Alexandru Rogobete spune că situaţia medicului care opera la un spital privat în timpul programului de la cel de stat nu este singulară

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, afirmă că situaţia medicului de la Spitalul Elias care se lăuda că opereză la un spital privat, în timp ce ar fi trebuit să se afle în spitalul public care îl plăteşte nu este singulară.

Alexandru Rogobete a fost întrebat, luni seară, la Medika Tv, dacă la Spitalul Elias din Capitală, unde se fac verificări cu privire la activitatea unui medic ortoped care opera la un spital privat, în timpul programului de la spitalul public, cazul este singular sau sunt mai mulţi medici în aceeaşi situaţie, relatează News.ro.

„Nu aş vrea să speculez în momentul de faţă. Evident că da, dar nu vreau să dau o cifră, în momentul de faţă, până nu am raportul (Corpului de control – n.r.) încheiat”, a răspuns ministrul.

El s-a declarat din nou împotriva ideii ca medicii să fie puşi să aleagă între a profesa în spitalul public sau a profesa la privat, dar a spus că nici nu este etic să fie plătiţi de spitalul de stat în timp ce profesează în privat.

„Nu este etic, nu este deontologic, nu este corect, nu este corect faţă de cei care muncesc. Aceste excepţii, aceste comportamente umbresc, din păcate, întreg sistemul de sănătate şi umbresc, de fapt, pe cei care muncesc de dimineaţă până seara. Dar, mai presus de toate, este ilegal”, a subliniat Rogobete.

Ministrul a reamintit că, de şapte luni, a atras atenţia „în mod repetitv, obsesiv chiar” asupra acestui fenomen al medicilor care sunt plătiţi să lucreze în spitalele publice, iar în timpul programului de lucru activează în cabinete sau spitale private.

El a spus că este vorba despre „anumiţi colegi”, arătând că „nu trebuie generalizat”.

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a reacţionat după ce o unitate sanitară privată a publicat un videoclip în care un medic angajat şi la stat se pregătea pentru a doua intervenţie chirurgicală, într-o zi de joi, la ora 12.00, el anunţând că a trimis Corpul de Control al ministrului Sănătăţii la spitalul public, pentru o anchetă amplă privind respectarea programului de lucru. Ministrul mai anunţa că acest incident va genera un control naţional fǎrǎ precedent, pe care şi-l asumă public şi va duce la modificări legislative semnificative.

Medicul ortoped de la Spitalul Elias care se lăuda pe Facebook cu a doua operaţie, până la prânz, în spital privat, în timp ce se afla în timpul programului în spitalul public a văzut, anul trecut, în medie un pacient pe săptămână şi a făcut, tot în medie, o operaţie pe săptămână, în cursul anului trecut, potrivit datelor din spitalul public care îl plăteşte.

