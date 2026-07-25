După interzicerea Pride Oradea, părinții persoanelor LGBTI cer sprijinul Ursulei von der Leyen

Un grup de părinți ai persoanelor LGBTI din România a transmis o scrisoare deschisă președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, în care îi solicită să intervină public și să ceară autorităților române să garanteze desfășurarea în siguranță a Marșului Pride programat sâmbătă, 25 iulie, la Oradea.

Semnatarii afirmă că decizia Primăriei Oradea de a nu autoriza evenimentul și climatul creat în jurul comunității LGBTI le provoacă teamă pentru siguranța copiilor lor, transmite Asociația ACCEPT, într-un comunicat de presă.

Părinții spun că se adresează șefei Comisiei Europene „nu în calitate de politicieni, avocați sau activiști”, ci ca mame și tați ai unor copii LGBTI.

„Ca orice părinte, ne dorim un simplu lucru: să ne știm copiii în siguranță, respectați și liberi să trăiască cu demnitate în propria lor țară. Astăzi, vă scriem cu inima grea”, precizează scrisoarea.

Aceștia susțin că Primăria Oradea a respins toate cele 115 trasee alternative propuse pentru desfășurarea marșului și critică faptul că, în motivarea deciziei, au fost invocate plângeri potrivit cărora prezența persoanelor LGBTI în spațiul public ar încălca „bunele moravuri”.

Acuzații privind amenințări și discursuri de ură

În scrisoare este precizat că membrii comunității LGBTI și reprezentanții organizațiilor Ark Oradea și ACCEPT ar fi fost ținta unor amenințări și discursuri de ură.

„Persoanele LGBTI din Oradea și membrii organizațiilor Ark Oradea și ACCEPT au fost ținta discursurilor de ură (...) care amenință cu moartea, incendierea, violul, bătaia și gazarea acestor apărători ai drepturilor omului”, conform sursei citate.

Semnatarii critică autoritățile locale și naționale pentru ceea ce numesc lipsa de reacție în aplicarea legislației privind discursul instigator la ură și infracțiunile motivate de ură.

Părinții spun că nu solicită tratament preferențial pentru copiii lor, ci respectarea drepturilor fundamentale.

„Fiii și fiicele noastre nu cer privilegii. Ei doresc pur și simplu să se plimbe în pace pe străzile propriului oraș, alături de noi, de prietenii lor, de familiile lor și de cei care îi susțin.”

Ei afirmă că, pentru al patrulea an consecutiv, persoanelor LGBTI li se transmite că „nu este loc pentru ei în spațiul public” și avertizează că decizia autorităților locale „a creat o atmosferă în care ostilitatea față de persoanele LGBTI riscă să fie percepută ca fiind acceptabilă”.

Citește și: Verzii europeni și SENS cer autorităților să permită desfășurarea Oradea Pride 2026 pe traseul propus de organizatori

Apel către Ursula von der Leyen

În mesajul adresat președintei Comisiei Europene, semnatarii fac apel la implicarea instituțiilor europene și invocă pozițiile exprimate anterior în sprijinul drepturilor comunității LGBTI.

„Doamnă președintă von der Leyen, ați vorbit adesea despre construirea unei Uniuni a Egalității în care fiecare persoană să poată trăi liber și în siguranță.”

Părinții amintesc și de sprijinul oferit de Ursula von der Leyen participanților la Pride Budapest și spun că speră la aceeași solidaritate pentru tinerii din Oradea.

„Sperăm să vedem aceeași solidaritate extinsă și asupra copiilor noștri din Oradea. Ei merită, la fel ca orice alt tânăr din Europa, să fie protejați, să li se respecte dreptul la demnitate și toate libertățile fundamentale.”

Solicitarea adresată autorităților române

În finalul scrisorii, grupul îi cere șefei Comisiei Europene să solicite autorităților române să asigure desfășurarea în siguranță a Marșului Pride.

„Vă rugăm să faceți apel la autoritățile române să facă tot ce le stă în putință pentru a se asigura că Marșul PRIDE din 25 iulie se va desfășura pașnic și în siguranță, că participanții vor fi protejați și că libertățile fundamentale garantate de Uniunea Europeană vor fi respectate în practică, nu doar în teorie.”

Scrisoarea se încheie cu un mesaj adresat instituțiilor europene:

„Ca părinți, vom fi alături de ei. Sperăm că și Europa va fi alături de ei.”

Documentul este semnat de membri ai grupului civic „Părinți pentru Drepturi Egale”, alături de alți părinți și activiști pentru drepturile persoanelor LGBTI din România.

Editor : Ana Petrescu