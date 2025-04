Cu un război la graniță, România, alături de celelalte state ale Uniunii Europene, accelerează procesul de înarmare. Țara noastră ar putea beneficia de o sumă de până la 8 miliarde de euro pentru acest lucru, informează Digi24.

La Brașov, la uzina Carfil, de exemplu, vor fi fabricate mai multe tipuri de drone militare. Directorul firmei producătoare, Mircea Petru Tanțău, spune că la Brașov se vor fabrica șapte tipuri de drone militare, primele două care vor ieși se vor numi Cuda și Sirin.

„Împreună cu partenerul american am stabilit bugetul pentru începerea fabricației pentru cele două drone și cantitățile în care cele două drone – Cuda și Sirin se vor fabrica până la sfârșitul anului. Vom începe cu câte 25 de bucăți din fiecare dronă, deci vor fi 50 în total, urmând cu încă 50 până la final de an. Dar repet, încă o dată,în total e vorba de șapte drone, vom începe cu dronele mai simple, trecând chiar în acest an la fabricarea și altor drone, unele chiar cu specific militar, pentru că, așa cum a spus, e un program de renarmare al Europei, care impune și fabricarea de drone militare.

Directorul Carfil mai spune că prima dronă, Cuda, este o dronă de supraveghere, urmând ca drona Sirin să fie și folosită și în spectrul militar, pentru că poate transporta o încărcătură de până la 14,5kg. Cei de la Carfil mai lucrează la o dronă asemănătoare cu Sirin, având drept model o dronă din Franța și care este în acest moment dronă de teste pentru muniția lansată.

Ambele drone pot fi folosite pentru supraveghere, dar și pentru atac, însă trebuie ținut cont că la o încărcătură de numai 1,5kg primul model ar putea fi folosit excluisiv ca dronă de supraveghere, poate chiar în zonele de graniță din zona Deltei, acolo unde s-au semnalat dese încălcări ale spațiului aerian românesc de către drone rusești.

„Există interes și pentru piața externă”, spune directorul Carfil. „Chiar zilele trecute am primită o confirmare în urma unei demonstrații făcute acum cam o lună de zile, pentru o comandă de pentru început”. Interesul este mare pentru că fabrica românească oferă atât drone cât și pachete dronă+muniție.

Editor : S.S.