Asistenta și ambulanțierul care l-au luat pe pacientul din București depistat cu COVID-19 vor fi testați

Cei doi angajați de pe ambulanța care l-a preluat de la domiciliu pe bărbatul din București depistat pozitiv pentru COVID-19 urmează să fie testați pentru a vedea dacă au luat virusul, a declarat duminică dimineață, la Digi24, Nelu Tătaru, secretar de stat în Ministerul Sănătății.

Echipajul care l-a transportat, vineri seară, la spital, pe bucureșteanul infectat cu coronavirus nu a purtat echipamente de protecție, pentru că bărbatul nu prezenta simptomele specifice Covid-19, ci era suspect de colită. Bărbatul venise din Italia în urmă cu câteva zile, dar a venit de la Roma, o zonă care nu figura între cele care necesitau măsuri sporite de precauție. Abia ulterior, după ce a fost dus la spital, bărbatul a fost testat pozitiv la noul coronavirus.

Nelu Tătaru a explicat la Digi24 că asistenta și ambulanțierul care au intervenit în cazul acesta nu au făcut nimic greșit, deoarece pacientul prezenta simptomatologie diferită de cea specifică noului coronavirus și nici nu venea din zona roșie sau galbenă.

„Nu a fost greșit. Noi aplicăm niște proceduri. Este un pacient care a venit din Roma, în afara zonei roșii sau zonei galbene. El s-a autoizolat la domiciliu, din proprie inițiativă. Prezintă o simptomatologie digestivă. La solicitarea către stația de ambulanță, prezintă febră și scaune diareice, vărsături. Ca atare, echipajul s-a dus pregătit pentru o patologie digestivă, dar fiecare echipaj, la rândul lui, are mănuși, are ochelari și are mască. După ce a mers la spital el a fost testat suplimentar (..), a ieșit pozitiv și e internat la Matei Balș, urmând a face investigații, având în vedere simptomatologia preponderent digestivă, cu examenul materiilor fecale”, a explicat Tătaru la Digi 24.

În ceea ce îi privește pe cei doi angajați de pe ambulanță, aceștia vor fi izolați și testați și apoi, în funcție de rezultat, se vor lua eventuale măsuri suplimentare.

„Personalul de pe ambulanță va fi testat, izolat la domiciliu, iar în funcție de rezultatul testului, se va face o anchetă epidemiologică cu contacții pe care i-au avut în această perioadă”, a adăugat secretarul de stat.

România ar putea limita cursele aeriene către Italia

România a înregistrat până în prezent 13 cazuri confirmate de coronavirus, majoritatea dintre ele fiind „de import”, din Italia, și doar câteva fiind transmiteri ale virusului pe teritoriul României, de la persoane venite din Italia.

De aceea, autoritățile române se gândesc la lărgirea „zonei galbene” din Italia, cu atât mai mult cu cât autoritățile italiene au suplimentat zonele de carantină. „La nivelul țării noastre, gândim extinderea la nivelul întregii Italii a zonei galbene, chiar și limitarea curselor aeriene”, a punctat secretarul de stat.

„Suntem pregătiți, după cum știți de la Ministerul de Interne, Comitetul național pentru situații de urgență a pregătit deja patru scenarii. Ne și aflăm în primul: până la 25 de cazuri, urmând ca odată cu creșterea numărului lor, precum și a afluxului celor care trebuie să fie izolați, trebuie să fie testați, să avem echipe pregătite pentru acest moment”, a spus Nelu Tătaru.

Secretarul de stat a precizat că se afla, duminică dimineața, în drum spre Iași, unde este centrul de boli contagioase pe Moldova, dar și centrul de recoltare. Secretarul de stat vrea să verifice la fața locului „starea de moment”, dar și starea pacientului cu Covid-19 din Suceava, care este internat la Clinica de boli infecțioase Iași și care are și patologie suplimentară cronică, cât și o patologie de tip neoplazic.