Live TV

Vaccinuri personalizate cu ARN mesager pentru tratarea cancerelor cerebrale la copii: S-a lansat primul studiu clinic din lume

Data publicării:
Vaccin
Foto: Profimedia

Australia a lansat primul studiu clinic din lume care utilizează vaccinuri personalizate cu ARN mesager pentru tratarea copiilor şi a adolescenţilor cu tumori cerebrale în stadii avansate sau rezistente la tratament, informează Xinhua.

Studiul clinic PaedNEO-VAX, coordonat de Universitatea Queensland (UQ) din oraşul Brisbane şi Institutul de Cercetare Medicală şi de Sănătate Australia de Sud (SAHMRI), va recruta pacienţi în opt spitale pediatrice din diverse zone ale Australiei, oferind o nouă rază de speranţă pentru familiile care se confruntă cu cancerul cerebral, boala cu cea mai mare rată de mortalitate în rândul copiilor din Australia, potrivit unui comunicat publicat marţi de UQ.

Coordonatorul studiului, Jordan Hansford, cercetător la SAHMRI, a declarat că studiul clinic este disponibil pentru pacienţi pediatrici cu recidive şi cu tumori cerebrale în stadii avansate şi rezistente la tratament, inclusiv gliomuri şi meduloblastomuri, informează Agerpres.

Faza I a studiului clinic va examina siguranţa, fiind urmată de Faza II pentru a testa eficacitatea şi impactul asupra ratei de supravieţuire şi calitatea vieţii pacienţilor, a precizat Jordan Hansford.

Coordonatorul ştiinţific al studiului, Brandon Wainwright, de la Institutul Frazer din cadrul UQ, a declarat că vaccinurile personalizate cu ARN mesager împotriva cancerului au arătat rezultate promiţătoare la adulţii cu cancere rare şi greu de tratat, inclusiv cancer pancreatic şi melanom.

"După identificarea markerilor unici ai cancerului în fiecare tumoare de copil prin folosirea secvenţierii genomului şi analiză avansată de date, vom selecta ţinte de vaccinare împotriva unor tumori specifice", a precizat Brandon Wainwright.

Vaccinurile personalizate pentru fiecare copil vor fi produse în statul australian Queensland de Southern RNA şi trimise în centrele de dozaj odată cu recrutarea pentru un studiu clinic de aproximativ 10 săptămâni, sprijinit printr-o finanţare federală de 2,58 milioane de dolari australieni (1,81 milioane de dolari americani), au anunţat cercetătorii din Australia.

