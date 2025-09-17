Când recomandă medicii vaccinarea antigripală pentru sezonul 2025-2026. Câte tulpini de gripă acoperă vaccinul din acest an

La sfârșit de vară, vaccinarea antigripală revine în atenția medicilor și a populației, fiind principala măsură de prevenție împotriva unei boli care, deși adesea subestimată, poate provoca complicații serioase. Pentru sezonul gripal 2025-2026, specialiștii recomandă imunizarea încă din primele luni de toamnă, astfel încât organismul să dezvolte anticorpi înainte de debutul perioadei de circulație intensă a virusului. În acest sezon, vaccinul are formulă trivalentă, oferind protecție împotriva a trei tulpini de virus gripal.

În fiecare an, Agenția Europeană pentru Medicamente (EMA) emite recomandări UE privind compoziția vaccinurilor antigripale sezoniere, pe baza observațiilor Organizației Mondiale a Sănătății (OMS).

Ce este vaccinul pentru gripă

Recomandările UE privind compoziția vaccinului gripal sezonier 2025-2026

“Combinația vaccinului se schimbă în fiecare an și se stabilește din principalele tulpini circulante în sezonul precedent. În ultimii ani am avut patru tulpini circulante (vaccin tetravalent), însă din ultimele două sezoane s-a constatat faptul că una dintre aceste tulpini nu mai circulă deloc, motiv pentru care s-a decis ca începând din sezonul 2025-2026, vaccinul să fie trivalent. Mai exact va fi un vaccin cu trei tulpini: două de tip A și una de tip B.”, a explicat pentru Digi24 medicul Sandra Alexiu, preşedintele Asociaţiei Medicilor de Familie Bucureşti-Ilfov.

(Pentru sezonul 2025-2026, Organizația Mondială a Sănătății (OMS) și Agenția Europeană a pentru Medicamente (EMA) au recomandat o formulă trivalentă a vaccinului, care include două tulpini de virus gripal A/H1N1 și H3N2 și o tulpină de tip B/Victoria lineage. Sursa: OMS)

Când recomandă medicii vaccinarea antigripală pentru sezonul 2025 - 2026

„Primele cazuri de gripă apar, de obicei, odată cu răcirea vremii, iar pentru acest sezon ne așteptăm ca boala să fie prezentă încă din luna noiembrie, cu o creștere treptată a numărului de îmbolnăviri. În fiecare an, vârful epidemiei se înregistrează în jurul lunii ianuarie, ceea ce înseamnă că, începând cu luna decembrie, cazurile de gripă cresc într-un ritm accelerat.

Pentru că organismul are nevoie de o perioadă de două săptămâni, după administrarea serului, pentru a-și dezvolta anticorpi este recomandat ca imunizarea antigripală să înceapă încă de la data de 1 octombrie.”, a transmis medicul specialist

Ce categorii de persoane este recomandat să se vaccineze împotriva gripei

“Vaccinarea antigripală este recomandată tuturor, indiferent de vârstă, deoarece gripa poate provoca forme severe chiar și la persoanele cu imunitate bună sau care nu au afecțiuni cunoscute. Totodată, Organizația Mondială a Sănătății (OMS) identifică anumite grupuri de risc, reprezentând categorii de persoane mai expuse la complicații severe ale bolii, inclusiv deces.

În categoria persoanelor cu grad de risc ridicat încadrăm copiii mici, până în 5 ani, dar și vârstnicii, persoanele care suferă de anumite boli printre care cele respiratorii, boli de inimă, boli auto imune sau cancer.”, a mai precizat medicul Sandra Alexiu

Vaccinarea antigripală se poate face la copii începând cu vârsta de 6 luni

„Copiii cu vârsta până la 9 ani, dacă se vaccinează pentru prima dată în viață, trebuie să facă două doze de vaccin pentru a avea o eficacitate completă. Din acest motiv este indicat să începem vaccinarea la timp, pentru a prinde și a doua doză până încep cazurile să crească.”, a explicat medicul

Cum se obține vaccinul pentru gripă

„România, din punct de vedere al vaccinului gripal este, probabil, una dintre țările cu cea mai bună ofertă de rambursare din toate țările Uniunii Europene. La noi în țară se oferă reduceri și rambursări mai mari decât în alte țări. Avem vaccin gratuit pentru toate grupurile de risc recomandate de OMS și se administrează și vaccinuri compensate (50%) la persoanele care nu sunt încadrate într-o categroie de risc, însă au o anumită vârstă.

