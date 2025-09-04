Live TV

romanca din ibiza, taxi ilegal
Foto: Captură Digi24 / Sursa: Cuarto.com

O româncă este cel vânat taximetrist pirat din Ibiza. De 20 de ani poliția încearcă să-i oprească activitatea, însă nici amenzile aplicate și nici confiscarea mașinii nu au oprit-o. Printre toți taximetriștii din celebra insulă spaniolă ea a devenit o legendă și mulți șoferi preferă să lucreze sub protecția ei.

De 20 de ani face această româncă taximetrie ilegală în Ibiza? Gândiți-vă că este un loc unde vin sute de mii de turiști cu mulți bani, dornici de a-și cheltui acești bani, se duc în cluburi, se duc în foarte multe locuri care îi atrag și cheltuiesc fără să se uite pe transport. Așa a apărut acest fenomen care depășește cu mult ca număr activitatea legală de taximetrie, relatează Alin Petrică, corespondent Digi24 în Spania.

În cei 20 de ani, românca a fost urmărită de poliție și oprită de nenumărate ori. A primit multe amenzi, pe care le-a plătit, pentru că nivelul lor este mult mai mic decât veniturile aduse de o astfel de activitate.

Ea este celebră printre ceilalți taximetriști, cu licență sau fără. Mulți dintre ei o numesc „La mitica rumana”, adică „Legendara româncă” sau „Regina taximetriștilor”, pentru că ea a ajuns să domine cel puțin o parte a activității din acest sector.

Românca are în subordine mai mulți angajați, mai mulți șoferi cu mașini proprii, care îi plătesc o cotă parte, și are chiar și o aplicație ilegală, bineînțeles, prin care racolează turiștii care vin în port sau din aeroport.

De curând, ea a fost oprită din nou. De această dată a primit o amendă de 15.000 euro și i s-a confiscat mașina. Amenda de 15.000 euro este la un nivel foarte mare, pentru că din ianuarie 2025 autoritățile din Ibiza au decis să crească aceste amenzi, în speranța că vor opri acest fenomen al taximetriei ilegale.

