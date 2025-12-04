Live TV

Exclusiv Replica lui Ciprian Șerban după ce la Aeroporturi București s-au aprobat indemnizații de 27.000 de lei: „E dublu față de cât iau eu”

Data actualizării: Data publicării:
INSTAT_PARLAMENT_VOT_SEF_CDEP_005_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Ciprian Șerban Foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Ministerul Transporturilor a aprobat pentru fiecare membru din Consiliul de Administrație al Companiei Naționale Aeroporturi București (CNAB) o indemnizație de 46.560 lei brut/lună (circa 27.200 lei net).

La Digi24, ministrul Ciprian Șerban a spus că decizia nu-i aparține, el doar a mandatat AGA să o ia. A mai spus că suma i se pare foarte mare, în condițiile în care „E dublu față de cât câștig eu”.

Conform Hotnews, Fondul Proprietatea, acționar minoritar în companie, a propus o indemnizație de 19.885 lei brut (circa 11.600 lei net), însă solicitarea a fost respinsă de Ministerul Transporturilor, în Adunarea Generală a Acționarilor din 2 decembrie.

„Această ordine de zi a ajuns la mine zilele trecute, pe care am și semnat-o. Reprezentanții AGA au avut împuternicire să discute ambele propuneri de pe ordine de zi. Ce au hotărât dânșii acolo este răspunderea dumnealor. Înțeleg că această indemnizație respectă ordonanța în vigoare”, a spus ministrul.

„Suma de 27.000 e mare. Dacă facem o comparație cu venitul meu, nu știu, care e undeva la 12.000 - 13.000, e dublu decât decât am eu, dar înțeleg că respectă legislația în vigoare. Totuși, nu trebuie să uităm că acest aeroport anul trecut a virat peste 100 de milioane la bugetul de stat. Deci este o companie pe profit, nu este o companie care merge în pierdere. Eu sunt de acord că trebuie să micșorăm aceste indemnizații, dar nu aruncați totul asupra ministrului, că nu eu administrez, nu eu hotărăsc ce întâmplă acolo”, a mai spus Șerban.

Ministrul a mai spus că Fondul Proprietatea nu ar fi avut nici un drept să facă acea propunere.

„Toate aceste indemnizații și numiri sunt sau au fost făcute în baza unei ordonanțe. Un contract încheiat între două părți nu poate fi modificat de către ministru, că nu are puterea aceasta ministru tocmai de aia s-a dat o ordonanță acum recent, care a plafonat aceste indemnizații. Înțeleg că această indemnizație astăzi când vorbim, respectă acea ordonanță în vigoare”, a mai spus Ciprian Șerban, ministru al transporturilor.

