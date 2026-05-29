Video România riscă sancțiuni de la UE dacă nu adoptă legea transparenței salariale. Termenul limită este 7 iunie

România riscă sancțiuni dure din partea Uniunii Europene dacă nu adoptă până luna viitoare legea care obligă companiile să publice schema de salarizare a angajaților. Măsura este obligatorie și ar trebui să ajute la eliminarea nivelurilor de salarizare diferite pentru angajații de pe aceleași posturi. Totodată, salariații pot cere despăgubiri dacă sunt discriminați.

Legea transparenței salariale ar trebui aplicată din 7 iunie, pentru a fi eliminate discriminările salariale pentru munca prestată. Sunt mulți români care se confruntă cu astfel de situații la job.

„Între oameni care fac aceeași treabă sunt diferențe și de… 500-1.000 lei”, spune Petru.

Angajatorii vor fi obligați să comunice salariile și să le explice angajaților criteriile după care le-au stabilit. Dacă diferența pentru aceleași atribuții este mai mare de 5%, salariații pot cere despăgubiri. Legea se aplică în mediul public, dar și în cel privat. Cei din urmă spun că resimt cel mai des diferențele.

„E vorba de companii, firme, inclusiv organizații neguvernamentale și alte forme de asociere economică unde, așa cum știm, cele mai multe salarii sunt confidențiale”, explică sociologul Ciprian Iftimoaei.

Uniunea Europeană îi obligă pe angajatori să ofere informații despre nivelul salarial încă de la interviul de recrutare. Claudiu, un român care lucrează de 16 ani în Danemarca, explică faptul că în regat veniturile nu sunt un mister.

„Din fișa postului, știi că trebuie să faci asta, asta, presupun că și aici (n.r. în România). Dar sunt mult mai sinceri și mai deschiși. Probabil de asta au plecat și vreo 5-6 milioane de români din România...”

Angajatorii care nu vor respecta legea riscă amenzi de până la 30.000 lei.

