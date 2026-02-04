Live TV

Cum trebuie îngrijiți pacienții cu cancer

Articol susținut de SANADOR

Cancerul rămâne una dintre cele mai mari provocări ale medicinei contemporane, nu doar prin complexitatea bolii, ci și prin impactul profund pe care îl are asupra vieții pacienților și a familiilor lor. În acest context, oncologia modernă a evoluat dincolo de tratamente izolate, către un model de îngrijire integrat, în care deciziile medicale sunt luate coordonat, pe baza expertizei reunite a mai multor specialiști. Abordarea multidisciplinară nu mai este o opțiune, ci un standard esențial pentru creșterea șanselor de supraviețuire și pentru menținerea unei calități cât mai bune a vieții.

Cu ocazia Zilei mondiale de luptă împotriva cancerului, marcată anual la 4 februarie, SANADOR subliniază importanța acestui model modern de îngrijire, centrat pe pacient, care pune accent pe diagnostic precis, tratament personalizat și monitorizare atentă, pe termen lung. În oncologia actuală, performanța medicală înseamnă colaborare reală între specialități, acces la tehnologii avansate și capacitatea de a integra toate aceste resurse într-un parcurs coerent pentru fiecare pacient.

„La SANADOR, credem că fiecare pacient oncologic trebuie să aibă acces la cele mai moderne investigații și tratamente, la standarde internaționale, chiar aici, în România. De aceea, investim constant în tehnologii de vârf și în dezvoltarea unor echipe medicale multidisciplinare, astfel încât pacienții să poată beneficia de diagnostic avansat, decizii medicale corecte și tratamente personalizate, fără a fi nevoiți să caute soluții în afara țării. Este o responsabilitate pe care ne-o asumăm pe termen lung și pentru care am creat și dezvoltăm continuu, de opt ani, Centrul Oncologic SANADOR”, a declarat Dr. Doris Andronescu, director general SANADOR.

Managementul integrat al pacientului cu cancer presupune evaluarea fiecărui caz într-o comisie oncologică multidisciplinară (Tumor Board), unde medici din specialități precum oncologie, chirurgie, radiologie, radioterapie sau anatomie patologică analizează împreună datele clinice și stabilesc cea mai potrivită strategie terapeutică. Această abordare permite nu doar alegerea tratamentului optim, ci și adaptarea lui permanentă, în funcție de evoluția bolii și de nevoile individuale ale pacientului.

De opt ani, Centrul Oncologic SANADOR oferă pacienților un parcurs medical complet, de la diagnostic avansat la tratament și urmărire post-terapeutică. Investigațiile imagistice performante sunt completate de evaluări anatomopatologice, imunohistochimice și genetice, esențiale pentru înțelegerea în profunzime a fiecărui tip de cancer și pentru personalizarea terapiei. Aceste servicii sunt integrate cu chirurgia oncologică de înaltă performanță realizată la Spitalul Clinic SANADOR, în condiții de maximă siguranță, cu sprijinul singurei Secții ATI de categoria I din sistemul medical privat.

Dincolo de tratament pentru cancer, prevenția, educația pentru sănătate și screeningul oncologic rămân elemente-cheie, mai ales într-un context în care, în România, multe cazuri sunt diagnosticate tardiv. Informarea corectă și accesul la controale preventive pot face diferența între o boală descoperită devreme și una identificată în stadii avansate.

La SANADOR, îngrijirea centrată pe pacient înseamnă nu doar excelență medicală, ci și empatie, comunicare deschisă și respect pentru parcursul fiecărei persoane. Este un angajament asumat pentru viață, prin care medicina de înaltă performanță se întâlnește cu grija autentică față de om.

