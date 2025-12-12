Live TV

Caz de lepră în România: De câte feluri este boala, cum se manifestă şi cum se tratează. Explicațiile unui medic

Data publicării:
De câte feluri este boala, cum se manifestă şi cum se tratează
De câte feluri este boala, cum se manifestă şi cum se tratează. Foto: Profimedia
Din articol
De câte feluri este lepra şi care este cea mai gravă formă Cum se tratează lepra

Cele mai multe dintre cazurile de lepră confirmate în lume provin din Asia, în jur de 130.000 din peste 170.000 de cazuri, spune Managerul Spitalului de Boli Infecţioase, medicul Simin Aysel Florescu. Aceste cazuri s-au împuţinat în ultimii ani datorită faptului că există pentru această boală tratamente eficiente care reduc imediat gradul de contagiozitate. Cel mai probabil, cazul identificat în România, la Cluj-Napoca, este forma tuberculoidă, care este o formă uşoară de boală, în care apar leziuni unice sau foarte puţine. Boala poate fi tratată cu trei antibiotice eficiente care acţionează foarte repede şi care reduc gradul de contagiozitate imediat după administrare, potrivit News.ro.

„Nu este nimic tragic sau ameninţător pentru populaţia României, aceste cazuri de lepră există dintotdeauna, chiar şi România a fost ţară cu lepră până în anii 80. Este un caz venit din Indonezia, nu este nimic surprinzător pentru că în Asia, mai ales în India şi Indonezia, sunt cele mai multe cazuri din lume. Numărul de cazuri de lepră din lume a scăzut foarte mult în ultimii ani datorită faptului că există mijloace de tratament extrem de eficiente şi de facile, este vorba de tratament oral, deci nu avem niciun fel de probleme în asta.

Trebuie să o luăm exact aşa cum este luată în restul Europei, unde există cazuri de import la cetăţeni care sunt imigranţi sau refugiaţi din zone endemice, un caz de import care va fi tratat. Contagiozitatea acestor cazuri de lepră, dacă este o formă tuberculoidă, paucibacilară, aşa cum sunt cele mai multe, cu atât mai puţină contagiozitate există, riscul de transmitere este foarte mic, de obicei transmiterea se face prin contact direct şi îndelungat. De obicei, între membrii aceleiaşi familii, care trăiesc, muncesc, dorm împreună, mănâncă împreună, săptămâni, luni, ani, nu este ceva ca şi cum ar fi o gripă, în niciun caz”, a explicat medicul.

De câte feluri este lepra şi care este cea mai gravă formă

„Noi, în cadrul Clinicii noastre de boli infecţioase şi tropicale ”Victor Babeş”, avem şi această patologie în vedere întotdeauna şi avem chiar şi un curs opţional de tropicale în cadrul catedrei, pentru studenţiii la Boli infecţioase, aşa că o predăm de mult timp”, a spus medicul.

„Lepra poate să aibă multe forme de manifestare clinică, cele mai frecvente sunt formele tuberculoide despre care vorbeam, în care avem leziuni cutanate unice sau foarte puţine, maximum 4-5, asimetric, apar de obicei pe extremităţi sau pe spate, pe trunchi, dar sunt leziuni unice sau foarte puţine, care au un aspect cu margini mai elevate, iar partea din interiorul leziunii de obicei este depigmentată şi cu tulburări de sensibilitate tactilă, termică şi dureroasă. Omul în zona aceea nu mai simte aşa cum simte în restul tegumentului, toate acestea evoluează în decurs de luni de zile, deci nu este vreo erupţie ca în rujeolă. Zona respectivă nu mai are nici pilozitate, poate să evolueze şi cu hipertrofie de trunchiuri nervoase în aceeaşi zonă pentru că practic mecanismul de acţiune a acestei mycobacterium este prin demielinizare, dispare teaca de mielină a nervilor şi tot aşa apar şi leziunile acestea cutanate şi modificările de sensibilitate locală. Acestea sunt cele mai uşoare în care numărul de bacili este foarte mic, câteodată este şi greu să-i găseşti pe biopsii, tratamentul este facil.

