Fii salvator. Primul ajutor în cazul arsurii cu flacără

Data publicării:
Dr. Raluca Alexandru

Digi24 a lansat o nouă campanie, „Fii salvator”, un proiect de televiziune unic în România, care țintește o problemă acută a societății românești - lipsa cunoștințelor de acordare a primului ajutor. Dr. Raluca Alexandru, medic primar chirurgie plastică, explică modul în care se acordă primul ajutor în cazul arsurii cu flacără.

În primul rând, stingeți focul, apoi îndepărtați imediat hainele. 

Primele măsuri pentru stingerea flăcărilor: 

  • nu fugiți deoarece oxigenul va alimenta focul
  • rostogoliți-vă pe sol
  • folosiți o pătură pentru a stinge flăcările

Răciți zona arsă sub jet de apă rece sau cu ajutorul compreselor reci.

Nu puneți pe rană alte substanțe în afară de apă, după care se apelează la un serviciu specializat, care va face un pansament corect. Arsurile produse de flacără sunt arsuri profunde, în 99% din cazuri au nevoie de un pansament corect făcut și de lungă durată.

