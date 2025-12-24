Live TV

Video Horațiu Potra află astăzi dacă va fi liber de Crăciun, o decizie fiind așteptată la ÎCCJ. Procurorii cer menținerea arestului

Data actualizării: Data publicării:
horatiu potra
Horațiu Potra. Inquam Photos / Alexandru Nechez

Horațiu Potra află astăzi dacă va fi sau nu liber de Crăciun. Înalta Curte de Casație și Justiție decide dacă fostul mercenar, fiul și nepotul său, merită o măsură mai blândă. Ei sunt în arest preventiv de mai bine de o lună, după ce au fost extrădați din Dubai.

Horațiu Potra și nepotul său au fost scoși astăzi din arest și au fost aduși, miercuri, la Înalta Curte de Casație și Justiție.

În ședință de judecată de miercuri dimineață, cei trei vor cere o măsură mai blândă și anume vor cere judecătorilor să fie plasați sub arest la domiciliu sau să fie cercetați în stare de libertate.

De cealaltă parte, procurorii nici nu vor ca aceștia să primească o măsură mai blândă, deoarece aceștia sunt considerați pericole publice.

Citește și: Horațiu Potra, adus la Parchetul General. Șeful mercenarilor va fi audiat într-un dosar de spălare de bani și evaziune fiscală

Horațiu Potra, fiul său și nepotul au fost prinși de anchetatori în momentul în care se îndreptau către București, iar procurorii spun că aceștia plănuiau să creeze haos în Capitală, în așa fel încât să destabilizeze totul, chiar după anularea alegerilor prezidențiale. Au fost reținuți la acel moment, pe urmă au fost eliberați, iar între timp au plecat din țară.

Pe 21 noiembrie, aceștia au fost extrădați din Dubai și de atunci se află în spatele gratiilor. Procurorii vor ca aceștia să mai rămână închiși încă 30 de zile. Urmează ca instanța să se pronunțe în acest caz.

Citește și: Încă o înfrângere în instanță pentru Călin Georgescu. Fostul candidat la prezidențiale rămâne sub control judiciar

Editor : Ana Petrescu

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Varșovia
1
Varșovia devine primul oraș din lume acoperit în totalitate de un sistem integrat de...
cartier blocuri
2
România este țara din UE cu cei mai mulți oameni care trăiesc în locuințe...
Meeting of the Patriots for Europe group before the European Council
3
Viktor Orban: Căderea Ucrainei ar fi un dezastru pentru Ungaria. Trebuie să prevenim...
soldat rus-calare
4
Momentul în care soldați ruși călare pe cai sunt eliminați de ucraineni: „Nici acest...
daniel david 2
5
Daniel David a demisionat din funcția de ministru al Educației: „Motivația retragerii...
Soția lui Dan Petrescu și-a serbat ziua la Dubai: "Vă iubesc pe toți!" Raluca Zenga a reacționat imediat
Digi Sport
Soția lui Dan Petrescu și-a serbat ziua la Dubai: "Vă iubesc pe toți!" Raluca Zenga a reacționat imediat
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
pompieri care sting incendiul de la ferma dacilor
Administratorii „Fermei Dacilor”, unde 8 persoane au murit de Crăciun, au fost trimişi în judecată. Care sunt concluziile procurorilor
Wiz Khalifa. cu sapca si ochelari
Wiz Khalifa, cel mai recent condamnat celebru căutat de Poliția Română. Cine se mai află pe lista fugarilor „de lux”
intrarea in sala CCR
Consilierul onorific al lui Bolojan: Ar fi cel puțin hilar ca CCR să spună că legea pensiilor magistraților are o problemă de fond
kipa profimedia-0070010800
Bărbat din Reghin, plasat sub control judiciar 60 de zile pentru postarea de mesaje antisemite în online
flori diicot cocaina
Peste 250 kg de cocaină din Columbia, ascunsă în transporturi de flori. 4 persoane au fost trimise în judecată, într-un dosar DIICOT
Recomandările redacţiei
picturi legionari
Capelă din București cu figuri legionare: o treime din suma pentru...
profimedia-0775154874
Administrația Trump interzice vizele de SUA pentru cinci europeni...
A stethoscope placed on an electrocardiogram
Dispare rețeta de la medicul de familie. O nouă platformă din...
submarin coreea
Lecția coreeană de apărare, model pentru Ucraina. „Poate să...
Ultimele știri
Ilie Bolojan, după adoptarea „Ordonanței trenuleț”: „Gestionam bugetul în mod responsabil”. Ce minister intră în 2026 fără datorii
Accident la Stroești, în județul Iași: un rănit, după ce un microbuz a ieșit de pe șosea
Accident auto la Lunca Corbului, în Argeș: un mort și patru răniți
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Mai multe zodii se confruntă cu incertitudini în relații. Tensiuni între Venus și Neptun
Cancan
După 'jihadul' din online, vine contraatacul fostei soții: 'Lupt cu oricine și-ar permite să deranjeze...
Fanatik.ro
„Țintă necooperantă!” Ce s-ar întâmpla dacă avionul lui Vladimir Putin ar pătrunde în spațiul aerian al...
editiadedimineata.ro
Jurnaliștii „nu mor pur și simplu – sunt uciși”. 2025, un an negru pentru mass-media globală
Fanatik.ro
Ce salarii are echipa de consilieri a ministrului energiei. Cu cât se plătește o oră de muncă la minister
Adevărul
Sondaj: Aliați importanți consideră Statele Unite că sunt imprevizibile și destabilizatoare
Playtech
De ce nu este bine să refuzi colindătorii în Ajunul Crăciunului. Ce se spune că pățești, potrivit tradiției
Digi FM
Emmanuel Macron, sesiune de sport cu flotări și abdomene, alături de militarii francezi din Abu Dhabi. În...
BUCURESTI - ZIUA POLITIEI ROMANE - STANDURI EXPOZITIONALE - 25 M
Metoda folosită de un bărbat ca să fure un seif cu 40.000 euro dintr-o locuință din Cluj-Napoca
Pro FM
Chris Rea, cunoscut pentru piesa „Driving Home For Christmas”, a încetat din viaţă. Ce scria pe Facebook cu...
Film Now
Trailerul pentru „The Odyssey”, cel mai scump film din cariera lui Christopher Nolan, lansat. Una dintre cele...
Adevarul
Cum se schimbă sprijinul militar pentru Ucraina în absența Statelor Unite
Newsweek
Un pensionar obține creșterea pensiei de Crăciun, dovedind că a lucrat în condiții speciale. Ce meserie a avut
Digi FM
Venus Williams s-a căsătorit cu Andrea Preti. Nuntă extravagantă în Florida. Cinci zile de petreceri...
Digi World
Experții spun exact câți pași trebuie să faci pentru a arde mâncărurile și băuturile preferate de sărbători...
Digi Animal World
Animal rar, surprins într-o pădure din Ohio. Era considerat dispărut de peste un secol
Film Now
George Clooney, declarații sfâșietoare după ce sora lui a murit la 65 de ani: „A înfruntat cancerul cu mult...
UTV
Antonia rupe tăcerea după un coșmar medical. O procedură de mărire a feselor făcută acum opt ani a dus la...