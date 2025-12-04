Ministerul Transporturilor a aprobat pentru fiecare membru din Consiliul de Administrație al Companiei Naționale Aeroporturi București (CNAB) o indemnizație de 46.560 lei brut/lună (circa 27.200 lei net).

La Digi24, ministrul Ciprian Șerban a spus că decizia nu-i aparține, el doar a mandatat AGA să o ia. A mai spus că suma i se pare foarte mare, în condițiile în care „E dublu față de cât câștig eu”.

Conform Hotnews, Fondul Proprietatea, acționar minoritar în companie, a propus o indemnizație de 19.885 lei brut (circa 11.600 lei net), însă solicitarea a fost respinsă de Ministerul Transporturilor, în Adunarea Generală a Acționarilor din 2 decembrie.

„Această ordine de zi a ajuns la mine zilele trecute, pe care am și semnat-o. Reprezentanții AGA au avut împuternicire să discute ambele propuneri de pe ordine de zi. Ce au hotărât dânșii acolo este răspunderea dumnealor. Înțeleg că această indemnizație respectă ordonanța în vigoare”, a spus ministrul.

„Suma de 27.000 e mare. Dacă facem o comparație cu venitul meu, nu știu, care e undeva la 12.000 - 13.000, e dublu decât decât am eu, dar înțeleg că respectă legislația în vigoare. Totuși, nu trebuie să uităm că acest aeroport anul trecut a virat peste 100 de milioane la bugetul de stat. Deci este o companie pe profit, nu este o companie care merge în pierdere. Eu sunt de acord că trebuie să micșorăm aceste indemnizații, dar nu aruncați totul asupra ministrului, că nu eu administrez, nu eu hotărăsc ce întâmplă acolo”, a mai spus Șerban.

Ministrul a mai spus că Fondul Proprietatea nu ar fi avut nici un drept să facă acea propunere.

„Toate aceste indemnizații și numiri sunt sau au fost făcute în baza unei ordonanțe. Un contract încheiat între două părți nu poate fi modificat de către ministru, că nu are puterea aceasta ministru tocmai de aia s-a dat o ordonanță acum recent, care a plafonat aceste indemnizații. Înțeleg că această indemnizație astăzi când vorbim, respectă acea ordonanță în vigoare”, a mai spus Ciprian Șerban, ministru al transporturilor.

