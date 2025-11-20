Live TV

Încă 41 de medicamente au fost adăugate pe lista de compensate. Alexandru Rogobete: „Este o schimbare de fond”

Data publicării:
pastile
Foto: GettyImages

Guvernul a aprobat, joi, extinderea listei medicamentelor compensate şi gratuite, cu 41 de noi medicamente, dar şi a numărului de afecţiuni pentru care pot fi prescrise medicamente care se aflau deja în listă.

„Astăzi am făcut unul dintre cei mai importanţi paşi din ultimii ani pentru pacienţii din România: extinderea listei medicamentelor compensate şi gratuite cu 41 de medicamente şi, în acelaşi timp, extinderea listei de afecţiuni pentru care medicamentele existente pot fi prescrise”, a anunţat, joi, ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete.

Potrivit acestuia, „este o schimbare de fond, care atinge direct vieţile oamenilor”.

„Este unul dintre cele mai mari pachete de extindere din ultimii ani şi un rezultat direct al muncii echipelor din Ministerul Sănătăţii, ANMDMR şi CNAS. Sunt mândru că, împreună, am reuşit să introducem terapii noi, inovatoare, generice şi biosimilare, care aduc tratamentul mai aproape de oameni şi fac sistemul mai accesibil şi mai corect. În paralel, extinderea afecţiunilor eligibile pentru medicamentele deja existente face tratamentele mai accesibile pentru mai mulţi pacienţi.

Prin această extindere, pacienţii cu boli oncologice, neurologice, cardiovasculare, reumatologice, pneumologice, dermatologice, gastroenterologice, hematologice, oftalmologice, alergologice şi infecţioase primesc opţiuni terapeutice moderne, validate ştiinţific şi aliniate la standardele europene”, a mai transmis ministrul.

Rogobete a precizat că, pentru bolile rare se introduc tratamente de ultimă generaţie pentru amiloidoză, angioedem ereditar sau acondroplazie.

Domeniile în care se introduc sau extins tratamente noi:

ONCOLOGIE

  • Cancer mamar în stadiu avansat
  • Cancer colorectal (CCR) metastazat
  • Cancer de prostată non-metastatic rezistent la castrare
  • Cancer mamar metastatic sau avansat local
  • Cancer pulmonar fără celule mici (NSCLC) în stadiu avansat
  • Cancer tiroidian medular avansat
  • Cancer de prostată avansat
  • Cancer de prostată metastatic
  • Leucemie
  • Mielom multiplu recidivat şi refractar
  • Melanom uveal
  • Cancer de tract biliar

NEUROLOGIE

  • Tratamentul migrenei
  • Epilepsie
  • Miastenia gravis

REUMATOLOGIE

  • Artrita psoriazică
  • Spondiloartrită axială

DERMATOLOGIE

  • Dermatita atopică

PNEUMOLOGIE

  • Boala pulmonară obstructivă cronică (BPOC)
  • Astm bronşic sever

ENDOCRINOLOGIE

  • Hipercolesterolemie primară (familială heterozigotă / non-familială)
  • Dislipidemie mixtă

OFTALMOLOGIE

  • Degenerescenţă maculară neovasculară
  • Edem macular diabetic

HEMATOLOGIE

  • Trombocitopenie severă

PEDIATRIE

  • Tratamentul acondroplaziei
  • Arii multidisciplinare (Cardiologie + Neurologie)
  • Amiloidoză cu transtiretină
  • Hipertensiune esenţială

GASTROENTEROLOGIE

  • Colită ulcerativă

ALERGOLOGIE

  • Angioedem ereditar

BOLI INFECŢIOASE

  • Noi combinaţii medicamentoase pentru tratamentul infecţiei HIV

Editor : C.S.