Editor : Sebastian Eduard

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Amenzi pentru șoferii care nu declară un accident rutier. Foto Getty Images
1
Camera Deputaților a adoptat ordonanța care permite recunoașterea temporară a permiselor...
artan
2
A murit Adrian Pleșca, zis și Artan, membru fondator al trupelor Timpuri Noi și Partizan
Aeroportul din Kolțovo. Foto Wikimedia
3
În Rusia, pasagerii sunt abordați pe aeroporturi, pentru a li se înmâna somații de...
Russian President Vladimir Putin's annual end-of-year news conference in Moscow
4
Amenințare fără precedent de la Vladimir Putin: „Dacă Europa va începe un război, nu vom...
Președintele rus Vladimir Putin.
5
Ce înseamnă amenințarea pe față a lui Putin la adresa Europei. Cristian Diaconescu: „E...
INTERZIS: nimeni din țară nu mai are voie, după ce SUA i-a spus ”NU” președintelui
Digi Sport
INTERZIS: nimeni din țară nu mai are voie, după ce SUA i-a spus ”NU” președintelui
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
ministerul transporturilor
Ministerul Transporturilor va primi aproximativ 800 de milioane de lei la rectificare, majoritatea pentru subvențiile Metrorex și CFR
Ce drepturi au persoanele cu dizabilități. Foto Getty Images
Ce drepturi au persoanele încadrate într-un grad de handicap în România: Scutiri de taxe, transport gratuit și alte facilități
Dosar pentru indemnizația de handicap. Foto Getty Images
Cum se obține indemnizația de handicap: Ce presupune evaluarea medicală. Cum se stabilește gradul de dizabilitate
autostrada
Începe etapa de proiectare la cel mai dificil lot al Autostrăzii A8. Va avea 16 tuneluri și 60 de poduri și viaducte
ciprian serban
Senatul a respins moțiunea simplă a AUR împotriva ministrului Transporturilor Ciprian Șerban
Recomandările redacţiei
primaria capitalei
Nou sondaj pentru București. Cine este în topul preferințelor de vot...
isw
Rusia va ajunge la granița României, diplomatic sau prin arme...
Captura
Alunecare de teren pe DN1. Ciprian Șerban: Vina aparține...
Zelensky,,Putin,,Trump,And,Europe
„Orice acord va fi dureros și nedrept”. Ce opțiuni mai are Donald...
Ultimele știri
Benjamin Netanyahu a numit un nou șef la temutul Mossad. Cine este Roman Gofman
Premierul Belgiei pune la îndoială ipoteza că Rusia va pierde războiul: „Este o fabulă, o iluzie totală”
Scurtul drum de la „suveraniști“ la partidele mainstream: parlamentari aleși pe listele SOS sau POT au migrat rapid la PSD și PNL
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Lună Plină pe 4 decembrie 2025. Schimbări bruște în viața a trei zodii
Cancan
Ninge 11 zile fără oprire, în România! Zonele în care iarna va lovi năprasnic
Fanatik.ro
Alexandru Chipciu și Dan Nistor semnează „la pachet”! „Suntem în discuții avansate”. Exclusiv
editiadedimineata.ro
Detoxul digital de 7 zile: ce se întâmplă cu mintea ta când iei pauză de la social media
Fanatik.ro
Dennis Politic, final de aventură la FCSB?! Ce a pățit fotbalistul la Arad: „E clar că va pleca”
Adevărul
România plătește prețul ajutoarelor de stat: val de falimente și restructurări
Playtech
Cât scade factura la curent dacă treci la pompă de căldură în 2025. Calcul simplu pentru o casă de 100 mp
Digi FM
Maye, mama lui Elon Musk, fermecată de Târgul de Crăciun din Craiova. Cum a reacționat Olguța Vasilescu
Digi Sport
A câștigat peste 5.000.000 $ și a ”trădat” Rusia cu zâmbetul pe buze: ”Sunt bucuroasă să vă anunț”
Pro FM
Shakira, declarații neașteptate la mai bine de trei ani de la despărțirea de Piqué. Ce a spus despre tatăl...
Film Now
Gwyneth Paltrow admite că se simte „singură” în timpul sărbătorilor din cauza soțului ei, Brad Falchuk: „E un...
Adevarul
Sunt românii pregătiți pentru noile autostrăzi? Reacții după deschiderea București - Focșani: „Goneau toți cu...
Newsweek
Parlamentul refuză modificarea legii pensiilor. 1.000.000 pensionari au contribuit dar nu li se acordă vechime
Digi FM
Donald Trump pare să lupte cu somnul în timpul unei ședințe televizate a Cabinetului, în timp ce secretarii...
Digi World
Trei fructe care ajută digestia, recomandate de un medic școlit la Harvard. Scapi de balonare și de senzația...
Digi Animal World
Ce a pățit un raton care a intrat din greșeală într-un magazin de băuturi alcoolice. L-au găsit leșinat în...
Film Now
Emma Heming, despre decizia dureroasă de a-l muta pe Bruce Willis într-o altă casă: „Dacă nu ești acolo 24/7...
UTV
Andreea Bălan a împodobit bradul de Crăciun alături de Victor Cornea și cele două fetițe. „Vă trimitem...