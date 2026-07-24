Vladimir Putin a efectuat o vizită neanunțată la o fabrică de aviație din Irkutsk. Presa de stat nu a relatat despre această călătorie decât în ​​după-amiaza zilei de 24 iulie, transmite site-ul independent Meduza.

Canalul de Telegram „Oamenii din Baikal” a relatat că presa locală și canalele sociale au anunțat, dimineață, că aeronavele detașamentului special de zbor „Rossiia”, care transportă înalți oficiali, au aterizat în Irkutsk. Localnicii au filmat o coloană guvernamentală care se deplasa pe străzile orașului.

Vladimir Putin, vizită la o uzină de aviație din Irkutsk. Foto: Profimedia Deschide galeria foto

Serghei Cemezov, șeful Rostec, și guvernatorul Irkutskului, Igor Kobzev, l-au însoțit pe Putin în vizita sa la Uzina de Aviație din Irkutsk. TASS a relatat că, împreună cu directorul uzinei, Andrei Soinov, aceștia vor „inspecta instalațiile de producție unde noul avion de pasageri rusesc de cursă medie MS-21 este introdus în producție de serie”.

Ultima călătorie a lui Putin într-o regiune rusă a fost în iunie 2026, pentru summitul Rusia-ASEAN de la Kazan. Înainte de aceasta, el a participat la Forumul Economic Internațional de la Sankt Petersburg (SPIEF) în mai. Din ianuarie până în mai, Putin a părăsit Moscova doar de două ori, de ambele dăți spre Sankt Petersburg.

Editor : Ș.R.