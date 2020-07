Haos în jurul concediilor medicale pentru persoanele aflate în carantină sau izolare

Legea Carantinei a transformat pacienții în victime ale lipsei de coerență legislative. Cei aflați în izolare sau carantină la domiciliu au nevoie de concediu medical pentru perioada în care nu au fost la serviciu. Medicii de familie nu pot să le emită concediul medical, în condițiile în care unele DSP-uri nu emit avizele necesare. Reprezentanții direcțiilor de sănătate publică par și ei depășiți de situație.

Nicolae Culea are o rudă depistată cu coronavirus și a decis să stea în izolare. Timp de 10 zile, nu a putut să intre în legătură cu DSP Ilfov.

Nicolae Culea: Noi am apelat prin telefon la DSP și sunam, sunt câteva numere de telefon la care nu răspunde nimeni. Am dat și un e-mail către DSP prin care le-am solicitat acest aviz. Ieri am primit un e-mail cu o declarație pe care să o completez și pe care să le-o trimit înapoi să îmi elibereze acest certificat. Cred că sunt depășiti de situație, mă gândesc și la persoanele care nu au posibilitatea să trimită un email, să comunice în felul acesta.

Ioana a făcut două teste de coronavirus pe 6 și pe 20 iulie, iar ambele au ieșit pozitive. A contactat medicul de familie, pentru a-i cere concediu medical, însă acesta a spus că nu o poate ajuta.

Ioana Nistor: Medicul de familie mi-a spus că numai medicul curant, în cazul de față, cel infecționist poate să dea. Nu sunt în atenția unui medic infecționist. Concediu medical nu se știe cine îmi dă. DSP nu răspunde, am trimis mail, mi-a venit mailul înapoi pentru că au căsuța plină. Mă simt revoltată și neputincioasă și nu este corect.

Medicii de familie, depășiți de situație

Medicii de familie, la rândul lor, se apără spunând că legea carantinei este neclară.

Daciana Toma, medic de familie: Noi ca medici de familie nu putem să le dam concediu pentru boli contagioase de grup A, așa cum este boala COVID. Există în această lege a carantinei trecut faptul că pentru perioada 2 iulie - 21 iulie, se dă concediu medical pentru contacți în baza actelor normative anterioare. Acolo, conform actelor normative e nevoie de adeverință de la DSP. DSP nu are în evidență acești contacți, pentru că atunci era în vigoare legea cu declarația pe proprie răspundere.

Am contactat DSP-uri din 3 județe pentru a afla ce trebuie să facă un contact al unei persoane confirmate pozitiv ca să primească adeverința. Răspunsurile au fost diferite.

Trei DSP-uri, trei răspunsuri diferite

Reprezentant DSP Ilfov: Luni dimineață să sune la noi, tot la numărul ăsta, o să fie colegii mei de la epidemiologie și o să ia legaturp cu ei ca să primească adeverința. Când o să sune (...) la noi luni o sa i se solicite o adresa pe mail și o să i se trimită pe mail.

Reprezentant DSP Argeș: Să discute cu medicul de familie care l-a luat în evidență în momentul în care a intrat în izolare.

Reporter: Va avea nevoie de adeverință de la DSP?

Reprezentant DSP Argeș: Nu, Nu, Nu, direct la medicul de familie.

Reprezentant DSP București: Să vină aici, Spiru Haret nr. 14, de luni încolo.

Reporter: Dacă ar putea să infecteze pe cineva? Nu ar fi mai bine să trimită un mail?

Reprezentant DSP București: Trebuie completată o declarație, doamnă. După aia va primi adeverința pe mail.

Reprezentanții Casei de Asigurări de Sănătate declară că nu au întâmpinat probleme în sistem și că noua lege a carantinei stipulează clar ce este de făcut.

Mihaela Tănase, purtător de cuvânt CNAS: Persoanele aflate în izolare sunt acele persoane depistate pozitiv. Pentru aceste persoane aflate în izolare, certificatul de concediu medical se eliberează de către medicul curant, e medicul care a depistat boala și îl are în îngrijire pe pacient. Pentru persoanele carantinate, contacți ale unor persoane pozitive. Certificatul medical este eliberat de către medicul de familie în baza avizului eliberat de DSP.

Editor web: Liviu Cojan