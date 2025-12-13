Un virus gripal nou care se răspândește rapid a fost confirmat în țară. Numai în prima săptămână din decembrie au fost înregistrate peste 3.000 de cazuri de gripă, potrivit datelor oficiale. Medicii recomandă oamenilor din categoriile de risc să se vaccineze și să își ia câteva măsuri de precauție.

Primele cazuri de gripă sezonieră au fost în special în rândul persoanelor în vârstă, cu multe boli asociate. Simptomele sunt febră, frisoane, dureri musculare și articulare, tuse seacă urmată de tuse productivă și o stare generală profund alterată.

Pacient: Am avut probleme cu respirația, abia am putut să stau în picioare. E greu, mai ales pentru bătrâni.

Pacientă: Am lăsat geamul rabatat și ușa de la balcon deschisă peste noapte și ușa deschisă. Dimineața m-am trezit că mă doare gâtul. Așa a început totul.

Pacient: Mi-o venit rău dintr-o dată, mi-a spus că sunt gripat, dar de unde, când, cum, nu știu.

Doar în prima săptămână din decembrie au fost raportate peste trei mii de cazuri de gripă la nivel național, față de 1.500 în săptămâna anterioară. Un virus gripal nou care se răspândește rapid a fost confirmat în țară.

Dublarea numărului de cazuri de gripă la nivel național marchează debutul sezonul de gripă în România. Medicii recomandă vaccinarea, mai ales categoriile de risc, iar populația trebuie să se prezinte la medic la primele semne de boală.

Riscul de a face o formă severă a bolii este moderat, potrivit Centrului european pentru prevenția și controlul bolilor. Categoriile de risc sunt persoanele peste 65 de ani, gravidele și persoane din centrele de îngrijire.

Dr. Andrei Csep, medic primar boli infecțioase: Boli metabolice, diabetul zaharat, boli pulmonare, în special persoane cu astm bronșic sau BPOC, pacienții cu boli cardiovasculare.

Pe lângă vaccinare, oamenii pot preveni boala prin respectarea igienii mâinilor, evitarea aglomerației, alimentația echilibrată și o bună hidratare a organismului.

