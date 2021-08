Premierul Florin Cîțu a reacționat, luni, la cazul falsificatorilor de certificate de vaccinare descoperiți după o anchetă Digi24. Cîțu spune că „este inadmisibil ca astfel de rețele să fie descoperite de un jurnalist” în situația în care „există atâtea forțe de ordine și instituții care ar trebui să se ocupe de asta”. Premierul a mai adăugat că va trimite corpul de control să „analizeze pentru a vedea ce se întâmplă”.

Reporter: O anchetă Digi24 a scos la iveală o rețea de falsificatori care falsificau certificate de vaccinare. Ați discutat cu ministrul de interne despre această situație?

Florin Cîțu: Astăzi am avut o discuție în ședința de guvern și am cerut ministerului afacerilor interne și ministerului justiției să vorbească cu ministerul public și ministerul sănătății. Mi se pare inadmisibil că așa ceva se întâmplă, în primul rând. Avem instituții care au primit resurse de la bugetul de stat și MAPN și Ministerul Public și aceste lucruri sunt descoperite de un jurnalist. Mi se pare inadmisibil și am spus asta în ședința de guvern. Nu se poate să avem atâtea forțe de ordine sau instituții care ar trebui să se ocupe să descopere aceste rețele și ele să fie descoperite de un jurnalist.

Corpul de control al prim-ministrului va analiza și va merge și va vedea ce se întâmplă, care este situația. În același timp, am fost de la începutul anului un susținător al vaccinării prin medicii de familie. Am oferit resurse de la începutul anului în această direcție. Nu aș vrea să mai văd astfel de situații că se întâmplă.

O anchetă Digi24 a dezvăluit o rețea de falsificatori de certificate de vaccinare. Un jurnalist Digi24 a descoperit, în rețeaua rusească Telegram, un grup cu peste 600 de membri în care se face trafic cu documente care atestă în fals vaccinarea. Traficanții ofereau documente care să treacă de filtrele autorităților, atât în țară, cât și la frontiere. Certificatul, vândut cu 100 de euro, apare ca înregistrat într-un centru de vaccinare din Capitală, iar serul fictiv administrat este Johnson&Johnson. Poliția a deschis dosar penal în urma investigației realizate de Maria Moiș.

În certificatul fals de vaccinare, apare că imunizarea ar fi fost făcută la Spitalul de Copii Grigore Alexandrescu. Managerul spitalului spune că nu există niciun centru de vaccinare în spitalul pe care îl conduce. Și califică încercarea de a falsifica certificatele drept o mizerie.

Anterior și ministrul de interne Lucian Bode a reacționat la acest caz - infractorii și infracționalitatea evoluează foarte mult, iar în pandemie, vor mai fi situații în care infractorii vor încerca să profite, a declarat el, luni.

