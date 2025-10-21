Live TV

Cercetătorii au inventat un microcip revoluționar care îi ajută pe pacienții orbi să își recapete vederea. Cum funcționează implantul

Data publicării:
pacient la un control oftalmologic
Foto: Profimedia Images

Cercetătorii au inventat un implant ocular electronic ce îi ajută pe pacienții care au orbit să își recapete văzul prin refacerea parțială a vederii centrale esențiale pentru citit și alte activități de zi cu zi.

Dispozitivul i-a ajutat pe 84% dintre pacienții care sufereau de o formă avansată de degenerescență maculară legată de vârstă (DMLV), o afecțiune oculară ce afectează în special persoanele de peste 50 de ani, să își îmbunătățească semnificativ vederea, potrivit studiului publicat în New England Journal of Medicine.

Tehnologia folosită pentru a trata un anumit tip de DMLV face parte dintr-o inițiativă mai amplă pentru crearea de implanturi protetice pentru organe, inclusiv creier, cu scopul de a reface unele abilități fizice pe care pacienții le-au pierdut, potrivit Financial Times.

„Studiul confirmă faptul că, pentru prima dată, putem reface vederea centrală funcțională a pacienților afectați de atrofia geografică”, a spus Frank Holz, autorul principal al studiului și președinte al departamentului de oftalmologie de la Spitalul Universitar din Bonn. „Implantul reprezintă o schimbare de paradigmă în tratarea DMLV în stadiu avansat.”

implant-ocular-prima-refacere-vedere-2
Dispozitivul i-a ajutat pe 84% dintre pacienții care sufereau de o formă avansată de degenerescență maculară legată de vârstă să își îmbunătățească semnificativ vederea. Foto: Moorfields Eye Hospital

DMLV este o consecință a deteriorării retinei, care detectează lumina și o transformă în semnale receptate de creier. Poate afecta grav vederea centrală cu care percepem în detaliu obiectele asupra cărora ne concentrăm, fiind esențială în timpul cititului și pentru recunoașterea facială.

Atrofia geografică afectează milioane de oameni din toată lumea și este cauza principală a orbirii ireversibile la persoanele în vârstă. Studiul a arătat că 27 din cei 32 de participanți au putut din nou să citească după ce au primit implantul – un dispozitiv numit Prima.

„Este prima dată când o încercare de refacere a vederii a obținut astfel de rezultate la un număr mare de pacienți”, a spus Jose-Alain Sahel, președinte al departamentului de oftalmologie de la Școala de Medicină a Universității din Pittsburgh. „Peste 80% dintre pacienți au putut citi litere și cuvinte, iar unii dintre ei citesc pagini întregi de cărți.”

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Sheila Wilson, care a participat la studiu, a spus că înainte să primească implantul vedea ca și când ar fi avut „două discuri negre în ochi, cu exteriorul distorsionat”.

Implantarea dispozitivului ocular, care are o grosime cât jumătate din cea a unui fir de păr, a făcut clar diferența. „Este un nou mod de a privi prin ochii tăi și a fost extrem de entuziasmant când am început să văd o literă”, a povestit Wilson pentru The Guardian.

„Nu este ușor să înveți să citești din nou, dar cu cât petrec mai multe ore, cu atât progresez mai mult.”

implant-ocular-prima-refacere-vedere-3
Microcipul ocular Prima are o grosime cât jumătate din cea a unui fir de păr. Foto: Moorfields Eye Hospital

Pentru a putea vedea din nou, pacienții au primit ochelari inteligenți cu realitate augmentată (AR) ce conțin o cameră video conectată la un mic calculator atașat la brâu. Pacienții folosesc ochelarii ca să analizeze obiectul ce apare în imaginea proiectată pe un ecran, care este apoi transmisă prin infraroșu către cipul din ochi.

Apoi, inteligența artificială din calculatorul portabil procesează informația și o convertește într-un semnal electric care este transmis creierului prin celulele din retină și din nervul optic.

Pacienții au nevoie de multe ore de antrenament și reabilitare intensă a ochiului ca să poate beneficia de această tehnologie.

„Nu este ca și când îți pui un cip în ochi și poți vedea din nou. Trebuie să înveți să folosești acest tip de vedere”, a spus Mahi Muqit, consultant de la spitalul oftalmologic Moorfields din Londra – unul dintre cele 17 centre medicale implicate în studiu.

Implantul nu îi poate ajuta pe oamenii care s-au născut orbi pentru că aceștia nu au un nerv optic funcțional care să transmită semnalele electrice înspre creier, potrivit BBC.