La cealaltă extremă este lepra lepromatoasă, nu este cazul, cred, aici pentru că nu ar fi scăpat măcar celor din jur dacă nu doctorilor, este o formă extrem de gravă, care apare la pacienţi cu imunitate compromisă, nu vedem aşa ceva pe continentul european, ei nici nu au cum să călătorească. Sunt forme mult mai grave cu leziuni diseminate pe toată pielea, pe tot corpul, pe faţă, peste tot, sunt nişte chestii specifice, infiltrative, nodulare, stare generală mult mai gravă, cu afectare viscerală, oculară, respiratorie, distrugere de sept nazal, cu nas în şa, facias leonin, sunt specifice, nu au cum să scape nimănui, nu poate un astfel de pacient să muncească”, a explicat medicul.

Şi aceste forme se pot trata dacă se intervine, chiar dacă rămân cu sechele, şi pacienții pot reveni la normal, chiar şi aceste forme.

„Între acestea sunt nişte forme intermediare care se cheamă border line, care seamănă, după cum îi spune şi numele şi cu o formă şi cu alta, border line tuberculoid, border line lepromatos, sau forma indeterminată care e forma de debut practic, în care apare doar o pată cutanată, fără modificări de sensibilitate, dar care e suspect de trenantă şi care ulterior se duce într-o parte sau în alta din spectrul de afecţiuni clinice”, a explicat Florescu.

Cum se tratează lepra

„Este o asociere de trei antibiotice care sunt de regulă şi antituberculoase de rezervă şi care se administrează toate trei, sunt şi într-o singură pastilă, au un efect extrem de rapid şi de eficient pe boală, adică omul care începe să fie tratat nu mai transmite, extrem de repede se reduce contagiozitatea, tratamentul durează între 6 luni şi un an, depinde de forma clinică de boală şi se rezolvă. Nu există vaccin.

Nu este ceva iminent de a produce epidemii, în niciun caz, sunt zeci şi sute de cazuri diagnosticate de exemplu în Spania, tot aşa la cei veniţi în special din America de Sud, acolo au zeci de cazuri raportate de-a lungul anilor, fără nicio spaimă pentru că ei tratează şi cu asta s-a terminat, în rest mai sunt câte 1, 2, 3 cazuri de import prinse şi tratate, fără probleme deosebite. Majoritatea vin din Asia. Conform statisticii OMS, anul trecut au fost cam 174.000 de cazuri pe planetă dintre care 130.000 erau din Asia”, a explicat pentru News.ro Prof. Univ. Dr. Simin Aysel Florescu.

Ministrul Sănătăţii a anunţat joi seară că a fost confirmat un caz de lepră în România şi că alte trei suspiciuni sunt în analiză. Este vorba despre patru femei care sunt angajate ale unui centru SPA din Cluj-Napoca, toate patru fiind de origine asiatică. Activitatea salonului respectiv a fost suspendată de DSP până la finalizarea anchetei epidemiologice şi a procedurilor de igienizare cu produse specifice. Ministrul Sănătăţii a explicat că în cazul acestor paciente a fost început deja tratamentul specific OMS pentru lepră. Odată început, riscul de transmitere scade până la dispariţie, a precizat ministrul. Ultimul caz de lepră a fost confirmat în România în 1981.