Editor : A.P.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
FED CONFERINTA GRINDEANU PSD 081225 R1_05089
1
Reacția lui Grindeanu după ce un primar a spus că cine nu muncește nu merită să trăiască...
Massoud Pezeshkian
2
Președintele Iranului a ordonat începerea imediată a negocierilor cu SUA, susține presa...
baza militara rusa
3
Imagini din satelit arată mișcări alarmante ale armatei ruse lângă granița cu Finlanda...
dmitri-medvedev-profimedia
4
„Pragul durerii scade”. Medvedev spune că un conflict global „nu poate fi exclus”
barbat in zapada in ger
5
Cât mai durează valul de aer polar. ANM: De duminică, un nou episod cu ger va cuprinde...
Lovitură uriașă: Cristiano Ronaldo a plecat din Arabia Saudită!
Digi Sport
Lovitură uriașă: Cristiano Ronaldo a plecat din Arabia Saudită!
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Breast cancer diagnosis, conceptual image
OCDE avertizează: numărul cazurilor de cancer este în creștere în UE. Cifrele care-i îngrijorează pe medici
Bowel Polyps And Colon Cancer Disease
Cel mai periculos tip de cancer pentru oamenii sub 50 de ani s-a schimbat în ultimul deceniu, iar experții sunt uimiți
Breast cancer diagnosis, conceptual image
O doctoriță a tratat sute de paciente cu cancer la sân, apoi s-a îmbolnăvit și ea. Acum dezvăluie 4 obiceiuri care scad riscurile
Vaccin
Gândirea pozitivă ar putea stimula răspunsul imunitar la vaccinuri, susțin oamenii de știință. „Un instrument complementar”
neurochirurgie_sanador
Risca să nu își mai poată mișca picioarele. Cum a fost tratat un bărbat
Recomandările redacţiei
ilie bolojan si kelemen hunor la congresul udmr
Kelemen Hunor recunoaște: Bolojan e un dur. Dacă nu asigurăm o...
Alegeri locale parțiale în România pe 7 decembrie. Foto Getty Images
Acuzații dintr-un raport de lucru al unei comisii din Congresul SUA...
copil la laptop
Ce spune Kelemen Hunor despre interzicerea accesului copiilor la...
probleme pod peste dunare
Noi probleme pe podul suspendat de la Brăila. Motivul pentru care...
Ultimele știri
Ora de vară 2026: Data de la care ceasurile se dau înainte și se întunecă mai târziu
„Este absolut devastator”. În adâncurile „Ghețarului Apocalipsei”, o misiune de cercetare fără precedent a eșuat chiar la final
Șosele distruse, localnici revoltați. Județul în care o ambulanță în misiune s-a rupt în gropile de pe drum. „A plecat stricată cu ea”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Viața începe să se îmbunătățească pentru trei zodii din 3 februarie. Care sunt nativii favorizați de...
Cancan
Decizia luată de Ilie Bolojan după ce Mihai Neșu s-a plâns de impozitul de 36.000 de euro
Fanatik.ro
Ce măsuri de austeritate a aplicat Ilie Bolojan la propriul birou. Ce tăieri a făcut actualul premier la...
editiadedimineata.ro
Românii se simt tot mai afectați de dezinformare
Fanatik.ro
Imagini copleșitoare: Cristi Manea, în lacrimi în fața galeriei Rapidului după meciul cu Hermannstadt
Adevărul
Familia regală britanică rupe tăcerea în scandalul Epstein. Prințul Edward: „Sunt foarte multe victime”
Playtech
Coșmar fără sfârșit pentru familia lui Mario. Sora băiatului, amenințată: Știu tot ce faci, unde ieși
Digi FM
Ioana Ginghină e supărată pe fostul ei soț, Alexandru Papadopol. Ce a dezamăgit-o recent: "Mă doare sufletul...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
”Extraterestrul!”. O mașină cu un design cum nu s-a mai văzut a apărut în România! Poliția a dat cea mai dură...
Pro FM
Cine este Olivia Dean, noua revelație a muzicii pop. A câștigat un premiu Grammy, iar muzica ei e virală pe...
Film Now
Lily Collins, cuvinte dulci pentru tatăl ei: „Te iubesc până la Lună și înapoi”. Phil Collins a împlinit 75...
Adevarul
Metoda populară de gătit care crește riscul de cancer. Oncologii spun că trebuie limitată urgent
Newsweek
Avocatul Poporului obligă Casa de Pensii să crească o pensie la 8.000 lei. „Punctaj majorat”. Cum a procedat?
Digi FM
Familia fostei concurente de la "Chefi la cuțite", lovită de o nouă tragedie. La doar câteva ore de la...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
O asistentă a dezvăluit care sunt ultimele cuvinte pe care le rostesc oamenii aflați pe patul de moarte: „Nu...
Digi Animal World
Doi cerbi tineri, filmaţi când îşi încearcă forţa coarnelor într-o pădure administrată de Ocolul Silvic...
Film Now
Averea lui Catherine O'Hara, dezvăluită după moartea neașteptată a actriței. Cât a strâns după 50 de ani de...
UTV
Carmen Tănase vorbește despre întâlnirea cu Brigitte Bardot. „M-a făcut să nu mai mănânc carne șapte ani”