Editor : Raul Nețoiu

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
URMARI_EXPLOZIE_39_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
1
Inginer structurist, despre blocul din Rahova: Ar fi avut nevoie de „operațiuni de...
Trotineta
2
Trotinetă electrică găsită „parcată” la 40 de metri deasupra solului, pe un pod din...
profimedia-0975326545
3
Diana Șoșoacă, după ce s-a întors din Rusia: „Dacă Zelenski îndrăznește să vină în...
JD Vance
4
JD Vance, sub tirul artileriei SUA. Un proiectil explodat prematur a avariat mai multe...
ILUSTRATIE_GAZE_44_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
5
Administratoarea blocului din Rahova, audiată de procurori: „Cei de la firmă au rupt...
Un șofer de autocar a murit, după ce autovehiculul pe care-l conducea a fost atacat cu pietre. Reacția premierului
Digi Sport
Un șofer de autocar a murit, după ce autovehiculul pe care-l conducea a fost atacat cu pietre. Reacția premierului
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
JUC-HERGHELIE - CLUJ - CONGRES - UDMR - 10 OCT 2025
Ședință în Coaliție: mandatul lui Ilie Bolojan după decizia CCR și...
2025-09-16T165542Z_439040959_RC24TGABXFIX_RTRMADP_3_BELARUS-RUSSIA-DRILLS-PUTIN
Regiunea care ar putea decide soarta războiului din Ucraina: De ce...
Destinații de Halloween în România. Foto Getty Images
Orașe din România, pe primul loc în clasamentul european al...
Rafinărie rusă atacată de dronă
Spionajul militar ucrainean, despre strategia atacurilor în...
Ultimele știri
O parte a Casei Albe a fost demolată pentru a face loc sălii de bal a lui Donald Trump
Antreprenorul Mark Savaya, specializat în cultivarea canabisului, numit de Donald Trump emisar special al SUA în Irak
Șahistul Daniel Naroditsky a murit. Marele maestru american avea 29 de ani
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
delfin
Delfinii, afectați de Alzheimer? Studiu alarmant: boala le-ar putea deteriora memoria și orientarea, explicând eșuările misterioase
ilustrație cu cercuri radio bizare
„Printre cele mai bizare structuri cosmice”: Ce sunt inelele uriașe ce înconjoară întregi galaxii, descoperite recent de astronomi
tineri cu alcool
„Vânzările de alcool au scăzut cu 25%”. Tinerii beau mai puțin decât părinții lor. Cum explică psihologii fenomenul
pizza, mancare aruncata la gunoi
Românii, campioni europeni la risipa alimentară. 2,5 milioane de tone de mâncare sunt aruncate la gunoi, anual, în țara noastră
Universitatea din București
Raport francez: Libertatea academică este în regres peste tot în lume. România, pe o secțiune specială alături de Ungaria
Partenerii noștri
Pe Roz
Prinții William și Harry, distruși de scandalurile părinților. „Potopul de rufe murdare” dintre Diana și...
Cancan
Antonia Dumitru, o tânără învățătoare, a devenit virală după ce le-a cerut 'chirie' elevilor săi pentru locul...
Fanatik.ro
Gigi Becali, dezvăluire șoc: ”Au vrut s-o pună pe Cristela Georgescu să candideze la președinție!”. Tiradă...
editiadedimineata.ro
Creierele delfinilor eșuați au prezentat semne ale bolii Alzheimer
Fanatik.ro
Andrea Mandorlini, out de la CFR Cluj! Cine vine în locul italianului în Gruia
Adevărul
Rețeaua care a alimentat teoriile conspiraționiste despre explozia din Rahova. „Se răspândește mai ceva ca...
Playtech
Prioritate la trecerea de pietoni când sensurile sunt despărțite de separator. Ce riscă șoferii care nu...
Digi FM
Cum s-a pregătit o tânără de 25 de ani pentru o eventuală criză globală: „Nu vreau să semăn frică. Am...
Digi Sport
Doi tineri l-au oprit pe Gigi Becali la semafor: ”Au venit pe roșu”. Decizia neașteptată: ”Ori sunt Becali...
Pro FM
Adele, fermecătoare la Marele Premiu al SUA, alături de Russell și Antonelli. Artista nu a mai apărut în...
Film Now
„Black Phone 2” cu Ethan Hawke domină box office-ul nord-american. „Un început excelent pentru al doilea...
Adevarul
Mega-închisoarea cu condiții ca la hotel: camere single sau duble cu baie proprie, grădină cu iazuri, teren...
Newsweek
Revoltă la Poștă. Livrarea pensiilor, sub semnul întrebării. Poștașii, strigăt disperat de ajutor
Digi FM
Orionide 2025. Ploaia de stele atinge punctul maxim pe 21-22 octombrie
Digi World
Ce este provocarea virală "3x3 până la prânz", care promite mai multă energie și concentrare
Digi Animal World
Reacția unui Labrador când stăpânii îi spun că îl lasă la „bunici”. Imaginile cu patrupedul sunt virale
Film Now
Kevin Costner e istorie. Fosta lui soție s-a căsătorit cu prietenul actorului, la mai puțin de doi ani de la...
UTV
Iulia Vântur și Salman Khan, apariție rară în public. Cei doi au fost prezenți la înmormântarea unui...