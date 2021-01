ANALIZĂ. Ce substanțe conțin vaccinurile Pfizer și Moderna. Medicul epidemiolog Doina Azoicăi a explicat ce rol are fiecare componentă

Sunt multe speculații despre conținutul vaccinurilor anti COVID-19 de la Pfizer/BioNtech și Moderna. Diferența dintre cele două vaccinuri este minoră. De exemplu o doză de vaccin, în afară de ARN mesager, conține grăsimi, sare și zahăr. Medicul epidemiolog Doina Azoicăi, preşedintele Societăţii Române de Epidemiologie, a explicat la Digi24 că, de fapt, vaccinurile pe bază de ARN mesager sunt mult mai sigure decât cele clasice și pot fi administrate mai multor categorii de oameni.

„Acest vaccin este unul inovator, pentru că se utilizează această componentă de ARN mesager, care transmite informația, deci nu este o structură care face parte din componenta virală. Ceea ce îl face mai sigur și mai puțin reactogen”, a explicat dr. Doina Azoicăi.

„Și, ca în orice produs biologic activ sau medicament, există și în alte componente, pentru ca el să poată fi administrat. De aceea, spre deosebire de vaccinuri clasice - haideți să zicem așa - trebuie precizat că aceste vaccinuri nu au adjuvanți sau conservanți. Asta vizavi de reținerea populației, în legătură cu un conservant cum ar fi thiomersalul. Aceste vaccinuri nu conțin adjuvanți sau conservanți datorită faptului că nu sunt vaccinuri de tip clasic, dar au niște compenente pentru a le face posibil de a fi administrate. Aceste nanoparticule lipidice permit înglobarea acestui ARN, pentru a putea fi administrat într-un preparat vaccinal”, a adăugat medicul epidemiolog.

„Sărurile ajută la utilizarea acestui preparat, astfel încât să se adapteze la pH-ul și aciditatea țesutului uman. La fel și sucroza (zaharuri), care este conținută în preparatul vaccinul, este foarte utilă pentru a realiza crioprotecția, adică a realiza protecția produsului în ansamblu, în procesul de congelare”, a mai spus medicul.

„Toate aceste componente nu sunt componente care să crească reactogenitatea, ci dimpotrivă, permit administrarea ARN-ului mesager în forma aceasta de preparat vaccinul. De aceea, acesta este posibil să fie făcut la o populație foarte largă, pentru că el nu are caracteristici de reactogenitate și, în plus, are caracteristici de siguranță mult mai crescute decât preparatele vaccinale clasice”, a declarat dr. Doina Asoicăi, la Digi24.

Medicul a explicat și ce înseamnă prin faptul că vaccinul produs de Moderna are un ARN mesager monocatenar, produs prin utilizarea unei transcripții in vitro: „Sunt tehnici specifice pentru prepararea unor astfel de vaccinuri, care, pe lângă faptul că permit extragerea acestui ARN mesager - care este de fapt baza sau nucleul dur și important în această vaccinare - are și o importanță pentru ca în preparatul vaccinal să nu fie decât componenta aceasta de informație ARN (acid ribonucleic)”.

Ce substanțe conțin vaccinul Pfizer/BioNTech:

- 5 doze într-un flacon de 2 ml

- o doză (0,3 ml) conține 30 micrograme de tip ARN mesager

- colesterol

- clorură de potasiu

- dihidrogenofosfat de potasiu

- clorură de sodiu

- fosfat disodic dihidrat

- sucroză

- apă pentru preparate injectabile

- ((4-hidroxibutil)azanediil) bis (hexan-6,1-diil)bis(2-hexildecanoat) (ALC-0315)

- 2- (polietilenglicol)-2000 -N,N-ditetradecilacetamidă (ALC-0159)

- 1,2-Distearoil-sn-glicero-3-fosfocolină (DSPC)

Ce substanțe conțin vaccinul Moderna:

- 10 doze a câte 0,5 ml

- o doză (0,5 ml) conține 100 de micrograme de tip ARN mesager

- lipidă SM-102

- colesterol

- acid acetic

- acetat de sodiu trihidrat

- sucroză

- apă pentru preparate injectabile

- trometamol

- clorhidrat de trometamol

- 1,2-distearoil-sn-glicero-3-fosfocolină (DSPC)

- 1,2-dimiristoil-rac-glicero-3-metoxipolietilen-glicol-2000

