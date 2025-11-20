Live TV

Gripa lovește „neobișnuit de devreme” în Europa. O nouă variantă a tulpinii virusului H3N2 alarmează experții

virus gripa
Cazurile de gripă sunt detectate cu trei până la patru săptămâni mai devreme decât în ultimii doi ani. Sursa foto: Profimedia Images
ECDC ridică nivelul de alertă

Gripa a început să circule mai devreme decât în mod obișnuit în Europa, iar apariția unei noi tulpini H3N2 stârnește îngrijorare în rândul experților. Autoritățile sanitare îi îndeamnă pe oamenii cu risc crescut să se vaccineze „fără întârziere”.

Oficialii din sănătate se pregătesc pentru un sezon de gripă sever în Europa, deoarece o nouă tulpină virală se răspândește „neobișnuit de devreme” pe întreg teritoriul blocului european, informează Euronews.

Cazurile de gripă sunt detectate cu trei până la patru săptămâni mai devreme decât în ultimii doi ani, potrivit unui nou raport al Centrului European de Prevenire și Control al Bolilor (ECDC), care acoperă Uniunea Europeană, Islanda, Liechtenstein și Norvegia.

O nouă tulpină de gripă A, cunoscută sub numele de H3N2 subclada K, impulsionează răspândirea virusului, a transmis agenția. Este aceeași variantă observată și în locuri precum Regatul Unit, unde au existat de asemenea semne ale unui sezon gripal mai timpuriu și mai sever.

Deși nu este încă clar cât de grav va fi sezonul gripal viitor în Europa continentală, ECDC a avertizat că ar putea fi mai rău decât în anii precedenți dacă infecțiile vor fi mai numeroase decât de obicei și dacă rata de vaccinare va rămâne scăzută.

„Observăm o creștere a detecțiilor de gripă mult mai devreme decât de obicei în acest an, iar asta înseamnă că timpul este esențial”, a declarat Edoardo Colzani, expert în virusuri respiratorii la ECDC, într-un comunicat. „Vaccinarea acum este una dintre cele mai eficiente modalități de a te proteja pe tine și pe cei din jur de îmbolnăviri grave în această iarnă”.

ECDC ridică nivelul de alertă

ECDC a recomandat vaccinarea „fără întârziere” pentru adulții în vârstă, femeile însărcinate, persoanele cu probleme cronice de sănătate sau cu sistemul imunitar compromis, lucrătorii din sănătate și cei care locuiesc în centre de îngrijire pe termen lung sau alte medii colective.

Vaccinurile antigripale sunt actualizate în fiecare an pentru a ține pasul cu virusul, care evoluează constant. O tulpină H3N2 a fost inclusă în vaccinul din acest an deoarece a fost una dintre principalele tulpini care s-au răspândit în emisfera nordică sezonul trecut.

Totuși, subclada K este suficient de diferită de acea tulpină încât nu este încă clar cât de eficient va fi vaccinul împotriva ei. Chiar și așa, oficialii din sănătate au spus că vaccinarea este o modalitate importantă de a reduce îmbolnăvirile, de a proteja grupurile vulnerabile și de a reduce presiunea asupra spitalelor în timpul iernii. „Dacă ești eligibil pentru vaccinare, te rugăm să nu aștepți”, a spus Colzani.

ECDC a mai transmis că clinicile medicale și centrele de îngrijire pe termen lung ar trebui să ia măsuri suplimentare pentru a preveni și controla infecțiile, de exemplu, cerând personalului și vizitatorilor să poarte măști atunci când virusul circulă la niveluri ridicate.

