Ministrul Rogobete: Spitalele și ambulanțele, exceptate de la reducerea de 10% a cheltuielilor de personal

Ministrul Sănătății Alexandru Rogobete a anunțat, marți, că spitalele publice și serviciile de ambulanță vor fi exceptate de la reducerea liniară de 10% a cheltuielilor de personal, măsură prevăzută într-o ordonanță de urgență a Guvernui. Executivul a adoptat două OUG privind tăierile din administrație și relansarea economică.

„Așa cum am spus încă de la început, sistemul de sănătate are particularitățile lui. O reducere contabilă, liniară, de 10% a cheltuielilor de personal nu ar fi ajutat dezvoltarea sistemului. Dimpotrivă, ar fi putut genera destabilizare și o criză serioasă într-un domeniu deja solicitat la maximum”, a scris Alexandru Rogobete, marți pe Facebook.

Potrivit acestuia, decizia Executivului vine să protejeze funcționarea sistemului sanitar.

„Astăzi, prin ordonanță de urgență adoptată de Guvernul României, spitalele publice și serviciile de ambulanță sunt exceptate de la această tăiere de 10%. Este o decizie care protejează stabilitatea sistemului și, implicit, siguranța pacienților”, a completat el.

Ministrul a subliniat însă că măsura nu înseamnă abandonarea reformelor din sănătate.

„Această măsură nu înseamnă renunțarea la reformă. Dimpotrivă. Criteriile de performanță rămân o prioritate, iar actul normativ care le reglementează este într-un stadiu avansat de elaborare”, conform lui Rogobete.

El a precizat că, începând de săptămâna viitoare, vor avea loc consultări cu sindicatele, societățile profesionale și cu Colegiul Medicilor din România pentru definitivarea detaliilor înainte de aprobarea finală.

De asemenea, la nivelul ministerului s-a decis ca institutele de medicină legală, centrele de transfuzie și Agenția Națională de Transplant să fie exceptate de la acest calcul. Potrivit ministrului, reorganizarea Ministerului Sănătății și măsurile de eficientizare aplicate în 2025 permit încadrarea în obiectivele de reducere fără a afecta aceste structuri esențiale.

„Este un moment important. Mulțumesc tuturor celor care au înțeles că sănătatea nu poate fi tratată strict contabil și au susținut argumentele noastre. Ceea ce am promis public s-a realizat prin dialog, echilibru și responsabilitate. Încrederea ne face bine”, a conchis Alexandru Rogobete.

Editor : Ana Petrescu