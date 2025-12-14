Live TV

Exclusiv Cum ar putea fi rezolvată problema concediilor medicale false. Șeful CNAS: Ar putea fi retras dreptul de practică pentru medici

Data actualizării: Data publicării:
concediu medical-gettyimages
Foto: Gettyimages
Șeful Casei Naționale de Asigurări de Sănătate a explicat pentru Digi24 de ce concediile medicale se decontează cu întârzieri. „S-au rostogolit datorii. Am ajuns în aceste zile la nivelul lunii februarie,” a declarat președintele CNAS, Horațiu Moldovan. La nivelul CNAS se caută și măsuri pentru a reduce numărul concedii medicale false, acordate celor care nu au cu adevărat nevoie, una dintre propuneri fiind chiar retragerea dreptului de liberă practică pentru medic.

 

„Vreau să vă dau o veste bună. Nu mai este vorba de un an. De fapt, anul trecut am avut o întârziere de 3 ani, 3 ani era întârziere a statului român, respectiv prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate, la decontare. De ce? Pentru că a existat și încă există o disproporție între sumele colectate din CAM, Contribuția Asiguratorilor de Muncă pentru concedii medicale și cheltuielile cu concediile medicale și atunci s-au tot acumulat, s-au rostogolit datorii. În momentul în care eu am preluat mandatul în aprilie anul acesta, Casa de Asigurări de Sănătate era la un an și patru luni restanță de plată. Am ajuns în aceste zile la nivelul lunii februarie anul curent. Dacă vom reuși și Guvernul va reuși să vină cu o suplimentare din bugetul de stat către acest fond al concediilor medicale până la finalul anului, poate mai recuperăm încă o lună sau chiar două luni. Deci suntem într-o situație mult, mult mai bună față de situația în care eram în urmă cu câteva luni sau nu mai spun de situația în urmă cu un an,” a explicat președintele CNAS, Horațiu Moldovan la Digi24.

Numărul de concedii medicale a început să scadă

Numărul de concedii medicale a început să scadă, iar la nivelul CNAS un grup de lucru caută măsuri pentru a reduce numărul concedii medicale acordate celor care nu au cu adevărat nevoie, iar una dintre măsuri ar putea fi chiar retragerea dreptului de liberă practică pentru medic.

„Desigur, lucrul acesta trebuie să fie corectat pe termen lung, pentru că aici s-a intervenit cu bani de la bugetul de stat, adică din contribuțiile celor care muncesc pentru cei care au nevoie de aceste concedii. Atât eu cât și domnul ministru al sănătății am ieșit și am spus că lucrurile acestea trebuie să fie corectate. Erau acele perioade de concedii sau de punți între zilele libere când numărul de concedii medicale creștea foarte mult. Am corectat, am făcut prima corecție în vară și deja în această toamnă se resimt efectele, în sensul în care numărul de concedii medicale pe codul obișnuit de boală obișnuită 01 a început să scadă și avem o oarecare liniaritate, nu mai avem acele acele vârfuri în perioadele de puncte și în momentul de față am constituit la Casa Națională de Asigurări de Sănătate un grup de lucru inter-instituțional care are un mandat clar ca până la finalul acestui an să vină cu măsuri suplimentare, cu propuneri suplimentare legislative de rezolvare a acestei probleme cu concediile medicale, astfel încât să crească răspunderea la nivelul medicului, dar și la nivelul celui care solicită concediu medical. Mă refer la cei care solicită concedii medicale, persoane sănătoase care vor de fapt câteva zile libere,” a precizat Moldovan.

Propunere - prima zi de concediu neplătită

„Trebuie să eliminăm acest aspect pentru că nu facem decât să furăm niște bani de la cei care contribuie. Sunt câteva propuneri pe masa acestei acestei comisii, acestui grup de lucru. Vom veni cu ele în spațiul public la finalul acestei luni sau la începutul lunii viitoare. Este o propunere care funcționează și în alte țări. De exemplu, prima zi de concediu neplătită, este doar o propunere, se analizează. De asemenea, o altă propunere care merge într-un fel la cauză sau la jumătatea acestei cauze, respectiv la retragerea dreptului de liberă practică pentru medicul care prescrie concediu medical, știind că pacientul nu are nevoie. Sunt lucruri radicale, dar această problemă serioasă nu poate să fie rezolvată decât într-un mod de genul acesta. Sunt niște propuneri care se discută la momentul de față la nivel de specialiști. Urmează să vedem care sunt concluziile finale și le vom anunța în momentul în care le vom propune Guvernului,” a explicat șeful CNAS.

Întrebat cum poate un medic să își dea seama dacă pacientul minte și nu are nevoie de concediu medical, Horațiu Moldovan spune că doar în situații excepționale medicul nu își poate da seama.

„Lucrul acesta îl cunoaște orice medic. Sunt medic, știu când pacientul din fața mea este bolnav și are nevoie de concediu medical. Poate sunt situații excepționale, cu totul și cu totul excepționale, când medicul nu poate să-și dea seama de lucru acesta. Scopul acestor măsuri nu este acela de a face pe detectivul. Nu despre lucrul acesta este vorba. Este vorba despre situația în care atât pacientul cât și medicul știu amândoi că lucrul acesta nu este posibil,” a adăugat șeful CNAS.

 

 

