la pierderea controlului și ajungi în zona asta, nu mai poți înainta. Să existe programare implicită asupra acestui produs de când îl lansezi la apă”.

Radu Miruță a continuat și a mai afirmat că „vreau să propun vecinilor din Ucraina care se află într-un astfel de război crâncen generat de Federația Rusă, să ne garanteze că toate dronele pe care le pun la apă în Marea Neagră sunt programate cu această iterație tehnică. Dacă din diverse greșeli ajungi în zona aceasta, nu mai poți înainta, programare implicită asupra acestui produs de cât îl lansezi la apă”.

Editor : A.R.

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