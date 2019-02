CTP: Ştiu că printre domnişoarele de fiţe e o insultă gravă: „Fă, ai ajuns să bei apă de la chiuvetă!”

Jurnalistul Cristian Tudor Popescu a descifrat la Digi24 ce se ascunde în spatele scandalului dintre Ministerul Sănătății și Apa Nova în legătură cu apa din București și cât de dăunătoare e concentrația ei de clor: nimic altceva decât tot un război politic.

Iată discuția pe care Cristian Tudor Popescu a avut-o pe această temă la „Jurnalul de seară” de la Digi24:

- Ați fost prudent cu apa?

- Nu, domnule!

- Ați bruscat-o!

- Am băut apă minerală „Chiuvețeni”. Ce să fac? Știu că printre domnișoarele de fițe e o insultă gravă: Fă, ai ajuns să bei apă de la chiuvetă! Eu am băut. De ce? Pentru că ...într-adevăr, clorul, prezent - într-o cantitate mare însă - în apă e dăunător.

- Se simte, l-ați simțit?

- Nu, eu n-am simțit niciun fel de miros de clor. Dar știți ce m-am gândit eu? Oare un PET dintr-ăsta de 2 litri, o sticlă de plastic de 2 litri, plină cu apă din-asta cu mai mult clor - cum se zice că a fost -, oare o face mai mult rău organismului decât Pepsi Cola, Coca Cola sau altă băutură carbogazoasă în cantitate tot de 2 litri? Oare apa aia cu clor dă mai tare în pancreas, în stomac și în ficat decât cele 100, 200, 300 de grame de zahăr, cât sunt acolo într-o sticlă de-asta, plus chimicalele prietene omului, care sunt acolo, înăuntru? Care o face mai rău? am stat și m-am gândit. Și am băut.

Deci, e greu să pui o cantitate de clor suficient de mare ca să produci accidente grave cu oamenii. În cantități ceva mai mari poate să producă iritații clorul, poate să ducă la disconfort respirator la un moment dat, dar nu mai mult. Or, în condițiile astea, o să vedem, Corpul de control am înțeles că l-a trimis doamna Firea să vadă cum a fost cu amoniul din Argeș de-au băgat clor pentru compensare...

Imaginarul colectiv e sensibil la tema apei otrăvite

Ce pot eu să observ aici: cuvântul folosit de doamna ministru Pintea, cuvântul recomandăm. Cum să recomanzi, Ministerul Sănătății? Așa ceva nu există! Când ai o problemă de genul ăsta, la care imaginarul colectiv, conștientul și subconștientul colectiv sunt foarte sensibile! Apa e otrăvită! '89! Oameni buni - mi-aduc aminte cum strigau unii pe străzi - oameni buni, apa e otrăvită! Imaginarul colectiv e foarte sensibil la așa ceva, la tema asta a apei care vine de la robinet otrăvită. Și-n astfel de condiții, când tu, minister, ministru, ieși cu o comunicare pe tema asta, nu poți să folosești cuvântul „recomandă”!

Ca Minister al Sănătății spui: „Nu consumați! 24, 48 de ore nu consumați apă de la robinet! Nu pentru gătit, nu pentru spălat! Nu spui „recomandă”! „Recomandă” e mai grav în mintea oamenilor. Oamenii reacționează: Aoleu! Știți, când încerci să-i îndulcești pilula unui bolnav grav, medicul încearcă să-i spună: nu te speria! Modalitatea cu care bolnavul într-adevăr intră în panică este atunci când medicul îi spune „Nu te speria!” Și urmează ce urmează. Cam asta a făcut doamna: a zis „nu vă speriați!”. Adică „recomandăm”. Cum să recomandăm? Ori spunea: Nu! Nu se mai consumă, așa zice Ministerul Sănătății, care e organismul de decizie, consumați pe răspunderea dvs, ori taci din gură! Taci și aștepți până când vin rezultatele analizelor.

Doamna Pintea e și ea politician. Cine are acțiuni la Apa Nova?

De ce-a spus doamna? Pentru că doamna Pintea e și ea politician, nu numai ministru.

- Ce obține din povestea asta?

- Păi ce să obțină? Faptul că a indus ideea de apă contaminată, pentru care poate să fie scoasă vinovată, cine? Apa Nova. Cine are acțiuni la Apa Nova? Primăria! Adică doamna Firea. Are 16 la sută Primăria.

Deci, doamna ministru, venind cu asta, cu recomandarea, nici nu și-a asumat să spună clar nu consumați apă sau consumați liniștiți. Nu! A folosit asta cu recomandatul ca să creeze această panică, teamă în public, care să meargă către doamna Firea. Căci PSD este, în acest moment, într-un asalt concertat, după cum se vede, se folosește atât apa de la robinet pentru atacul împotriva doamnei Firea, cât și apa la sticlă. Și de la robinet, și de la sticlă, întrucât șeful PSD București i-a dat cu sticla în cap viceprimarului Bădulescu, da? Deci, se folosește apa sub diverse forme în acest război.

Totodată, doamna Pintea și-a lăsat portița pentru după ce lucrurile se lămuresc, să spună, așa cum a venit acum, a avut tupeul să spună: dar noi n-am spus că apa nu e potabilă, noi am recomandat! Cum să spui așa ceva? Cum să recomanzi prudență?! Ce-i aia prudență?! Ori îmi spui domnule, nu consumați, foarte clar, ori spui consumați! Ce prudență? Pentru că în mod evident un astfel de anunț, făcut în astfel de termeni, mai mult înspăimântă oamenii. Menajamentul ăsta, „recomandă”, „nu vă speriați”, dimpotrivă, tensionează mai mult decât dacă spui foarte clar: Nu consumați până când vă spunem noi! Asta-i tot.

Deci, am văzut și aici ceva politică. Hidro.

- Și asta pe spinarea cetățenilor.

- Evident. Dar totul e pe spinarea cetățenilor. Toată „malagamba” asta sinistră pe care o vedem, tot ce se întâmplă politic acum își are imediat consecințele pe spinarea cetățenilor, evident, a încheiat Cristian Tudor Popescu.

