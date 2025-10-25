Live TV

Exclusiv Reacția Prefectului Capitalei, după ce Distrigaz a detectat alte scăpări de gaze în zona Calea Rahovei: „Să nu facem o isterie în masă”

Data actualizării: Data publicării:
andrei nistor
Foto: Inquam Photos / Octav Ganea
Din articol
„Sunt probleme în multe locuri”

Prefectul Capitalei, Andrei Nistor, a afirmat, după ce Distrigaz Sud a anunţat că a detectat scăpări de gaze în zona Calea Rahovei, afectată de explozia devastatorare de săptămâna trecută, soldată cu trei morţi şi 15 răniţi, că sunt probleme, cu siguranţă, şi în „multe alte locuri”, dar că acum „nu trebuie să facem o isterie în masă din chestia asta şi să ne panicăm”, pentru că aşa nu se rezolvă nimic. „Dar cu siguranţă trebuie să stăm aşezaţi la masă şi să analizăm toate procedurile lor şi ce se poate face mai bine”, a adăugat prefectul la Digi24.

Compania Distrigaz Sud a anunţat că a început reluarea etapizată a alimentării cu gaze naturale a clienţilor din zona Calea Rahovei, precizând că sâmbătă, până la ora 14.00, din cei 206 la care au ajuns echipele aflate în teren, au fost realimentaţi doar 44 de clienţi. Distrigaz preciza că în cazul a 142 de clienţi alimentarea nu a putut fi reluată întrucât au fost detectate pierderi de gaze pe instalaţia de utilizare individuală sau comună aparţinând clienţilor respectivi.

În acest context, prefectul Capitalei a fost întrebat, sâmbătă seară, la Digi24, ce se poate face în această situaţie ţinând cont şi de faptul că vremea se răceşte şi că oamenii vor porni căldura în oraş, iar lucrurile par destul de complicate.

„Sunt probleme în multe locuri”

„Cu siguranţă sunt probleme şi în multe alte locuri. Acum, evident, nu trebuie să facem o isterie în masă din chestia asta, nu trebuie să ne panicăm, că nu rezolvăm nimic, dar cu siguranţă trebuie să stăm aşezaţi la masă şi să analizăm toate procedurile lor şi ce se poate face mai bine. Deci nu pot să vă zic concret în momentul ăsta ce se poate face, dar o să vorbesc cu ei (n. red. cu reprezentanţii Distrigaz) să vedem ce se poate face.

Prefectul Capitalei a subliniat însă că, în opinia sa, ar trebui făcute verificări „atât individuale, cât şi pe traseul de gaze până la furrnizorii finali”.

„Adică toată lumea trebuie verificată, dar în acelaşi timp toată lumea trebuie să fie atentă. Toţi trebuie să ne facem treaba. Şi autorităţile, şi cetăţenii, şi companiile.. De axenplu, cetăţenii trebuie să se asigure că au revizia făcută la gaze, cea obligatorie, aceea la doi ani. La fel, Distrigaz trebuie să se asigure că verifică toate ţevile acelea de gaze, că nu ne trezim că unele sunt ruginite şi au scăpări sau că unele sunt prin acelaşi traseu cu altele.. ” a avertizat prefectul Capitalei.

Nistor a adăugat că „probabil” ne putem aştepta la cifre similare şi la restul utilizatorilor de gaze naturale, referindu-se la recenta situaţie prezentată de Distrigaz în privinţa scăpărilor de gaze de la blocuri din zona Calea Rahovei.

„Acum putem preveni asta, cetăţenii pot preveni asta chemând o firmă să le facă revizie dacă nu a fost făcută, chiar să le facă verificări preventive. Distrigaz la fel, din punctul meu de vedere, trebuie să fie un pic mai atent şi să încerce inclusiv să prevină eventuale scurgeri dacă ar şti că în anumite zone ţevile poate nu mai sunt la calitatea dorită şi poate ar avea probleme”, a precizat Andrei Nistor.

În legătură cu stadiul anchetei propriu-zise în cazul exploziei din 17 octombrie din cartierul Rahova, prefectul a spus că, deocamdată, nu are detalii suplimentare despre acest subiect şi probabil nici nu va avea până când ancheta nu va fi finalizată.

„Zilele trecute, când a apărut ştirea despre acel raport de preliminar, eu am vorbit cu cei de la INSEMEX şi am spus că nu există acest raport, inclusiv ei au infirmat acest lucru. Înţeleg că toată lumea îşi doreşte să afle cât mai repede ce s-a întâmplat şi cine este vinovatul, pe bună dreptate, cred că toţi ne dorim asta. Dincolo de a şti cine a greşit, să ştim ce s-a greşit şi cum putem face mai bine data viitoare, ce putem verifica la alte locaţii, dar acel raport va mai dura cu siguranţă. Înţeleg că poate dura inclusiv luni de zile ca să fie făcut amănunţit”, a mai spus prefectul Capitalei.