În România se oferă gratuit vaccin gripal copiilor cu vârsta de la 6 luni, până la 18 ani. Și gravidele se pot vaccina gratuit în România.

Se oferă vaccin gripal gratuit în România și persoanelor care au vârsta peste 45 de ani și suferă de diferite boli, cât timp prezintă dovada medicului, precum: boli cornice cardio-vasculare, renale, hepatice, neurologice, oncologice, autoimune, malformații congenitale, boli neurologice etc.

Pentru persoanele cu vârsta peste 60 de ani se administrează un vaccin care are o doză mai mare de antigen de gripă (vaccin cu o doză de patru ori mai importantă decât celelalte), vaccin High-Dose (HD). La vârstele înaintate se instalează imunosenescența (proces de îmbătrânire care afectează și sistemul imunitar), iar organismul nu mai reacționează cu atâta putere pentru a se proteja în fața bolii. Vaccinul se administrează tot gratuit și în aceste cazuri.”, a transmis medicul Sandra Alexiu.

Pentru persoanele cu vârsta mai mare de 45 de ani și mai mică de 65 de ani, care nu suferă de nicio boală și doresc să se imunizeze, vaccinul gripal este compensat de către stat și în proporție de 50%.

Unde se face vaccinul gripal

„Vaccinul gripal, la fel ca toate celelalte vaccinuri care se adminsitrează gratuit, se poate prescrie pe rețetă de către orice medic din România, indiferent de specialitate, care are contract cu Casa de Asigurări de Sănătate.

Administrarea vaccinului se face doar de anumiți medici, mai exact de cei care au menționat în curriculum de pregătire de specialitate și metodologia de vaccinare. Sunt medici care învață în rezidențiat cum se vaccinează, nu numai metodologia în sine, ci și cum se face o schemă de vaccinare, cum se acționează în caz de reacții adverse etc. Categoria poate include medici de familie, medici pediatri, medici de boli infecțioase și epidemiologi. De asemenea, există și medici din alte specializări care au competență de vaccinologie obținută prin cursuri speciale de competențe.”, a mai precizat medicul.

Ce este gripa

Gripa este afecțiunea virală contagioasă sporadică, epidemică sau pandemică, determinată de mai multe tipuri de virusuri, printre care A, B sau C. Poate avea consecințe moderate până la severe și, uneori, pot exista chiar și decese din cauza virusului gripal.

Debutează brusc, prin simptome agresive, față de o răceală banală, unde simptomele pot crește gradual în intensitate. În plin sezon al gripei, perioada de incubație variază între 1 și 4 zile, iar infectarea altor persoane se poate face încă dinainte de debutul simptomelor, cu o zi înainte de apariția primelor semne.

Nu există un tratament specific pentru gripă, ci doar o anumită medicație, care se utilizează în prezent, dar cu limitări. Medicamentele antigripale își fac efectul doar dacă se administrează în primele 24-48 de ore de la apariția primelor simptome. Nu opresc boala, ci doar scurtează simptomele de început, cele specifice, precum febră, dureri de cap sau dureri musculare.

Ce simptome are gripa

Gripa este o boală care afectează întreg organismul, nu se oprește la anumite zone ale corpului și poate produce pneumonii grave, cu probleme mari respiratorii, dacă nu este tratată corespunzător, în timp util. Simptomatologia gripei nu ține de vârstă ci, mai degrabă, de fiecare organism și modul în care este pregătit să reziste în fața unui virus Simptomele le putem observa, în egală măsură, și în alte răceli de sezon, sau în boala covid ori anumite tipuri de pneumonii.

Printre cele mai comune simptome în sezonul virusului gripal amintim:

Febră mare/frisoane;

Nas înfundat;

Tuse seacă;

Durere de cap și durere de mușchi.

“Putem preveni în totalitate gripa dacă ne vaccinăm. Sistemul imunitar nu crește din pastile, siropuri sau alte tratamente minune. Cu sistemul imunitar ne naștem, îl moștenim, și îl putem îmbunătăți dacă avem un stil de viață echilibrat, cu alimentație sănătoasă, un program de odihnă corespunzător și dacă ne vaccinăm.”, conchide medicul Sandra Alexiu.

Acest articol nu înlocuiește sfaturile unui medic specialist. Orice recomandare și schemă de tratament trebuie să vină din partea unei persoane autorizate.