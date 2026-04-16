România poate pierde un sfert din populație până în 2100. Unde se așteaptă cele mai mari scăderi ale numărului de locuitori în Europa

Oameni pe strada. Foto: Getty Images
Populaţia României ar urma să scadă cu aproximativ un sfert (24,3%), de la 19,04 milioane de locuitori la 1 ianuarie 2025, până la 14,40 milioane la 1 ianuarie 2100, potrivit celor mai recente prognoze privind populaţia publicate joi de Eurostat.

În aceeaşi perioadă, populaţia UE este aşteptată să scadă cu 11,7%, sau 53 milioane de persoane, de la 451,8 milioane de persoane în 2025, până la 398,8 milioane de persoane în 2100. Potrivit Eurostat, citat de Agerpres, populaţia UE a revenit pe o tendinţă de creştere în anul 2022, după perturbarea pandemiei de COVID-19 din 2021, şi ar urma să continue să crească în următorii trei ani, atingând un vârf de 453,3 milioane în 2029, după care va scădea treptat până la 398,8 milioane până în 2100.

În rândul statelor membre, Germania va rămâne cea mai mare ţară în 2100, în pofida unui declin proiectat de la 83,6 milioane de locuitori în 2025, la 74,7 milioane în 2100. Pe locurile următoare se vor situa Franţa, cu un total de 67,2 milioane de locuitori în 2100 (în scădere de la 68,8 milioane în 2025) şi Spania, a cărei populaţie este aşteptată să crească de la 49,1 milioane, până la 49,8 milioane.

Deşi este aşteptată o creştere substanţială a populaţiei, Malta şi Luxemburgul ar urma să rămână ţările cele mai puţin populate, ambele populaţii fiind prognozate să rămână sub pragul de un milion.

Unde se aşteaptă cele mai mari scăderi

Eurostat se aşteaptă la o creştere a numărului de locuitori pentru nouă state membre UE. În schimb, se preconizează că populaţia totală va scădea între 2025 şi 2100 în 18 ţări UE, printre care se numără şi România. În rândul acestor state, o scădere relativ modestă a numărului total de persoane se va înregistra în Franţa şi Austria, unde se preconizează că populaţia se va contracta cu mai puţin de 5%. Scăderi de aproximativ 10% din populaţia totală sunt prevăzute pentru Germania, Slovenia, Finlanda şi Cehia. Cele mai mari scăderi, de peste 30%, sunt prevăzute pentru Polonia (-31,6%), Lituania (-33,4%) şi Letonia (-33,9%).

Potrivit Eurostat, între 2025 şi 2100, ponderea copiilor, tinerilor şi persoanelor apte de muncă în populaţia totală a UE va scădea. Astfel, se preconizează că ponderea copiilor şi tinerilor (cu vârsta cuprinsă între 0 şi 19 ani) se va reduce de la 20%, până la 17%, în timp ce ponderea persoanelor în vârstă de muncă (cu vârsta cuprinsă între 20 şi 64 de ani) va scădea de la 58%, până la 50% până în 2100.

Se aşteaptă ca vârsta mediană a populaţiei UE să crească cu 6,6 ani între 2025 şi 2100, în condiţiile în care numărul persoanelor cu vârsta de 65 de ani şi peste din UE ar urma să se dubleze până în 2100. Ponderea persoanelor în vârstă (65 de ani şi peste) din populaţia totală a UE se preconizează că va creşte de la 12,4% (67,9 milioane), la începutul anului 2025, la 33,6% (133,8 milioane) în 2100. Având în vedere că populaţia UE este în scădere până în 2100, aceasta este singura grupă demografică principală de vârstă care se preconizează că va creşte considerabil, atât în termeni relativi, cât şi absoluţi, ceea ce indică o accelerare a îmbătrânirii populaţiei. 