 

Editor : Sebastian Eduard

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
cosuri carrefour
1
Grupul Carrefour vrea să se retragă din România, după 24 de ani de prezență pe piață
2025-01-10 instant-4635
2
„Nu m-am gândit la consecințe”. Ce a pățit un susținător al lui Călin Georgescu, după ce...
Ilie Bolojan
3
Ilie Bolojan critică cheltuielile din sectorul public: Nu e normal să mărim impozite...
multime
4
Nicușor Dan a fost huiduit la Iași, în fața Teatrului Național. Cum a reacționat...
Toamnă ploaie umbrelă
5
Cum va fi vremea până spre finalul lunii noiembrie. Prognoza meteo pentru următoarele...
Lovitura primită de Simona Halep! Americanii: minus 18.000.000$
Digi Sport
Lovitura primită de Simona Halep! Americanii: minus 18.000.000$
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
Screenshot 2025-10-22 150726
Administrația Trump pregătește noi sancțiuni împotriva sectoarelor...
Obuziere autopropulsate K9 Thunder din Coreea de Sud
România află în sfârșit când poate începe producția locală de...
conducta gaze-rusia-ungaria
Ungaria își schimbă poziția față de relațiile energetice cu Rusia: a...
USA News - July 30, 2025
Kamala Harris spune că ar putea candida din nou la președinția...
Ultimele știri
Alertă în Marea Britanie, după o eroare uriașă a Poliției: Este căutat un deținut care a fost eliberat din greșeală
Sectorul rus al apărării arată „primele semne de încetinire” de la invadarea Ucrainei
Un bărbat din București a mușcat un polițist de picior în timp ce era imobilizat. A fost arestat, după ce a agresat sexual două tinere
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
ILUSTRATIE_GAZE_41_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Noi scurgeri de gaze în Rahova. Distrigaz a încercat reluarea alimentării cu gaze, dar a găsit 142 de clienți cu probleme
medici si ranit in explozia din rahova
Pacientul cu arsuri de la explozie din Rahova se întoarce în țară. Care este starea celorlalți răniți
gavfvgfe
Pompierul care a salvat fata de 17 ani după explozia din Rahova: „Se afla fix pe colțul blocului, știam că fiecare secundă contează”
Contoare de gaz si tevi de gaz sunt vizibile in exteriorul unui bloc din cartierul Rahova, in Bucuresti
Explozia din Rahova: Alimentarea cu gaze va fi reluată treptat, de sâmbătă, la consumatorii care îndeplinesc condițiile
tevi gaze
Val de cereri pentru revizia la gaze după explozia din Rahova. Ce nereguli au fost găsite. Expert: „O greșeală este foarte întâlnită”
Partenerii noștri
Pe Roz
Horoscop 27 octombrie - 2 noiembrie. Zodiile care vor avea succes pe toate planurile, odată cu intrarea lui...
Cancan
Cauza morții Biankăi și a lui Toni, tinerii găsiți fără suflare în zona Lacului Frumoasa. Primele rezultate...
Fanatik.ro
Ce s-a ales de vestitul Elton, piticul atomic de la Steaua! Dezvăluirea lui Mihai Stoica: „Joacă împreună cu...
editiadedimineata.ro
Tot mai mulți oameni resimt stres și îngrijorare
Fanatik.ro
Cât de mult a scăzut averea Simonei Halep de la retragerea din tenis. Suma e una halucinantă
Adevărul
Simona Halep și-a pierdut o treime din avere. Anunțul cutremurător al americanilor. 18 milioane de dolari...
Playtech
Cum se stabilește cota-parte din spațiile comune și de ce contează la vânzare
Digi FM
O profesoară de biologie din Iași, descoperită de elevi pe site-uri pentru adulți. Imaginile au stârnit...
Digi Sport
”Taci, mă!”. Adrian Mutu l-a făcut ”praf”, după ce a văzut că i-a pronunțat numele lui Cristi Chivu
Pro FM
Cine va moșteni averea de sute de milioane de euro a lui Julio Iglesias. Are afaceri de succes, un avion de...
Film Now
Matt LeBlanc este tatăl unei fete de 21 de ani. Actorul din „Friends”, fotografiat la o plimbare împreună cu...
Adevarul
Un medic cardiolog a dezvăluit cele cinci alimente „sănătoase” pe care nu le-ar mânca niciodată
Newsweek
Cât va ajunge pensia ta peste trei ani dacă azi ai între 2.000 și 6.000 lei? Două vești proaste
Digi FM
Capitala europeană care va interzice închirierea de trotinete electrice începând din 2026. „Provocau haos pe...
Digi World
De ce ni se albește părul? Explicații științifice, mituri demontate și ce putem face pentru a încetini...
Digi Animal World
Reacția unui Labrador când stăpânii îi spun că îl lasă la „bunici”. Imaginile cu patrupedul sunt virale
Film Now
Ce avere are Jean-Claude Van Damme, după ce a jucat în numeroase filme de acțiune
UTV
Jessica Alba a întors toate privirile pe o plajă din Australia. Actrița s-a bucurat de soare între filmările...