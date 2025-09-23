Secretarul de stat Raed Arafat, a spus marți seara, la Digi24, că intervenția la incendiul din Sectorul 2 decurge normal și nu există pericol de explozie. De asemenea, șeful DSU spune că instalația de răcire a depozitului, unde se află amoniac, este supravegheată de o mașină a pompierilor. Raed Arafat a afirmat că nu au fost raportate victime până acum, dar cel mai important este ca oamenii să nu se expună la fum pentru a nu suferi o intoxicație care să necesite îngriiri medicale.

„În acest moment autospecialele de intervenție au fost suplimentate, sunt deja 22 de mașini de stingere, pe lângă auto, scări, mașină cu roboți și alte echipaje, inclusiv echipaje medicale care asigură sprijinul pentru pompieri. Deci intervenția decurge normal, cu dificultate pentru astfel de situație. Din informațiile care le-am avut la ultima discuție cu coordonatorul de acolo este că riscul de extindere către zona unde avem substanțele de răcire, adică amoniacul, este mai mic, există o mașină care protejează instalațiile respective, iar tot ce se încearcă acum, este să se localizeze incendiul, să nu se extindă la alte hale și, bineînțeles, lichidarea lui”, a declarat Raed Arafat.

„S-au dat patru mesaje Ro-Alert prin care sunt sfătuiți oamenii din zonă să rămână în casă, să aibă geamurile închise, să închidă orice sistem de ventilație care aduce aer proaspăt din afară, ca să nu intre fumul în casă și să nu se expună. Astea sunt recomandările date acum. La acest moment nu se vorbește de risc de explozie. Cele mai apropiate blocuri sunt la vreo 100-150 de metri de locul incendiului”, a adăugat șeful DSU.

Întrebat dacă se ia în calcul posibilitatea evacuării localnicilor din proximitatea incendiului, șeful DSU a afirmat că nu s-a pus aceasta problemă. „Situația este în dinamică. Important totuși este să se rămână în casă cu geamurile închise și să nu se expună la fum. Asta este cel mai important lucru”, a continuat acesta.

„Din informațiile pe care le avem până acum, nu există victime, nu există răniți, nu există persoane care să fi necesitat îngrijiri medicale până la momentul asta”, a subliniat șeful DSU.

„Există acolo o instalație de amoniac care este folosită la răcirea produselor din depozit. Răcirea înseamnă că pompierii asigură acolo în continuare prezență cu apă cu tot, ca să nu se ajungă să se apropie focul de instalația respectivă. Nefiind la fața locului, nu pot să vă fac o descriere exactă. Colegii de la fața locului vor explica jurnaliștilor ce se întâmplă, dar și jurnaliștilor le transmitem să rămână departe, să nu se expună la fum, pentru ca expunerea la fum poate să ducă la intoxicație și la necesitatea îngrijirilor medicale”, a precizat Raed Arafat.

Video: Cristian Fofircă, telespectator Digi24. Filmare din zona Pasajului Muncii / Bulevardul Mihai Bravu

Editor : Liviu Cojan