Val de nemulțumiri printre românii repatriați din Orientul Mijlociu. Oamenii spun că au fost nevoiți să își plătească singuri drumul spre casă. Revolta a început în aeroport și continuat rapid pe rețelele de socializare online. În această seară, alte patru aeronave ajung la București, cu români din Israel și Dubai.

Bărbat: La un moment dat am fost anunțați că s-a închis spațiul aerian și nu aveam cum să plecăm. Agenția cu care am avut contract ne-a pus la dispoziție cazare, masă, câte zile e nevoie. Bărbat: O zi, până a doua zi. Noi am plecat tot cu autocarul agenției la Cairo. De la Cairo ne-am plătit noi biletele și am venit în țară. Femeie: Autoritățile române nu s-au implicat absolut deloc. Am făcut atac de panică, am plâns. Mâncare am avut pentru că s-a ocupat ghidul nostru. Reporter: Cum au fost momentele acelea pentru dumneavoastră? Femeie: Nu pot să vă explic. Nu pot să vă explic. Să nu treacă nimeni prin ce am trecut noi. Femeie: Păi, ne-au ajutat. Ne-au trimis, nu în Cipru, în Egipt, în Cairo. De acolo ne-au dat avion și am venit acasă. N-au fost doar români. Au fost ucraineni, mă rog, nu știm noi ce erau, dar totul ok, totul liniștit, totul sub control.

„Am sunat de peste 100 de ori la ambasad ă , la consul. Nimeni nu răspundea”

Reporter: Cum a fost pentru dumneavoastră? Bărbat: Da, vă dați seama. Am avut și o fetiță de 5 ani cu noi. Nu a fost tocmai comod. Reporter: Autoritățile v-au ajutat? Bărbat: Nu ne-au ajutat cu absolut nimic autoritățile. A venit de la ambasadă cineva, dar în rest noi ne-am plătit toate astea. Am plătit bilet la TAROM 320 de euro, ne-a costat 90 de dolari să ieșim din Israel spre Egipt, și asta a fost, da. Femeie: Greu. Nu am primit ajutor cum s-a spus, din partea autorităților. Am venit pe banii noștri, avem dovada. Am plătit avionul, am plătit cazarea, am plătit totul. Am venit pe banii noștri, nu pe banii statului român. A fost greu, dar important e că am venit în România. Femeie: Așa ceva, inexplicabil. Nu a contat că au fost copii cu noi, ca au fost bătrâni. Epuizant, domnilor. Ceva de necrezut! Bărbat: Chiar a fost bine. Cei din țară s-au ocupat de tot ce am avut nevoie. Bărbat: Minciuni. N-au platit nimic. Ne-au și spus cei de la TAROM: vreți să vă întoarceți, virați banii în cont. Nicio specială. Specială că am plătit-o noi. Nu e nicio specială de la guvernul... Minciuni. Femeie: Am sunat de peste 100 de ori la ambasadă, la consul. Peste tot nimeni nu răspunde. Azi e prima oară după 3 zile când ne-a sunat cineva de la ambasada României, din Romania.

A r trebui România să plătească din bani publici repatrierea cetățenilor săi?

Jurnalistul Digi24 Cosmin Prelipceanu a lansat o întrebare: Ar trebui România să plătească din bani publici repatrierea românilor care au rămas blocați pe aeroporturile din Orientul Mijlociu? Asta în condițiile în care există un val de nemulțumiri printre cei care vin înapoi acasă. Oamenii spun că au fost nevoiți să își plătească singuri drumul spre casă. Revolta a început pe aeroport, a continuat pe rețelele sociale. În această seară, patru avioane vor ajunge la București cu români din Israel și din Dubai.

Există însă un model european. Isabella Neagu,jurnalist Digi24, a explicat cum stau lucrurile cu avioanele care vin în România miercuri seară.

