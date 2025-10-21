Cercetătorii au inventat un microcip revoluționar care îi ajută pe pacienții orbi să își recapete vederea. Cum funcționează implantul

Cercetătorii au inventat un implant ocular electronic ce îi ajută pe pacienții care au orbit să își recapete văzul prin refacerea parțială a vederii centrale esențiale pentru citit și alte activități de zi cu zi.

Dispozitivul i-a ajutat pe 84% dintre pacienții care sufereau de o formă avansată de degenerescență maculară legată de vârstă (DMLV), o afecțiune oculară ce afectează în special persoanele de peste 50 de ani, să își îmbunătățească semnificativ vederea, potrivit studiului publicat în New England Journal of Medicine.

Tehnologia folosită pentru a trata un anumit tip de DMLV face parte dintr-o inițiativă mai amplă pentru crearea de implanturi protetice pentru organe, inclusiv creier, cu scopul de a reface unele abilități fizice pe care pacienții le-au pierdut, potrivit Financial Times.

„Studiul confirmă faptul că, pentru prima dată, putem reface vederea centrală funcțională a pacienților afectați de atrofia geografică”, a spus Frank Holz, autorul principal al studiului și președinte al departamentului de oftalmologie de la Spitalul Universitar din Bonn. „Implantul reprezintă o schimbare de paradigmă în tratarea DMLV în stadiu avansat.”

Dispozitivul i-a ajutat pe 84% dintre pacienții care sufereau de o formă avansată de degenerescență maculară legată de vârstă să își îmbunătățească semnificativ vederea. Foto: Moorfields Eye Hospital

DMLV este o consecință a deteriorării retinei, care detectează lumina și o transformă în semnale receptate de creier. Poate afecta grav vederea centrală cu care percepem în detaliu obiectele asupra cărora ne concentrăm, fiind esențială în timpul cititului și pentru recunoașterea facială.

Atrofia geografică afectează milioane de oameni din toată lumea și este cauza principală a orbirii ireversibile la persoanele în vârstă. Studiul a arătat că 27 din cei 32 de participanți au putut din nou să citească după ce au primit implantul – un dispozitiv numit Prima.

„Este prima dată când o încercare de refacere a vederii a obținut astfel de rezultate la un număr mare de pacienți”, a spus Jose-Alain Sahel, președinte al departamentului de oftalmologie de la Școala de Medicină a Universității din Pittsburgh. „Peste 80% dintre pacienți au putut citi litere și cuvinte, iar unii dintre ei citesc pagini întregi de cărți.”

Sheila Wilson, care a participat la studiu, a spus că înainte să primească implantul vedea ca și când ar fi avut „două discuri negre în ochi, cu exteriorul distorsionat”.

Implantarea dispozitivului ocular, care are o grosime cât jumătate din cea a unui fir de păr, a făcut clar diferența. „Este un nou mod de a privi prin ochii tăi și a fost extrem de entuziasmant când am început să văd o literă”, a povestit Wilson pentru The Guardian.

„Nu este ușor să înveți să citești din nou, dar cu cât petrec mai multe ore, cu atât progresez mai mult.”

Microcipul ocular Prima are o grosime cât jumătate din cea a unui fir de păr. Foto: Moorfields Eye Hospital

Pentru a putea vedea din nou, pacienții au primit ochelari inteligenți cu realitate augmentată (AR) ce conțin o cameră video conectată la un mic calculator atașat la brâu. Pacienții folosesc ochelarii ca să analizeze obiectul ce apare în imaginea proiectată pe un ecran, care este apoi transmisă prin infraroșu către cipul din ochi.

Apoi, inteligența artificială din calculatorul portabil procesează informația și o convertește într-un semnal electric care este transmis creierului prin celulele din retină și din nervul optic.

Pacienții au nevoie de multe ore de antrenament și reabilitare intensă a ochiului ca să poate beneficia de această tehnologie.

„Nu este ca și când îți pui un cip în ochi și poți vedea din nou. Trebuie să înveți să folosești acest tip de vedere”, a spus Mahi Muqit, consultant de la spitalul oftalmologic Moorfields din Londra – unul dintre cele 17 centre medicale implicate în studiu.

Implantul nu îi poate ajuta pe oamenii care s-au născut orbi pentru că aceștia nu au un nerv optic funcțional care să transmită semnalele electrice înspre creier, potrivit BBC.

Editor : Raul Nețoiu