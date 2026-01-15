Live TV

Nouă morți din cauza gripei într-o singură săptămână, în România. Bilanțul sezonului a ajuns la 20

Nouă decese cauzate de gripă au fost confirmate în intervalul 5–11 ianuarie, potrivit datelor publicate de INSP, iar bilanțul total al actualului sezon gripal a ajuns la 20. În același timp, numărul cazurilor de infecții respiratorii a crescut cu peste 21% față de săptămâna precedentă, în timp ce cazurile de gripă au înregistrat o ușoară scădere.

„În săptămâna 05.01.2026–11.01.2026 (S 02/2026) au fost raportate 73.880 cazuri de infecții respiratorii (gripă clinică, IACRS și pneumonii), înregistrându-se cu 21,1% mai multe cazuri comparativ cu săptămâna anterioară (61.016) și cu 18,7% mai puține cazuri comparativ cu aceeași săptămână a sezonului precedent (90.877). Variația în minus față de media calculată de 99.738 de cazuri din ultimele sezoane (2018–2025, fără sezoanele pandemice) a fost de 25,9%”, transmite joi INSP.

De asemenea, au fost înregistrate 8.585 cazuri de gripă clinică la nivel național, comparativ cu 10.570 înregistrate în săptămâna precedentă, de 1,5 ori mai multe comparativ cu cele din aceeași săptămână a sezonului precedent (5.876) și de 2,6 ori mai multe față de media ultimelor cinci sezoane (3.353).

Cazurile de gripă clinică au fost raportate de toate județele, cele mai multe fiind în municipiul București (1.026) și în județele Constanța (630), Prahova (616) și Cluj (576).

Totodată, au fost înregistrate 37 de cazuri de infecții respiratorii acute severe (SARI), cu 7 mai puține față de săptămâna precedentă și cu 2 mai puține față de aceeași perioadă a sezonului precedent.

Există 172 de cazuri de gripă confirmată de laborator (37 cu virus gripal A/H3, 8 cu virus gripal A/H1 și 127 cu virus gripal A nesubtipat).

De la începutul sezonului au fost raportate 744 de cazuri de gripă confirmate de laborator, din care:

  • 258 cu virus gripal A/H3
  • 38 cu virus gripal A/H1
  • 443 cu virus gripal A nesubtipat
  • 4 cazuri cu virus gripal B
  • un caz cu co-infecție cu virus gripal A+B.

„Au fost comunicate 9 decese noi confirmate cu virus gripal. Până în prezent au fost comunicate 20 de decese confirmate cu virus gripal: 2 tip A, subtip H1; 8 tip A, subtip H3; 9 tip A; 1 co-infecție tip A, subtip H3+B. Cele 20 de decese au fost înregistrate la următoarele grupe de vârstă: 1 la 5–14 ani; 1 la 15–49 ani; 1 la 50–64 ani; 17 la ≥65 ani”, relevă statisticile INSP.

Până la data de 11.01.2026 au fost înregistrate în Registrul Electronic Național de Vaccinări (RENV) un număr de 1.278.540 de vaccinări antigripale (1.252.530 fiind pentru grupele populaționale care beneficiază de decontare în regim compensat), din care 6.021 de vaccinări antigripale în farmaciile comunitare autorizate.