În urmă cu scurt timp (în jurul orei 20.00) a aterizat o aeronavă din Israel, tot prin Egipt au fost evacuați și de data aceasta, așa cum am văzut ieri, alte două aeronave TAROM au venit din Cairo, au aterizat la Otopeni. Urmează ca tot în această seară o altă aeronavă să vină tot pe Otopeni, tot cu români care au fost blocați în Israel. Cum românii care au fost blocați în Dubai, vedem că toți acești români sau o parte dintre ei au plecat cu mare bucurie din țările în care erau blocați pentru că au reușit să fie repatriați și se vor îmbarca într-o aeronavă. Ce s-a schimbat însă este faptul că în momentul în care au ajuns, așa cum am văzut mai devreme, în aeroportul din Otopeni au expus mai multe nemulțumiri legate de faptul că nu au fost plătite aceste zboruri din bugetul de stat.

Două tipuri de repatrieri

Sunt două tipuri de repatrieri. Vorbim despre zboruri asistate și despre evacuări. Ce am văzut ieri, dar și în seara aceasta au fost zboruri asistate. Asta înseamnă că statul român s-a ocupat de organizarea zborului, a ținut o evidență a persoanelor care au fost îmbarcate, dar nu plătește și biletul propriu-zis, dacă vorbim, de exemplu, despre cele două aeronave TAROM care au ajuns ieri la București. Ei bine, în aceste aeronave au fost îmbarcate persoane care nu aveau absolut deloc bilet, nu-și cumpăraseră bilet de întoarcere în țara noastră, dar și persoane care aveau bilete cumpărate, însă au refuzat să aștepte să fie reprogramați la compania la care ei aveau biletul și au preferat să plătească în plus, astfel încât să ajungă mai repede în România. Dacă vorbim despre zborurile de Dubai, de exemplu, cele care ar urma să ajungă în această noapte la București, ei bine, în acest caz vorbim despre zboruri reprogramate.

Sunt persoane care aveau deja biletele cumpărate și au așteptat să existe un zbor la acea companie către București.

Reproșuri la adresa autorităților pe rețelele sociale

Dezbaterea pe rețelele sociale este în toi, curge cu reproșuri la adresa autorităților.

Această nemulțumire s-a mutat rapid din aeroport în mediul online unde sunt comentarii care susțin că statul român ar fi trebuit să plătească pentru cei care erau blocați în Orientul Mijlociu. Un argiment ar fi că s-au mărit taxele și impozitele, iar statul român are bani acum să îi aducă pe români înapoi în țară. Alte comentarii aduc în discuție și cum România poate să ofere sprijin refugiaților din Ucraina, însă nu poate să o facă și pentru cetățenii care au fost blocați în Orientul Mijlociu și vorbesc mult despre conceptul de forță majoră, cum ar trebui să fie aduși cu forță majoră în România, potrivit Isabellei Neagu, jurnalist Digi24.

Evacuări se pot face și cu avioane militare, însă nu în orice condiții

Evacuările, care se referă la aducerea în țară a unor cetățeni care nu aveau bilete de avion rezervate anterior și nici alte mijloace de transport disponibile, se pot face și cu avioane militare, însă nu în orice condiții. În primul rând, trebuie ținut cont că într-un avion militar Spartan încap doar câteva zeci de persoane, 30-40, plus bagajele lor. În Dubai sunt 3.000 de persoane care au cerut reparierea, iar un avion militar nu poate ateriza și parca pe un aeroport cu zboruri comerciale în condiții similare cu o aeronavă civilă, de linie.

Modelul european

Există însă și modelul european, spune Cosmin Prelipceanu, jurnalist Digi24. Germania și Franța, țări mari, puternice, care fac zboruri de repatriere, le cer pasagerilor acestor zboruri să plătească biletul standard de avion, restul, diferența de preț fiind plătită din bugetul statului. Statele apelează la un fond de urgență al Uniunii Europene. Până și pasagerii zborurilor militare trebuie să plătească biletul standard de avion.

