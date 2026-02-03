Live TV

Exclusiv Kelemen Hunor nu știa despre neplata primei zile de concediu medical: Nu știu de unde a apărut, nu cred că am discutat în Coaliție

Kelemen Hunor. Foto: Inquam Photos/ Octav Ganea

Kelemen Hunor a declarat marți seară, la Jurnalul de Seară de la Digi24, că nu știa de măsura neplății primei zile de concediu medical și că nu crede că a fost discutată în cadul ședințelor Coaliției. Președintele UDMR este de părere că măsura nu este bună și trebuie corectată.

Întrebat dacă știa de măsura privind neplata primei zile de concediu medical, care a intrat în vigoare de la 1 februarie, și cum o caracterizează, președintele UDMR a spus că nu știe de unde a apprut și că nu crede ca a fost discutată în coalișie.

„Nu e bună. Nu știu de unde a apărut. Sincer, nu știu ce să vă spun. Nu e bună și acest lucru trebuie schimbat. Care-i raționamentul? Nu am înțeles. Ok, s-a întâmplat. Eu nu cred că am discutat despre acest lucru în coaliție, dar poate fi corectat”.

Declarația liderului UDMR vine în contextul în care Avocatul Poporului a anunțat marți că a atacat la Curte Constituțională ordonanța de urgență care a eliminat plata primei zile de concediu medical.

De la 1 februarie 2026, se aplică aplica noile reguli pentru plata concediilor medicale, stabilite prin OUG nr. 91/2025, potrivit cărora prima zi de concediu medical nu va mai fi plătită de nimeni, nici de angajator, nici din bugetul sistemului public de sănătate. Măsura se aplică până la 31 decembrie 2027 și face parte din pachetul de reducere a cheltuielilor bugetare din sistemul de sănătate.

