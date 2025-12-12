Europa de Est și Centrală se pregătește pentru super-gripa care se răspândește pe continent

Europa Centrală și de Est se pregătește pentru apariția unei noi tulpini de gripă extrem de contagioasă și rezistentă la vaccin, care se răspândește pe tot continentul. Autoritățile sanitare din regiune au preluat avertismentele organismelor paneuropene potrivit cărora sezonul gripal din acest an va fi mai lung și mai sever decât de obicei. Sezonul a început neobișnuit de devreme în Europa de Vest, cu niveluri „epidemice” raportate în Marea Britanie și Spania, relatează TVPWorld.

Așa-numita tulpină subcladă K a virusului gripal A provoacă îngrijorare deosebită printre virologi, deoarece a suferit mutații în timpul verii, după ce tulpinile de gripă au fost selectate pentru vaccinările din acest an. Drept urmare, vaccinurile sunt mai puțin eficiente împotriva acesteia.

În Marea Britanie, cazurile de gripă internate în spitale au crescut cu peste 50% față de anul trecut, 69 de pacienți aflându-se în stare critică, potrivit ziarului The Guardian. Un specialist a declarat pentru ziar că numărul cazurilor este „incredibil de mare pentru această perioadă a anului și că nu se întrevede încă un vârf”.

Situația este gravă și în Spania, unde mass-media locale au relatat că spitalele din regiunea Catalonia și Insulele Baleare sunt copleșite.

Tulpină dominantă

Pe măsură ce subtipul se răspândește, acesta devine forma dominantă de gripă în emisfera nordică. De asemenea, numărul cazurileor de gripă a crescut și în Europa Centrală și de Est.

Epidemiologii cehi au declarat că tulpina provoacă focare în toată țara, deoarece sezonul gripal a început cu o lună mai devreme. Și în Polonia, autoritățile sanitare trag un semnal de alarmă, pe măsură ce numărul cazurilor crește în Germania și Republica Cehă, țări vecine.

Ungaria a înregistrat o creștere în noiembrie, aproape jumătate dintre pacienți fiind copii sub 14 ani și un sfert având vârste cuprinse între 15 și 34 de ani.

Experții au sfătuit populația să se vaccineze, deoarece vaccinul poate atenua gravitatea bolii.

