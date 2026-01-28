Live TV

„E un imbecil notoriu". Elon Musk a răbufnit, după ce ministrul de Externe al Poloniei i-a cerut să blocheze accesul Rusiei la Starlink

Elon Musk.
Elon Musk. Foto: Profimedia Images
Nu este prima dispută Rolul Starlink în Ucraina

Elon Musk l-a numit miercuri pe ministrul de Externe al Poloniei, Radosław Sikorski, „un imbecil notoriu”, după ce demnitarul a distribuit un raport al Institutului pentru Studiul Războiului (ISW) din SUA, care arată că forțele ruse folosesc tot mai des sateliții Starlink pentru a ghida atacurile cu drone asupra Ucrainei, anunță Kyiv Post.

Potrivit ISW, forțele ruse echipează drone – inclusiv modelele BM-35, Shahed și Molniya – cu sisteme Starlink pentru a le extinde raza de acțiune și precizia. Dronele echipate cu Starlink pot lovi cea mai mare parte a Ucrainei și pot ajunge în anumite zone din Moldova, Polonia, România și Lituania atunci când sunt lansate de pe teritoriul controlat de Rusia.

După ce a repostat raportul, Sikorski a scris pe Twitter: „Hei, mărețule Elon Musk, de ce nu îi oprești pe ruși să folosească Starlink pentru a ataca orașele ucrainene? A face bani din crime de război îți poate afecta imaginea.”

Musk a ripostat dur, numindu-l pe Sikorski „un imbecil notoriu” și apărând Starlink drept „coloana vertebrală a comunicațiilor militare ale Ucrainei”.

Nu este prima dispută

Musk și Sikorski au o istorie de dispute publice cu privire la rolul Starlink în Ucraina.

În octombrie 2025, Musk a comentat posibilitatea limitării accesului Ucrainei la rețeaua de sateliți. El a scris pe X: „Sistemul meu Starlink este coloana vertebrală a armatei ucrainene. Întreaga lor linie de front s-ar prăbuși dacă l-aș opri”.

Sikorski a răspuns, avertizând: „Dacă SpaceX se dovedește a fi un furnizor nesigur, noi (n.r. Polonia) vom fi nevoiți să căutăm alți furnizori”. El a menționat că Polonia plătește anual 50 de milioane de dolari pentru serviciul Starlink al Ucrainei.

Musk a răspuns aspru: „Taci, omulețule. Plătești o mică parte din costuri. Și nu există niciun substitut pentru Starlink”.

Secretarul de stat american Marco Rubio a intervenit și el, spunând: „Nimeni nu a amenințat că va întrerupe accesul Ucrainei la Starlink” și criticându-l pe Sikorski pentru răspândirea de informații eronate.

Rubio a adăugat că, fără Starlink, „Ucraina ar fi pierdut acest război cu mult timp în urmă, iar rușii ar fi acum la granița cu Polonia”.

Rolul Starlink în Ucraina

De la invazia pe scară largă a Rusiei în 2022, Starlink a fost un instrument de comunicare esențial pentru Ucraina, conectând unitățile de pe linia frontului și teritoriile eliberate.

Musk și-a apărat în repetate rânduri tehnologia, afirmând că aceasta este esențială pentru armata ucraineană.

Percepția că Starlink este singurul furnizor capabil să susțină comunicațiile prin satelit ale Ucrainei a afectat piața.

Acțiunile operatorului franco-britanic de sateliți Eutelsat, o alternativă potențială, au crescut cu până la 650% la începutul lunii martie 2025, reflectând interesul investitorilor pentru comunicațiile prin satelit în contextul războiului.

