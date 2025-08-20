Live TV

Alexandru Rogobete, discuții cu SANITAS pe al doilea pachet de măsuri. Care sunt solicitările sindicaliștilor

alexandru rogobete in studioul digi24
Alexandru Rogobete. Foto: Captură Digi24

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, s-a întâlnit miercuri cu sindicaliștii SANITAS pentru a discuta despre al doilea pachet de măsuri. Reprezentanții au cerut garanții că locurile de muncă și veniturile din sistemul medical vor fi protejate în perioada aplicării măsurilor de austeritate.

„Astăzi, 20 august 2025, membri ai Biroului Executiv al Federaţiei SANITAS s-au întâlnit cu echipa Ministerului Sănătăţii condusă de ministrul Alexandru Rogobete. Discuţiile s-au axat pe reformele preconizat a fi incluse în pachetul II de reformă. Ne-a fost prezentat proiectul de OUG care astăzi, după întâlnirea cu noi, va fi publicat în transparenţă decizională”, anunţă, miercuri, sindicaliştii SANITAS, pe pagina de Facebook.

Aceştia precizează că documentul aduce, în principal, următoarele noutăţi:

  • Creşterea punctului pe serviciul medical în ambulator până la 8 lei, până la 1 ianuarie 2026.
  • Obligativitatea ca toţi medicii să presteze activitate în ambulator, cu flexibilizarea organizării activităţii în cabinetele din ambulator.
  • Modificarea condiţiilor pentru ocuparea funcţiei de şef de secţie.
  • Modificarea condiţiilor de ocupare a funcţiei de manager.
  • Modificarea modului de finanţare a serviciilor medicale – mecanism nou elaborat de CNAS, cu păstrarea componentei „influenţe”, însă acestea vor fi acordate în funcţie de mai multe criterii de performanţă (complexitatea cazurilor rezolvate, rulaj pacienţi, număr de paturi etc.).
  • Reglementarea finanţării cazurilor grave transferate de la privat la stat.

„Am solicitat deja corectarea OUG 36/2025 în ceea ce priveşte măsurile care au afectat câteva categorii de salariaţi din Sănătate, imediat ce aceasta a fost emisă, iar ministrul Sănătăţii ne-a asigurat că va fi emis în perioada imediat următoare un document legislativ care va remedia situaţia creată. În ceea ce priveşte măsuri ce urmează a fi incluse în alte acte normative ce vor fi emise ulterior, ne-am asigurat că vom face parte din toate comisiile care vor lucra la elaborarea lor”, au mai transmis sindicaliştii.

Aceştia precizează că viitoarele modificări vizează:

  • Îmbunătăţirea normativului de personal – în urma colectării datelor de la spitale şi a analizei acestora, cu toate particularităţile din sistem, se va elabora o formulă optimă de calcul pentru a adapta normativul de personal la condiţiile actuale.
  • Reorganizarea serviciilor de Ambulanţă – urmează să aibă loc consultări pentru identificarea de soluţii care să protejeze salariaţii de orice riscuri, în special de cel de a-şi pierde locul de muncă.

„Având în vedere existenţa unui proiect de act normativ în transparenţă decizională la Ministerul Muncii, care interzice cumulul pensiei cu salariul, transferurile şi detaşările, i-am solicitat ministrului Sănătăţii să transmită pe toate canalele guvernamentale solicitarea noastră expresă ca sistemul sanitar şi cel de asistenţă socială să fie exceptate de la aceste prevederi, ţinând cont de criza de personal, specificul activităţii, epuizarea personalului, nevoia de a susţine activitatea continuă în unităţile supraaglomerate etc.”, au mai transmis sindicaliştii.

Federaţia SANITAS anunţă că a solicitat în mod expres susţinerea ministrului Sănătăţii pentru „păstrarea locurilor de muncă ale tuturor salariaţilor din sistem şi păstrarea veniturilor acestora în perioada aplicării măsurilor de reformă/austeritate, ţinând cont de specificul activităţii şi de dificultăţile uriaşe create de criza de personal din Sănătate”.

Sindicaliştii anunţă, de asemenea, că se vor întâlni şi cu ministrul Muncii, Florin Manole, pentru consultări care privesc sistemul de asistenţă socială.

