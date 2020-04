Combinezoane prea mici, rupte și lipite cu scotch. Mărturia unui ambulanțier

Combinzoanele cu care sunt trimişi în misiune angajaţii de la Ambulanţa Iași sunt de proastă calitate, reclamă cei care le poartă. Imaginile pe care le-am primit arată cum aceste echipamente se rup extrem de ușor, cu atât mai mult cu cât ambulanțierii sunt obligați să le poarte ore în sir. Aceeași problemă este și la Suceava. Un angajat al Ambulanței a declarat pentru Digi24 că aceste combinezoane sunt mici şi prost croite și că sunt nevoiți să le repare cu bandă scotch atunci când se rup.

Prin telefon, un angajat al Serviciului de Ambulanţă Suceava a povestit pentru Digi24:

„Astea care au fost de vreo săptămână erau foarte mici. Pentru aştia care aveau de la 85 în sus - 90 deja erau gata, dacă nu le cârpeai, nu mai aveai cum să... Zece ore să stai îmbrăcat într-un combinezon, fără să te poţi duce la toaletă, pentru că dacă te duci la toaletă şi-l desfaci nu-l mai poţi îmbrăca înapoi, că se rupe tot. Că el are o bandă adezivă aici la fermoar şi dacă desfăceai aia, se rupea tot. Toţi am avut, pentru că am avut la fel. Deci, nu numai eu, toţi colegii am avut aceleaşi combinezoane, în tot judeţul, nu numai aici, la Suceava, ci peste tot au fost aceleaşi combinezoane. Şi toţi le cârpeau cu bandă, cu scoci, cu saci de gunoi în picioare, că nu aveam botoşei din ăia”.

- Conducerea ce v-a spus, dacă aţi făcut vreo sesizare legată de echipamente?

- La unii le-au spus să mai slăbească, că sunt prea graşi. Te îmbraci, te duci, nu comentezi.

Editare web: Luana Păvălucă