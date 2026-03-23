O firmă trebuie să plătească despăgubiri de 22,5 milioane de dolari pentru că nu a lăsat o angajată să lucreze de acasă

O firmă din SUA trebuie să plătească despăgubiri de 22,5 milioane de dolari unei angajate care nu a primit permisiunea de a lucra de acasă, deși avea o sarcină cu complicații. În urma acestei decizii, bebelușul, născut prematur, a murit, relatează The Guardian.

Decizia vine în condițiile în care tot mai multe companii din SUA își cheamă angajații înapoi la birou, după ce i-au lăsat să lucreze de acasă în timpul pandemiei de Covid-19.

Un juriu din Ohio a decis că compania Total Quality Logistics (TQL) trebuie să-i plătească lui Chelsea Walsh despăgubiri pentru moartea fiicei sale nou-născute, Magnolia.

Matthew C Metzger, avocatul familiei Walsh, a spus că verdictul pronunțat miercurea trecută în favoarea clienteu sale a venit după ce TQL a ratat „mai multe oportunități de a rezolva această situație... pentru mult, mult mai puțin”.

„Ne-am dori ca aceste oportunități să fi fost luate în serios”, a mai spus avocatul.

O purtătoare de cuvânt al TQL, Julia Daugherty, a exprimat „condoleanțe pentru familia Walsh”, dar și dezacordul „față de verdict și de modul în care au fost caracterizate faptele” la proces.

„Evaluăm opțiunile legale și rămânem dedicați sprijinirii sănătății și bunăstării angajaților noștri”, se mai arată în declarația lui Daugherty.

Așa cum a fost prezentat cazul unui juriu format din cinci femei și trei bărbați în cadrul instanței de judecată din comitatul Hamilton, sarcina lui Walsh fusese clasificată ca fiind de risc ridicat la începutul lunii februarie 2021, după ce aceasta a suferit o intervenție chirurgicală cervicală menită să o împiedice să intre în travaliu prematur. Medicii i-au recomandat să lucreze de acasă, să respecte indicația de repaus parțial la pat și să își limiteze activitățile fizice.

Însă șefii lui Walsh de la TQL i-au refuzat permisiunea de a lucra de la distanță. În schimb, i-au cerut să se întoarcă la birou și, ulterior - în ciuda obiecțiilor ei - au plasat-o în concediu fără plată.

Soțul lui Walsh, Jacob, a vorbit în cele din urmă cu un responsabil de HR de la locul său de muncă despre tratamentul aplicat soției sale de către TQL. Respectivul responsabil a contactat apoi un prieten care se întâmpla să fie vicepreședinte TQL, avertizându-l că firma a greșit respingând cererea lui Walsh de a lucra de acasă, au relatat Enquirer și NBC News.

Procesul intentat ulterior de familia Walsh susținea că directorul TQL și-a exprimat recunoștința față de responsabilul de HR de la compania lui Jacob.

„Tocmai ne-ați scutit de un proces”, ar fi spus acesta.

În cele din urmă, TQL i-a spus lui Walsh că poate lucra de acasă, până la urmă, pe 24 februarie 2021. Dar era deja „prea târziu”, a scris într-un comunicat biroul de avocatură Wolterman, unde lucrează Metzger. În aceeași zi, Walsh a avut complicații legate de sarcină, a fost internată într-un spital local și a născut-o pe Magnolia, la 20 de săptămâni și șase zile de sarcină. Magnolia, care era la 18 săptămâni distanță de nașterea la termen, a murit în câteva ore.

„A fost sfâșietor pentru o familie tânără. Dovezile au arătat că Chelsea Walsh urma instrucțiunile medicilor ei pentru o sarcină cu risc ridicat și pur și simplu a cerut să lucreze de acasă”, a spus avocatul.

