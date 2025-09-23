Live TV

Video&Foto Incendiu cu „degajări mari de fum" în Sectorul 2 al Capitalei. Au fost emise mesaje Ro-Alert: „Ocoliți zona", „Închideți ferestrele"

incendiu hala sector 2
Foto: ISU-BIF

Un incendiu a izbucnit, marţi seara, la o hală din Sectorul 2 al Capitalei - în Şos. Pantelimon, în zonă fiind degajări mari de fum, informează Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Bucureşti - Ilfov (ISUBIF). Trei mesaje Ro-Alert au fost transmise cu recomandări de a ocoli zona, de a închide ușile, ferestrele și de a lăsa libere căile de acces pentru ca pompierii să poată interveni.

ACTUALIZARE 22.14 Un al treile mesaj Ro-Alert a fost transmis în care este recomandat oamenilor să evite zona respectivă și să lase libere căile de acces pentru a putea interveni pompierii.

ACTUALIZARE 21:37 Autorităţile au emis un al doilea mesaj RO-Alert ca urmare a degajării intense de fum în urma incendiului izbucnit, marţi seara, la un depozit din Sectorul 2, populaţia fiind avertizată să-şi închidă uşile şi ferestrele, informează ISU Bucureşti-Ilfov, scrie Agerpres.

Potrivit sursei citate, mesajul a fost transmis pe o rază de doi kilometri. 

Din cauza rafalelor de vânt și a fumului degajat a fost decisă extinderea ariei de transmitere a mesajului de avertizare pentru sectoarele 2 și 3 de la locul incendiului. 

„Sub influenţa rafalelor de vânt, există riscul ca fumul să pătrundă în locuinţele din apropiere, sens în care le solicităm locatarilor închiderea uşilor şi ferestrelor, iar participanţilor la trafic să faciliteze deplasarea autospecialelor de pompieri”, precizează ISUBIF.

Inițial au fost trimise 10 autospeciale, apoi au venit alte patru pentru eficiența intervenției.

Știrea inițială 

Populaţia a fost avertizată printr-un mesaj RO-Alert.

„Intervenim pentru stingerea unui incendiu produs la acoperişul unui spaţiu de depozitare în Sectorul 2. Sunt degajări mari de fum, astfel că a fost emis un mesaj pentru informarea şi avertizarea populaţiei prin sistemul RO-ALERT”, menţionează sursa citată.

Potrivit ISUBIF, au fost alertate 10 autospeciale de stingere, mai scrie Agerpres.

Dispozitivul a fost suplimentat cu 4 autospeciale pentru a asigura necesarul de apă, Detaşamentul Special de Salvatori, autospeciala cu roboţi.

„Hala are destinaţie de refrigerare, cu alte anexe alipite de aceasta”, mai precizează sursa citată.

Sunt realizate acțiuni pentru localizarea incendiului.