Editor : M.B.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
8f90f2fd-bade-45b3-84d7-9981085affab
1
Cine este Raluca Moroșanu, judecătoarea care a întrerupt conferința de la Curtea de Apel...
Europe US Separation as a European Union United States Divorce as a couple on a broken fading bridge flying away as a divided national relationship co
2
Planul SUA de a „retrage din UE” patru țări, conținut în versiunea nepublicată a...
ID216894_INQUAM_Photos_George_Calin
3
Cum explică Lia Savonea momentul „M-a sunat Lia, mă duc să vorbesc”, din timpul...
prezidiu curtea de apel bucuresi la conferinta de presa dupa ancheta recorder
4
Război total și acuzații reciproce la Curtea de Apel după ancheta Recorder. „Suntem...
aer poluat in oras
5
Comisia Europeană a trimis România în fața Curții de Justiție pentru nerespectarea...
Indignare în Europa, după anunțul americanilor: "O trădare monumentală"
Digi Sport
Indignare în Europa, după anunțul americanilor: "O trădare monumentală"
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
BUCURESTI - MINISTRUL SANATATII - CONFERINTA DE PRESA - 2 OCT 20
Caz de lepră confirmat în România. Alexandru Rogobete: Alte trei femei sunt în curs de evaluare
dentist
Medicul care a intrat cu mașina în Ambasada Rusiei de la București este acuzat că a amenințat un coleg. Anunțul polițiștilor
masina politie lumini noapte seara
Medic din Craiova, reținut pentru trafic de persoane. Bărbatul este acuzat că a exploatat o pacientă vulnerabilă
dr flavia grosan
Flavia Groșan a murit. Medicul cunoscut pentru răspândirea teoriilor conspirațiilor privind vaccinul suferea de cancer
Female Hand Putting Money In Doctor's Pocket
Un bărbat din Bacău a recunoscut că a mituit un medic să îi facă analize complete la UPU, deși nu avea o urgență de sănătate
Recomandările redacţiei
CSM 2 consiliul superior al magistraturii
După ce au acuzat o campanie de destabilizare a Justiției...
pupitru psd
DOCUMENT | PSD a început să se consulte cu liderii din teritoriu...
Ministrul Justiției, Radu Marinescu
Ministrul Justiției: Este inacceptabilă orice formă de persecuție a...
Volodimir Zelenski, la întâlnirea cu Donald Trump la Casa Albă.
Ce conține planul de pace revizuit al lui Zelenski, trimis la Casa...
Ultimele știri
Muzeul Naţional de Istorie a României are un nou director interimar. Cine este Cornel Constantin Ilie
Percheziții în Neamț: două persoane audiate după ce au folosit detectoare de metale în situri arheologice
Concesie majoră: Ucraina este dispusă să ia în considerare crearea unei zone demilitarizate în Donbas (Le Monde)
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Luna intră în Fecioară pe 12 decembrie. Cele patru zodii care atrag noroc și abundență din plin în viețile lor
Cancan
Cum trăiesc nepalezii care ne aduc pizza și sushi la ușă: zeci de scutere și povești ascunse într-o vilă de...
Fanatik.ro
Mesajul misterios pe care Darius Olaru l-a transmis în timpul meciului FCSB – Feyenoord: „Ia zi, când plec?”...
editiadedimineata.ro
Ce învață elevii? Noile programe de română și istorie riscă să formeze generații fără instrumente critice
Fanatik.ro
Gigi Becali a dezvăluit cum a trăit FCSB – Feyenoord 4-3 în sufrageria de acasă: „Voi da în două zile toți...
ilie bolojan in parlament
Ilie Bolojan: „Încrederea în zona politică și în Justiție a scăzut”. Ce spune premierul despre ministrul Radu...
Playtech
Data la care se răcește cu adevărat în România. Vine gerul după temperaturile ridicate de acum
Digi FM
Chris Pratt, despre împrejurarea inedită în care a cunoscut-o pe fiica lui Arnold Schwarzenegger, actuala lui...
Digi Sport
A devenit milionară la 18 de ani și a decis să se retragă! Acum, nu-i vine să creadă ce putea să facă anul...
Pro FM
Bebe Rexha a cucerit plaja într-un costum de baie adânc decupat, cu imprimeu tropical: "Mă mut pe o insulă...
Film Now
Cum a reacționat Helena Bonham Carter la invitația de a apărea în documentarul despre Tim Burton. Cei doi au...
Adevarul
Întrebarea care a aprins scânteia între profesori și învățători. „Dacă citește ministrul ne pune să-i luăm și...
Newsweek
Bolojan spune când cresc pensiile. „Să fim corecți cu pensionarii”. Care e cel mai negru scenariu?
Digi FM
Casa Albă, în haine de sărbătoare, în ciuda demolărilor ordonate de Trump. Cum a decorat Melania de Crăciun
Digi World
Ce este lepra, cum se transmite și cât de mare este, de fapt, pericolul. Un caz de lepră a fost confirmat în...
Digi Animal World
Cum a reacționat un câine când un străin a intrat în casă. Stăpânul patrupedului a fost șocat: „Trebuia să-i...
Film Now
Cum arată viața actriței Deborra-Lee Furness după divorțul de Hugh Jackman. Un apropiat a rupt tăcerea: „Nu...
UTV
Trailerul Street Fighter a apărut la The Game Awards 2025. Jason Momoa și 50 Cent fac parte din distribuție