Circulaţia pe Transfăgărăşan se închide parțial până pe 20 martie pentru lucrări la Barajul Vidraru. Anunțul Infotrafic

Circulaţia rutieră a fost închisă pe DN 7C - Transfăgărăşan - de miercuri şi până în 20 martie, în zona localităţii Arefu, din judeţul Argeş, pentru ca o macara să poată staţiona pe şosea în timpul unor lucrări de retehnologizare care vizează înlocuirea unor grătare la Barajul Vidraru.

Potrivit Centrului Infotrafic al Poliţiei Române, începând cu data de 4 februarie 2026, a fost instituită măsura de închidere a circulaţiei rutiere pe DN7C (Transfăgărăşan), pe tronsonul kilometric 61+500 metri - 61+750 metri, în zona localităţii Arefu, judeţul Argeş, până la data de 20 martie 2026.

„Măsura este necesară în vederea executării unor lucrări de retehnologizare a amenajării hidrotehnice Vidraru (înlocuire grătare aferente barajului), lucrări care presupun staţionarea unei macarale pe partea carosabilă”, precizează sursa citată.

Aceeaşi sursă menţionează că aceste lucrări vor fi executate în intervalele orare 08:00 - 11:00 şi 13:00 – 18:00, de luni până joi (pentru a asigura şi circulaţia riveranilor în anumite perioade), respectiv 08:00 – 11:00, de vineri până duminică (pentru a permite şi tranzitul turiştilor).

Infotrafic precizează că pe DN7C, pe sectorul kilometric 104 - 130+800 metri (între Piscu Negru şi Bâlea Cascada), circulaţia rutieră este închisă pe timp de iarnă, redeschiderea fiind programată, de regulă, la începutul sezonului cald.

