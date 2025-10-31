Studiu: COVID-ul în timpul sarcinii, asociat cu risc mai mare de autism și probleme de dezvoltare la copii

Un studiu publicat în revista Obstetrics and Gynecology a analizat peste 18.100 de cazuri în Massachusetts de copii născuți de femei care au contractat virusul SARS-CoV-2 începând cu primele luni ale pandemiei de COVID-19 și până în 2021. Copiii născuți din mame infectate cu virusul care produce Covid-19 în timpul sarcinii au prezentat un risc mai mare de autism, alături de alte diferențe neurologice, cum ar fi întârzieri în dezvoltarea vorbirii și a motricității, potrivit unui studiu publicat joi și citat de The Washington Post.

Analiza, publicată în revista Obstetrics and Gynecology, este unul dintre cele mai ample studii realizate până în prezent, care examinează copiii născuți de femei care au contractat virusul începând cu primele luni ale pandemiei și până în 2021, înainte ca vaccinurile să fie disponibile pe scară largă.

Nu este vorba despre un risc ridicat

Autorii studiului au subliniat că, fiind un studiu observațional, rezultatele nu dovedesc că maladia cauzează afecțiunile diagnosticate la copii, ci semnalează mai degrabă o asociere între infecția maternă și aceste rezultate. Și riscul unui astfel de diagnostic, chiar dacă este ridicat pentru femei, rămâne extrem de scăzut, a spus Andrea G. Edlow, medic cercetător la Mass General Hospital și profesor asociat de obstetrică și ginecologie la Harvard Medical School.

„Nu este vorba că fiecare femeie însărcinată cu COVID-19 trebuie să creadă că copilul ei va avea autism”, a spus Edlow, coautor al studiului. „În general, riscul absolut nu este extrem de ridicat.”

Experții în sănătate publică spun că rezultatele subliniază importanța vaccinării împotriva COVID-19 în timpul sarcinii, menționând că protejarea femeilor însărcinate contribuie la ocrotirea atât a sănătății lor, cât și a copiilor lor. Rezultatele vin într-un moment în care ratele de vaccinare împotriva coronavirusului au scăzut.

În primăvara acestui an, secretarul american al Sănătății Robert F. Kennedy Jr. — un sceptic în ceea ce privește vaccinurile — a anunțat că Centrul pentru Controlul și Prevenirea Bolilor nu va mai recomanda vaccinul împotriva coronavirusului pentru femeile însărcinate sănătoase, ceea ce a stârnit critici din partea experților în sănătate publică.

Colegiul American al Obstetricienilor și Ginecologilor continuă să recomande vaccinarea, iar oficialii federali spun acum că toți americanii, indiferent de factorii de risc, ar trebui să consulte un medic cu privire la vaccinarea împotriva coronavirusului.

Administrația Trump a intensificat controlul asupra politicilor de vaccinare împotriva coronavirusului, în timp ce promovează afirmații potrivit cărora administrarea de Tylenol în timpul sarcinii poate crește riscul de autism.

În prezent, nu există studii științifice care să demonstreze că acetaminofenul administrat în timpul sarcinii provoacă autism, potrivit multor experți medicali, care avertizează că febra pe care o au mamele în timpul sarcinii poate fi, de asemenea, dăunătoare.

Mary Ann Comunale, profesor asociat la Facultatea de Medicină a Universității Drexel, a declarat că studiul oferă informații importante, bazate pe dovezi, pentru discuțiile dintre medici și pacienții lor.

„Acest lucru este deosebit de important în contextul actual de reticență față de vaccinuri”, a spus Comunale, care nu a participat la studiul din Massachusetts.

Sunt necesare studii pe populații mai mari

În noul studiu, cercetătorii au examinat dosarele medicale din perioada 1 martie 2020 - 31 mai 2021. Dintre cele 861 de femei care au fost testate pozitiv la coronavirus în timpul sarcinii, 140 au născut un copil care urma să primească un diagnostic de dezvoltare neurologică până la vârsta de trei ani.

Puține dintre ele fuseseră vaccinate, au spus cercetătorii. Sunt necesare studii viitoare pe populații mai mari pentru a scoate la iveală riscul potențial pentru femeile care au fost vaccinate împotriva coronavirusului, au spus Edlow și coautorul Roy H. Perlis, cercetător la Mass General și profesor de psihiatrie la Harvard.

Există dovezi solide că unele virusuri, precum rubeola, varicela-zoster și Zika, pot provoca leziuni fetale directe

Cercetarea se bazează pe un număr tot mai mare de lucrări despre impactul infecției virale în timpul sarcinii și asupra sănătății fetale. Există dovezi solide că unele virusuri, cum ar fi rubeola, varicela-zoster și Zika, pot provoca leziuni fetale directe.

În 2015 și 2016, Organizația Mondială a Sănătății a declarat o urgență de sănătate publică când virusul Zika se răspândea în America Latină și era asociat cu sute de nașteri de copii cu microcefalie, o afecțiune caracterizată prin capul anormal de mic și creierul subdezvoltat la nou-născut.

Activarea sistemului imunitar

Oamenii de știință consideră că este rar ca virusurile respiratorii, cum ar fi gripa și SARS-CoV-2, care provoacă COVID-19, să treacă bariera placentară și că impactul asupra fătului poate fi cauzat de răspunsul imun al mamei. Un posibil vinovat ar putea fi inflamația, care duce la eliberarea de molecule de semnalizare care pot influența modul în care neuronii — unitatea de lucru a sistemului nervos — din creier cresc, se conectează și migrează.

Gripa și COVID-19 au fost asociate cu complicații obstetrice, cum ar fi nașterea prematură, dar dovezile privind impactul pe termen lung asupra dezvoltării neurologice a copiilor au fost mai mult contradictorii – unele studii arătând o ușoară creștere a numărului diagnosticelor, iar altele neindicând niciun efect.

Edlow a explicat că „dacă sistemul imunitar al fătului se activează foarte mult, acest lucru ar putea avea consecințe nu numai pentru creierul în dezvoltare, ci și pentru sistemul metabolic, ficat, pancreas, inimă și țesutul adipos”.

Ea a spus că, pe lângă diagnosticele de dezvoltare neurologică, acestea ar putea duce la obezitate și sindrom metabolic sau rezistență la insulină ulterior în viață.

Cercetătorii au remarcat mai multe puncte slabe în studiu. Lisa Croen, cercetător științific senior la Divizia de Cercetare Kaiser Permanente din California de Nord, a subliniat că afecțiunile materne, cum ar fi obezitatea, hipertensiunea și diabetul gestațional, nu au fost luate în calcul în niciuna dintre analize, „astfel încât rezultatele ar putea fi influențate de acești factori”.

Ea a afirmat că sunt necesare mai multe cercetări, dar rezultatele „oferă argumente suplimentare solide pentru susținerea vaccinării împotriva COVID-19 în timpul sarcinii”.

