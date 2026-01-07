Live TV

România confirmă intenția de a achiziționa elicoptere H225M Caracal. Ce model american ar putea, totuși, da peste cap acest plan

H225M Caracal
H225M Caracal e fabricat de Airbus. Foto: Profimedia
România ar putea achiziționa de la Airbus, cu care are relații de colaborare vechi, elicoptere H225M Caracal. Una din întrebările puse este dacă aceste elicoptere se vor asambla în România, scrie publicația franceză Zone Militaire.

Legăturile dintre Airbus Helicopters [Societatea Națională Industrială Aerospatială, la acea vreme] și Aeronautică Română [IAR] datează din anii 1970, când Franța a autorizat România, pe atunci membră a Pactului de la Varșovia, să asambleze elicoptere Alouette III [sau IAR-316] și Puma [sau IAR-330] pentru forțele sale armate.

Această cooperare franco-română a continuat apoi sub forma unei întreprinderi comune între Airbus Helicopters și IAR, pentru a asigura menținerea în stare operațională [MCO] a elicopterelor IAR-330 Puma și IAR-330 SOCAT [o versiune înarmată a modelului Puma, n.r.] ale Forțelor Aeriene Române [FAR].

Greu de decis: H215M sau H225M?

În 2016, această relație între cei doi producători s-a consolidat și mai mult, odată cu inaugurarea, la Brașov, a unei noi fabrici destinate producției de elicoptere H215.

Pentru Airbus Helicopters, obiectivul era reducerea costurilor pentru a lansa pe piață un aparat robust, fiabil și testat, la un preț competitiv. Totul cu înlocuirea IAR-330 ale FAR în vizor. Înlocuire care, din cauza amânării constante pentru zile mai bune, a devenit urgentă. Nevoia este estimată la aproximativ 90 de aparate.

Numai că, în octombrie, Radu Miruță, pe atunci ministru al Economiei [devenit între timp ministru al Apărării, n.r.], a precizat că statul major român nu dorea modelul H215M, ci modelul H225M Caracal, mai performant datorită designului său mai recent. Numai că Airbus Helicopters nu oferea licență pentru a permite industriei locale să asambleze acest tip de aparat.

„Ei [militarii] sunt cei care merg pe front, nu noi. Nu îi putem obliga să accepte un model, chiar dacă este produs aici. Ei sunt cei care decid dacă au nevoie de el sau nu”, a afirmat însă Miruță, scrie publicația franceză.

H225 Caracal, dar și H175

În orice caz, alegerea militarilor a fost confirmată de guvernul român. Este ceea ce susține site-ul specializat Defense Romania, care a putut consulta lista echipamentelor pe care Bucureștiul intenționează să le achiziționeze grație împrumuturilor de 16,7 miliarde de euro acordate de Comisia Europeană la o rată foarte avantajoasă în cadrul instrumentului financiar SAFE [Security Action for Europe]. Este vorba de o sumă de un miliard de euro pentru achiziționarea nu numai a elicopterelor H225M Caracal, ci și a elicopterelor de transport H175 de 7 tone. Numărul de aparate care urmează să fie achiziționate nu a fost precizat.

„În acest moment, marea întrebare care rămâne este dacă achiziția modelului H225M se va face cu o producție în România sau nu. Și, desigur, care va fi rolul industriei de apărare românești în viitorul program de achiziții, având în vedere că SAFE are ca obiectiv și revitalizarea industriei naționale”, scrie Defense Romania.

Împrumutul de un miliard de euro acordat prin SAFE nu va fi, evident, suficient pentru a comanda cele 90 de elicoptere de care ar avea nevoie forțele române.

Cu toate acestea, site-ul român subliniază că americanul Lockheed Martin stă la pândă, cu Black Hawk. Și asta în condițiile în care acest aparat este produs în Polonia, de filiala sa locală PZL Mielec.

H225M Caracal, fișă tehnică

Fiind un mijloc militar cu adevărat multifuncțional și versatil, H225M permite forțelor militare să se deplaseze oriunde și oricând este nevoie. Operând atât de pe nave, cât și de pe uscat – chiar și în condiții de îngheț – acest elicopter are o capacitate de operare în orice condiții meteorologice, susținută de compatibilitatea cu ochelarii de vedere nocturnă.

Autonomia remarcabilă de 700 de mile marine a elicopterului poate fi extinsă cu capacități de realimentare în zbor aer-aer sau în zbor staționar.

Propulsat de două motoare turbo Makila 2A1 puternice, rotorul principal cu cinci pale al modelului H225M oferă un nivel de vibrații excepțional de scăzut, iar designul modular Spheriflex al ansamblurilor mecanice ale rotorului permite o întreținere redusă.

Modelul H225M excelează într-o gamă completă de misiuni militare:
• Operațiuni speciale
• Căutare și salvare în condiții de luptă
• Transport tactic
• Evacuare medicală / evacuare a victimelor

H225M este echipat cu sisteme avionice și de comunicații care reduc volumul de muncă al echipajului, îmbunătățind în același timp capacitatea și siguranța misiunii.

Sistemul de control automat al zborului (AFCS) cu patru axe și dublă duplexare al H225M oferă o precizie și o stabilitate remarcabile; modurile sale superioare integrează limitările motorului în situații de funcționare a tuturor motoarelor (AEO) și de nefuncționare a unui motor (OEI). AFCS include, de asemenea, modele de zbor SAR, proceduri de zbor instrumental (IFR) și apropieri automate – și permite, de asemenea, zborul staționar complet automat, indiferent de viteză.

Dintr-o privire, echipajul de zbor are acces la toate datele de navigație și pilotare prin intermediul noului cockpit din sticlă, care dispune de patru ecrane mărite de 10 x 8 inci, precum și de sisteme de evitare a coliziunilor cu solul și a traficului. Informațiile precum indicațiile și alertele de război electronic sunt afișate automat numai atunci când este necesar.

Această configurație îmbunătățită permite reducerea volumului de muncă al echipajului, cu o gestionare mai ușoară, mai rapidă și mai eficientă a misiunilor (pregătirea/modificarea/selectarea rutei, gestionarea hărților digitale/navigației). Redundanța senzorilor TINS și GPS (sistem de navigație integrat și sistem de poziționare globală) îmbunătățește gestionarea discrepanțelor, oferind în același timp o precizie mai mare a poziției, menționează producătorul.

La fel ca elicopterele militare H145M și H125M ale Airbus, modelul H225M poate fi echipat cu sistemul HForce dezvoltat de compania Airbus.

Patru pachete diferite oferă clienților posibilitatea de a alege armamentul pentru a extinde capacitatea elicopterului – de la arme balistice la utilizarea muniției ghidate cu tragere prin intermediul unui sistem electro-optic (EOS) sau al unui vizor montat pe cască (HMSD).

