Horațiu Potra află astăzi dacă va fi sau nu liber de Crăciun. Înalta Curte de Casație și Justiție decide dacă fostul mercenar, fiul și nepotul său, merită o măsură mai blândă. Ei sunt în arest preventiv de mai bine de o lună, după ce au fost extrădați din Dubai.

Horațiu Potra și nepotul său au fost scoși astăzi din arest și au fost aduși, miercuri, la Înalta Curte de Casație și Justiție.

În ședință de judecată de miercuri dimineață, cei trei vor cere o măsură mai blândă și anume vor cere judecătorilor să fie plasați sub arest la domiciliu sau să fie cercetați în stare de libertate.

De cealaltă parte, procurorii nici nu vor ca aceștia să primească o măsură mai blândă, deoarece aceștia sunt considerați pericole publice.

Horațiu Potra, fiul său și nepotul au fost prinși de anchetatori în momentul în care se îndreptau către București, iar procurorii spun că aceștia plănuiau să creeze haos în Capitală, în așa fel încât să destabilizeze totul, chiar după anularea alegerilor prezidențiale. Au fost reținuți la acel moment, pe urmă au fost eliberați, iar între timp au plecat din țară.

Pe 21 noiembrie, aceștia au fost extrădați din Dubai și de atunci se află în spatele gratiilor. Procurorii vor ca aceștia să mai rămână închiși încă 30 de zile. Urmează ca instanța să se pronunțe în acest caz.

